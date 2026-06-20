電波少年「大陸横断ヒッチハイク」はもう決して生まれえない企画…土屋プロデューサーがそう断言する理由

視聴率20％超えが当たり前だった「ユーラシア大陸横断ヒッチハイク」。30年後の今明かされる、国民が夢中になったあの旅の裏側とは!?

松村邦洋（まつむら・くにひろ）／'67年、山口県生まれ。'88年にタレントデビュー。『ものまね王座決定戦』で一躍有名に。'92年から『電波少年』MC、アポなしロケでも活躍

森脇和成（もりわき・かずなり）／'74年、広島県生まれ。'94年、有吉弘行と猿岩石を結成しデビュー。'04年、コンビ解散で芸能界引退。'15年に復帰

土屋敏男（つちや・としお）／'56年、静岡県生まれ。'79年、日テレ入社。『元気が出るテレビ』など演出。『電波少年』ではT部長として出演。現在は「ゴンテンツ」代表

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「電波少年」が発明した撮影スタイル

土屋 ベトナムに入った頃、放送後に秋元康さんから電話がかかってきて「あの企画面白いね。彼らに歌を歌わせたいんだけど」って言ってきた。その時は「何を言っているんだ、この人」と思ったけど、それが帰国後に『白い雲のように』になるんだよね。

松村 旅の途中で番組から救援物資が届くのも面白かった。

森脇 救援物資だと言ってワクワクして箱を開けたら、空き缶と、空手着と、木の板が入っていた。食べ物じゃないのか、とガッカリしました。

松村 でも、衣装として活躍して良かったじゃない。

森脇 はい。二人で空手着を着て、見よう見まねで板割りをやってみると、現地の人が意外と喜んでくれたんです。空き缶におカネがたくさん放り込まれて嬉しかったのですが、一日やり続けて500円くらい。でも、それでなんとか食事ができました。

土屋 ディレクターはどれだけ長くても1ヵ月で交替にしていた。移動しつつ、映像を東京に送る作業もしないといけなくて、体力的にも精神的にも持たないから。「とにかく全部撮ってこい」と言って送り出していました。

森脇 カメラのバッテリーは、実は僕たちも持たされていたんですよ。「お前らこれ担げ」って重い電池を渡される。だから、自分の持ち物なんてほとんど無いのに、カバンがいつも膨らんでいたんです。

土屋 これもいまだから明かすけど、ディレクターが自ら手持ちカメラで撮影するスタイルは『電波少年』の発明なんです。これは当時は日本にしかなかったはず。

松村 現地のロケ映像が全てで、そこに面白い字幕やナレーションが入る。スタジオで僕とあっこさん（松本明子）がやることはほとんどなくて、でもそれがいいんですよ。有吉が病気で入院したのも覚えているな。あれはミャンマーだったっけ？

幻となった「アメリカ大陸横断」企画

森脇 パキスタンです。

土屋 ディレクターから有吉が倒れたという連絡が入った時、僕が返したのは「で、どこから撮ってた？」。そしたら「倒れたところは撮っていません……」って。せっかくの場面を撮っていないことがあるんですよ。タレントが頑張っているんだから、もったいないでしょう。

松村 僕たちタレントは現場で直に触れあうディレクターがいちばん怖いと思っちゃうんだけど、ほんとうに恐ろしいのは土屋さんなんです（笑）。土屋さんは、僕たちと会うときには「大丈夫だったか？」と優しく声をかけてくれるから勘違いしちゃうんだけど。長旅で、幼馴染ふたりの絆が強まったりしたの？

森脇 うーん、小中高の同級生のつかず離れずの仲だし、疲れ切っているから道中の会話はあんまりないんです。ただ、寝る前にお互い日記を書いていたんですが、それを交換して読むのが楽しみでした。数少ない「日本語の文章を読める」機会なので。

松村 ようやく10月にロンドンに着いて大団円、日本では猿岩石は人気者になっていたから、僕らが生中継を放送して大熱狂していた。

ところが当の二人はその人気ぶりはつゆ知らず、ゴールした瞬間に今度は「南北アメリカ大陸縦断」を提案されるんだもんな。

森脇 さすがにしんどくて、断りました。ふつうに考えて、やりたくないでしょ（笑）。日本への帰国便か、アメリカ大陸に行く便か、チケットを選ぶシーンで、帰国便をすぐ取ってしまったので、ディレクターに「もっと迷えよ」と叱られました。

松村 それで帰国したら、いきなり西武球場で3万人が二人の凱旋を待っていたわけだよね。いちど『電波少年』にもゲスト出演してくれた清原和博さんにも驚かれたよ。「西武球場に3万人もお客さんが入るの？」って（笑）。

視聴者にも余裕がある時代だった

森脇 帰国してからは、なんだかわからないままテレビに出て、歌がヒットして……。芸能界で経験することをあっという間に一周してしまったという感じでした。

その後の猿岩石はご存知のとおりです。'04年に解散して、僕はいちど引退したあと'15年に芸能界に復帰しました。いまは役者業を中心に活動しています。思えば有吉は若い頃からお笑いにストイックで、いつも本を読んだり研究したりしていた。成功を目指して努力できたのが僕との違いかな。

松村 有吉は仕事がない時期も、事務所で見かけるといつも本を読んでいたもんなぁ。猿岩石という「何者でもない人間」に光を当てたのが、あの企画のすごさだと改めて思いますね。

土屋 猿岩石の二人を見て感じたのは、「人間の強さ」です。追い詰められると、人間はなんとかしてしまう。極限状態の人間が見せる可能性の面白さを、視聴者も楽しむことができる時代だったんです。人間をとことん追い込むなんて、いまはどのメディアもできない。そういう意味では、「ユーラシア大陸横断ヒッチハイク」は、もう生まれえない企画でしょうね。

「週刊現代」2026年6月22日号より

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