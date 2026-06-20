自閉スペクトラムの子を育てるコツ――偏食・トイレ・いつもと様子ちがうとき

自閉スペクトラムの子は、本人は頑張っているにもかかわらず、うまくいかない経験を重ねやすく、不安や戸惑いを抱えながら毎日を過ごしています。こうした子どもの不安に寄り添い、特性にあったサポートをするための書籍『自閉スペクトラムの子の育て方のコツがわかる本』より、子どもたちが少しずつ「自信」を育み、「自己決定力」や「相談力」を身に着けるためのコツを、日常生活の具体的な場面を通してご紹介します。

いつもと様子が違ったら「休む」を提案してみる

子どもが幼いうちは、具合が悪くても自分から言葉で伝えることはほとんどありません。自閉スペクトラムの子はとくに、感覚異常（感覚鈍麻）があると、病気やけがで熱や痛みがあっても、そうした変化に気づかないことがあります。

自分から訴えることは少ないので、親も気づきにくく、体調を悪化させてしまうこともあります。

いつもよりも口数が少ない、食欲がない、好きなことに誘ってもぼーっとしているなど、「いつもと違う」違和感が見られたら、体調不良のサインかもしれません。

病気やけががなかったとしても、ストレスで心が疲れているのかもしれません。親のほうから、体を休めることを提案して、休養する時間をつくりましょう。

■子どもの様子を見ながら無理せず休ませる

声をかけたときにいつもと様子が違うときは、体調不良の可能性があるので、無理せず休ませることが大切です。子どもは休み方がわからないこもあるので、どう過ごしたら心身が休まるか、具体的に提案してみるとよいでしょう。

■親もいっしょに体を休める時間をつくる

子育てや仕事、家事などで親自身も疲れがたまっているはずです。子どもの休養日を、親子で休める時間にして、いっしょにくつろぐのもいい方法です。

■親が予定をつめこみすぎていないか

年齢が上がるにつれて、習い事や勉強、イベントなどが増え、なかには夜まで予定がびっしり埋まっている家庭もあるようです。

自閉スペクトラムの子は、とくにルールを守ろうとする特性をもっていることが多く、スケジュールをこなそうとして「過剰適応」になることも少なくありません。

■意識して休養日をつくる

毎日やるべきことで予定がいっぱいになっている場合は、習い事を減らすなど、一度生活を見直してみる必要があります。１日のなかでゆっくりできる時間を設ける、やりたいことをする時間を確保する、１週間のなかで１日は家でゆっくり過ごすなど、意識して休養日をつくりましょう。

偏食・トイレは見通しと工夫でサポートが楽になる

嫌いなものを無理に食べさせようとすると、効果がないばかりか、嫌いなものをもっと嫌いにさせてしまう弊害のほうが大きいことがわかっています。偏食があっても、無理になおそうとしないのが、現在の支援の基本です。

食事として「〇〇しか食べない」という場合であっても、今、食べている量を減らさないように気をつけることでＯＫと考えましょう。

成長とともに体が大きくなり、活動量が増えると、空腹感を感じやすくなります。極端な偏食がある子でも、小学校高学年くらいになると、食べられるものが増えるようです。こうした見通しが見えていると、サポートする側も少し気持ちが楽になるのではないでしょうか。

■今、食べられるものを食べていればよしとする

味覚・嗅覚過敏や、こだわりといった特性から、極端な偏食になる子もいます。無理に食べさせる必要はありません。食べられるものを食べていれば大丈夫と考えましょう。

「おむつ」は無理にとらなくていい

「おむつがとれる時期」には個人差があります。育児書通りにいかなくても心配はいりません。

自閉スペクトラムの子は、一般的におむつのとれる時期が遅い傾向にあります。小学校高学年になっても、夜だけおむつをして寝る、という子もいます。

子どもには子どものペースがあるので、「いずれとれる」というくらいの感覚でとらえましょう。

一度トイレで失敗すると不安になって、また失敗する、ということもあります。まずは、トイレの様子をよく観察して原因を見極めることが大切です。

うまくいかない原因を取り除いたら、あっさりトイレの問題が解決した、というケースも少なくありません。

■つまずく場面こそアセスメントが大切

食事やトイレがうまくできない理由は、子どもによってさまざまです。何が問題なのか、何が不安なのかを探る、アセスメントが解決への近道になります。

【前編はこちら】自閉スペクトラムの子の「自己決定力」の芽を育てるには、「いつも通り」な生活の基盤が大事！