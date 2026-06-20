播磨「三木城」近くの竹中半兵衛の墓（写真：kumayosi／PIXTA）

2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長にスポットライトが当てられ、そのユニークな視点で話題を呼んでいる。天下人となる秀吉（演：池松壮亮）を、秀長（演：仲野太賀）は右腕としていかに支えたのだろうか。第23回「さらば半兵衛」では、黒田官兵衛が謀反を起こした荒木村重の説得に乗り出すも、捕らわれの身となってしまい……。今回放送の見どころについて、『戦国最高のNo.2 豊臣秀長の人生と絆』の著者・真山知幸氏が解説する。（JBpress編集部）

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36歳の若さで病死した竹中半兵衛の波乱の足跡

「謀略有る人なれども打見たる處は婦人のごとし」

策略に長けていたが容貌は婦人のようだった──。江戸中期に成立した武将の逸話を集めた『常山紀談（じょうざんきだん）』では、そんなふうに書かれた軍師の竹中半兵衛。今回の放送では、その生涯がいかに閉じられたかが描かれた。

私はかつて『おしまい図鑑 すごい人は最期にどう生きたか？』（笠間書院）という本で、半兵衛の死を描いた。半兵衛は21歳で稲葉山城を乗っ取ったかと思えば、翌年からは隠遁（いんとん）生活を送り、その後、秀吉の軍師へと転身を遂げている。

36歳の若さで病死したが、波乱に富んだ人生を送った末に、死の間際まで戦の指揮をとったことを思えば、悔いのない充実した人生だったのではないか……私はこれまでそう考えていた。だが、今回の放送は、そんな認識を改めるものだった。

『信長公記』の記述はわずか1行、軍記物が広げた最期のドラマ

半兵衛の死については、次のように語られることが多い。

別所長治が籠城する三木城を秀吉が包囲している最中に、半兵衛は肺を患ってしまう。心配した秀吉によって、京都に帰らされて療養生活を送るが、一向に回復の兆しが見られない。

「余命いくばくもなし」

そう判断した半兵衛は、すぐに再び戦場へと戻っていく。そして、三木城を包囲する秀吉に兵糧攻めを勧めたという。まもなくして半兵衛は陣中で病死。最後に秀吉が天下をとることを予言して、36年の生涯に幕を下ろした──。

しかし、『信長公記』には、ただ〈竹中半兵衛播州御陣にて病死候〉（竹中半兵衛は播磨攻めの陣中において病没した）と書かれているのみ。死因や臨終の様子、秀吉との最後のやりとりなどのエピソードは、江戸時代の軍記物や逸話集（『名将言行録』など）に由来するものが広がったようだ。

ドラマでもおおむねよく語られている脚色通りの展開となったが、半兵衛の策によって毛利側が撤退するところで、死を迎えることになった。軍師として最高の死に方といえるだろう。

半兵衛は波瀾万丈ながらも充実した人生を過ごし、最期は戦場という自分に最もふさわしい場所で亡くなったのだ。ところが、ドラマはその「悔いなき最期」という定型を、半兵衛自身の一言で揺さぶった。

「死にとうない」

室町時代の禅僧・一休宗純の臨終の言葉としても伝わる、人間臭い一言である。ドラマはこの言葉を半兵衛に託すことで、「軍師としての見事な死」ではなく、「まだ仲間と生きていたかった一人の人間」としての半兵衛を浮かび上がらせた。

史実において、半兵衛を失った秀吉は、長期にわたる兵糧攻めの末、別所長治らを自害させる形で三木城を開城に追い込んだ。後世に「三木の干殺し」と呼ばれる苛烈な包囲戦である。おそらく半兵衛が秀吉に授けた最後の策だったのだろう。半兵衛が見ることができなかった、秀吉が天下をとる道のりを、次回以降も見届けていきたい。

本能寺への伏線か？ 荒木村重が明智光秀に放った一言

ドラマでの半兵衛の死が、あれほど視聴者の心を揺さぶったのは、三木城での攻防戦に挑む前の「もう一つの攻防戦」が描かれたからだろう。

今回の放送では、いきなり反旗を翻した荒木村重が籠る有岡城に、明智光秀が説得に赴いた。

「荒木殿には、並々ならぬ信頼を寄せておられたのだ」

光秀は織田信長の思いをそう代弁するも、村重は「上様へのわしへの信頼など薄氷じゃ。一歩踏み外せば、たちまち割れて冷たい水の底へ叩き落とされる」と、聞く耳を持たなかった。それどころか、村重は光秀が今後引き起こす大事件を思わせるような、こんなセリフまで吐いている。

「そなたも足を踏み外さんようせいぜい気をつけるこっちゃな」

『信長公記』でも、まず信長は、堺奉行の松井友閑、重臣の明智光秀、側近の万見重元の3人を派遣。なかでも光秀は村重の嫡男・村次の義父にあたる。説得役として信長も期待するところが大きかったに違いないが、状況を打開することはできなかった。

そこでドラマでは、次に黒田官兵衛が村重のもとに向かう。すると、説得できなかったばかりか捕らわれの身に。村重はこんな命令を下している。

「官兵衛は我らに寝返ったと広めよ。やつらを惑わし足並みを乱すんじゃ」

それを信じた信長によって、官兵衛の息子で、人質としている松寿丸の処刑が命じられることになる。

半兵衛は「病で亡くなった年かっこうのものを見つけて、その首を松寿丸として上様にお見せしまする」と秀吉と秀長に策を授けながらも、内心は「それでは信長の目を欺けない」と考えた半兵衛。実際には松寿丸を処刑しようと動く。

すべては豊臣家のためだったが、秀長は「半兵衛にそんなことをさせてはならない」と、松寿丸の救出をはかったため、ここに期せずして「半兵衛vs秀長」というバトルが展開されることになった。

没後100年を経て成立した『黒田家譜』が語る「美談の真相」

秀長と半兵衛の対決はドラマのオリジナルの展開のため、詳しくは実際の物語を見ていただくとして、結果的には半兵衛は秀長の説得に応じて、松寿丸の命を救うことになる。

このあたりの逸話のベースになっているのは、『黒田家譜（くろだかふ）』だ。

同書によれば、〈荒木が孝高を禁獄したる事をば信長知給はずして、官兵衛も荒木に同心し、城中に籠りて帰らざると思召、大いに怒り給ひて〉とあるように、村重が官兵衛を幽閉したことを知らない信長は、官兵衛も荒木に味方して、城に籠ったまま帰らないのだと思い激怒したという。

そして〈官兵衛が人質松壽を殺すべき由、竹中半兵衛重治に仰付けらる〉の記述に沿うと、官兵衛の人質である松寿丸を殺すようにと、竹中半兵衛は信長に命じられている。しかしこれに従うことなく、半兵衛は松寿丸をひそかにかくまったとされている。

『黒田家譜』は、貝原益軒が福岡藩3代藩主・黒田光之の命を受けて編纂した黒田家の公式歴史書であり、寛文11（1671）年に編纂が始まり、元禄元（1688）年に完成している。半兵衛が亡くなってから実に100年以上を経て成立した史料である。

史実として、松寿丸は成長して黒田長政となり、関ヶ原の戦い後はその働きぶりから、筑前52万石余を与えられて福岡藩の初代藩主となった。その命がかつて竹中半兵衛によって救われた……という物語は、黒田家にとって自家の正統性と恩義を示す上で重要な意味を持ったと考えられる。

そして、竹中家と黒田家の間に深い縁があったことも確かである。関ヶ原の戦いでは、黒田長政と半兵衛の息子・竹中重門（しげかど）は、ともに岡山（丸山）に布陣。東軍の武将として戦っている。

こうした背景があったからこそ、「半兵衛が松寿丸を救った」という伝説は、単なる創作として退けられることなく、広く信じられることになったのだろう。

官兵衛へとバトンタッチするように、この世を去った半兵衛。これから秀吉や秀長は、半兵衛とはまた異なるタイプの軍師である官兵衛と、どんな関係性を築き、どんなふうに戦場で運命を共にしていくのだろうか。

次回「軍師官兵衛！」では、村重に幽閉されて1年が経ち、官兵衛の心身が限界を迎える。そんな中、籠城を続ける村重と織田軍の戦は膠着状態が続く。

【参考文献】

『現代語訳 信長公記』（太田牛一著、中川太古訳、新人物文庫）

『黒田官兵衛のすべて』（安藤英男編、KADOKAWA）

『シリーズ・実像に迫る10 荒木村重』（天野忠幸著、戎光祥出版）

『図説 豊臣秀長 秀吉政権を支えた天下の柱石』（河内将芳著、戎光祥出版）

『豊臣秀長 シリーズ・織豊大名の研究』（柴裕之編、戎光祥出版）

『豊臣秀長のすべて』（新人物往来社編、新人物往来社）

『戦国最高のNo.2 豊臣秀長の人生と絆』（真山知幸著、日本能率協会マネジメントセンター）

筆者：真山 知幸