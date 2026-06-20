すれ違いも不可能！”冬は通行禁止”の危険な林道に直結する「廃墟化したS字の高速道路」の正体とは

「日本のトンネル技術が敗退した」--かつて市販の地図にそう書き込まれた峠がある。長野・静岡・愛知の3県にまたがる「青崩峠」だ。

長野県飯田市と静岡県浜松市を結ぶ三遠南信自動車道の難所として知られるこの地は、世界第一級の巨大断層「中央構造線」と併走し、地質が極めて脆い。ここに半世紀近くにわたって高速道路を通そうとする壮絶なプロジェクトが続いてきた。

なぜこれほどの難工事になったのか。そして日本の土木技術はいかにして不可能を可能にしたのか。知られざる青崩峠の全貌に迫る。（第3回／全4回）

※本記事は、もへじ著『ニッポンの土木 執念の難工事』（彩図社）の一部を抜粋・編集した、ダイジェスト版です。

前回記事『たった8年で廃止？南アルプスを全長16kmのロープウェイで横断した、世界最長クラスの空中鉄道とは...』より続く。

初代「青崩峠道路」計画

国道152号の改良計画が進み、いよいよ工事を始めようかというとき、青崩峠の国道建設計画は大きく狂うことになる。「三遠南信自動車道」の計画が正式に決まったからだ。

国道の改良事業が始まってから4年後の1987年、日本全体の交通・都市計画の大枠を決める重要な会議「第四次全国総合開発計画（通称：四全総）」が開かれた。この計画の柱の一つに、全国に総延長1万4000kmの高速道路網を整備し、地方を発展させようという構想があった。

三遠南信の関係者はこの機を逃さなかった。かつて頓挫した高速道路計画を四全総にねじ込み「塩の道」を復活させるべく、建設省に強く働きかけたのだ。

この時すったもんだがあったものの、必死の請願活動が実を結び、三遠南信自動車道はついに正式に建設がスタートする。

ようやく実現へと漕ぎつけた、塩の道（秋葉街道）の復活。本来なら喜ぶべき話だが、国はこの計画に慎重だった。

なぜなら、拠点となる飯田・浜松・豊橋は栄えているが、その間に広がる山間部は深刻な過疎地だ。そこに新しい国道と高速道路を同時に造るのは過剰投資になる。しかし、国道152号の分断区間は解消したいし、高速道路は整備したい――そこで1987年7月、国はすでに動き出していた青崩峠の工事を「国道建設」から「高速道路建設」へとランクアップさせることで、国道152号と三遠南信道の計画を一本化することにした。

こうして1986年、最初の工事が始まった。「初代青崩峠道路（草木・兵越ルート）」のトンネル工事だ。

この草木・兵越ルートを見てみると、道路は青崩峠を大きく迂回していることがわかる。トンネルの名前も「草木トンネル」といって、付近にある地名からとったものだ。これが連載第1回の冒頭で紹介したS字カーブのトンネルの正体である。

では、なぜそんなトンネルを掘ってまで、青崩峠から右に大きく逸れるルートを採ったのか。それは、日本を縦断する世界第一級の超巨大断層「中央構造線」の存在があったからだ。

世界第一級の超巨大断層「中央構造線」

なぜ青崩峠道路の建設はこれほど困難を極めるのか。その答えは、地質学、それもティラノサウルスが生きていた約1億年前の白亜紀にまで遡る。

はるか昔、日本の地下では、ユーラシア大陸を乗せた大陸プレートに、太平洋側からの海洋プレートが激しくぶつかっていた。海洋プレートは大陸プレートより重いため、衝突しても止まることなく、大陸プレートの下へと強引に潜り込んでいく。

すると海洋プレートの表面が少しずつ剥がされていって、大陸プレートの縁に次々と積み重なっていく。これが「付加体」と呼ばれる地質で、日本列島の基礎をなすものだ。

こうして日本列島の原型ができたが、今から約1億年前に海洋プレートが北に動いたことで、大陸プレートは激しく横にズレてしまった。これが「中央構造線」である。長いところでは茨城県・千葉県から長崎県・鹿児島県あたりまで続くという、全長約1000kmの巨大断層である。

中央構造線のような断層の周囲では、岩に強い圧力がかかって砕けたり、成分が変質したりして「断層破砕帯」が形成される。この断層破砕帯は隙間が多くて非常に軟弱な上、大量の地下水が溜まりやすく、トンネル工事において最もやっかいな存在だ。

青崩峠はまさにこの断層破砕帯が生まれる中央構造線と併走する地点にある。そのため、まともに峠の周辺に道路を通すことは極めて難しく、なるべく避ける必要があったのだ。

青崩峠は険しい谷間にあり、晴れれば砂塵が舞い、雨の日には泥道となる崖崩れ多発地帯である。徒歩ですら足を滑らせて転落する危険性があり、ましてや車道を通すことなど到底できなかった。

当初の構想では「山道をきちんと整備して峠に国道を通す」、それがダメなら「峠の地下にトンネルを掘って国道を作る」方法が検討されていたが、地質調査によって2案とも不可能であることがわかった。もはやこの峠を避ける方法以外、国道を全線開通させる方法はなかったのだ。

調査を進めると、青崩峠の西側は地盤が非常に複雑で危険だが、東側は比較的条件が良いということが明らかになった。

そこで国道152号を青崩峠の東側へ大きく迂回させ、峠を避けるように南北2本のトンネルを通す計画が立てられた。南側が「草木トンネル」、北側が「兵越トンネル」である。

このとき工事における費用や労力を考慮して、2本同時ではなく、より難易度が高い「草木トンネル」から先に着手することになった。この草木トンネルがS字カーブを描いているのは、中央構造線に対してなるべく直角に交わることで、少しでも危険性を減らすためである。

南側「草木トンネル」の工事

上図は、全長1311ｍの草木トンネルの平面図である。地層が斜めに走るだけでなく、途中で向きが反転する複雑な構造だ。しかもそれぞれの地層の成分は、中央構造線の断層破砕帯、さらに別の断層破砕帯、砂が固まってできた砂岩と、トンネル建設には絶望的に向かない柔らかく脆い地質のオンパレードとなっている。最悪の場合はトンネルや山自体が崩れる恐れさえある。

恐ろしいのはそれだけではない。膨大な量の地下水も追い打ちをかけた。

草木トンネルには1平方センチメートルあたり12.2〜19.4kgという高い水圧がのしかかった。わかりやすく喩えると、指先だけで20kgもの荷物を持ち上げて支え続けるようなものだ。

軟弱な地盤と高い水圧という二つの難題に対し、地質調査や水抜きも兼ねて、工事ではまず小さな調査用トンネル「先進導坑」を先行して掘ることにした。

採用されたのは、NATM（新オーストリア工法）と呼ばれる工法で、簡単に説明すると「トンネルを掘り進めながら天井や壁に多数のロックボルトを打ち込み、崩壊を防ぐ」という方法である。この先進導坑の工事が順調に進んだことで、本トンネルの掘削も安全に進められた。（※この先進導坑は開通後、避難通路として残されており、今も草木トンネルの非常用出口に繋がっている）

実は、これほどの難工事といわれながら草木トンネルに関する専門書や記録は少ない。長い年月をかけ、入念な対策を講じた上で慎重にトンネルを掘り進めたため、特筆するような異常事態が起きなかったからだ。

それでも実際の工事では、予想を上回る最大水圧1平方センチメートルあたり22kg（事前の想定では19kg）が計測され、地下水が1分間に2400リットルも噴き出す事態も発生した。

こうした数々の障壁を乗り越えて、1994年7月14日、草木トンネルはついに開通を果たしたのだ。

草木トンネルとその前後のICが開通するまで、国道152号を通る車は狭く険しい、冬には通行止めとなる水窪町道（現在は浜松市道）を50分もかけて通らなくてはならなかった。それがたったの16分に短縮されたのである。

また、兵越峠の林道区間も現在それなりに走りやすくなっているが、これは草木トンネルの建設と並行して、長野県が6億円をかけて林道の大改良をしたからだ。

地元の人々は草木トンネルの完成を喜んだ。国は早急に国道152号線の全線開通を進めようと、草木トンネル開通1ヵ月前の1994年6月から、北側にあたる兵越峠区間の調査を開始した。

しかし、このとき絶望への扉はすでに開き始めていたのである。

初代青崩峠道路（草木・兵越ルート）の破綻

上の写真は、2024年夏に撮影した草木インターの跡だ。

立派な高架橋は草木トンネルの開通後、一度も延伸されることなく錆び付いてしまっている。そして高速道路が途切れたあとは国道区間も終わり、どんどん道路は狭くなり、ついにはすれ違うことも難しい林道に入る。北側に造るはずだった「兵越トンネル」の建設は一体どうなったのか？

そう、残念ながら、この「草木・兵越ルート」の青崩峠道路は、その後建設中止となってしまったのだ。日本の近代土木史上最悪ともいえる想定外の超軟弱地盤によって、「兵越トンネル」の工事が立ち行かなくなってしまったからである。

ここまで解説してきた「草木トンネル」の建設には莫大な費用と労力がかかっている。後に、旧建設省（現在の国交省）の職員は責任の追及を恐れたのか「工事費用はわからない」と述べたが、各種メディアによれば青崩峠道路の総工費は約180億円、そのうち草木トンネルには70億円が費やされた。青崩峠の調査開始から草木トンネル開通までには17年もの歳月がかかっている。

こう聞くと、道路や新幹線などのインフラがどのように作られるかをよく知らない人は、「なぜ最初から詳しい調査をしなかったのか」と批判したい気持ちになるだろう。

しかし、あらゆる場所を調査し、地下の様子を100％把握することは、日本では物理的に不可能である。

世界の地震の約1割が集中し、活火山の数は世界4位、断層も無数に走る地質的に複雑な国だ。地層が複雑に重なり合っており、いくらボーリング調査をしても、地下の様子が正確にわかるのはサンプルを採取した地点だけであり、1mずれれば結果が変わることもある。だからこそ、地質調査ではボーリング調査だけでなく色々な方法で地下の様子を調べ、安全な工事方法を考えるのだ。

真の日本最恐の地盤「兵越峠」

草木トンネルや青崩峠トンネルをはじめ、多くの山岳トンネルでは本坑を掘る前に「先進導坑」と呼ばれる調査用の小トンネルを先行して掘る。これは、地上からの地質調査には限界があるため、本坑のすぐ真横を実際に掘ることで地下の状況を把握するためだ。しかしそれでも、本坑を掘る地点の地質を100%予測することは難しい。

青崩峠一帯は超がつくほど地盤がグチャグチャな場所だ。道路建設の可能性があるすべての地点でボーリング調査を行えば、費用は天文学的な額になる。その費用は高速道路の通行料か私たちの税金でまかなうことになり、現実的ではない。そのためトンネル設計者は、さまざまな地質データや資料をもとに現場の状況を推測し、大まかなルートを絞り込んでから詳細な調査に入るのだ。

そもそも日本はこれまで、この方法で土木工事に行き詰まったことがなかった。どれほど困難な事態が発生しても、現場での工夫や新技術の開発によって乗り越えてきた。それでも対処できない場合は、問題箇所だけルートを迂回することで解決してきたのだ。興味のある方は、近くの図書館で日本道路公団が記した高速道路の建設記録を手に取ってみてほしい。当初のルート案から実際の建設段階で大幅に変更された事例が、数多く見つかるはずだ。

だからこそ国はまず、最も危険と判断された草木トンネルに全力を注ぎ、何とかなると見込んでいた兵越峠は後回しにした。しかし草木トンネルで成功した工法は、兵越峠では通用しなかった。

日本最恐の地盤は、青崩峠ではなく兵越峠にあったのだ。旧建設省の技術者たちはそれを把握できないまま、従来通りの手順を踏んでしまった。だが、それは決して予測の甘さではなく、中央構造線という前例のない難所が突きつけた限界だった。

とはいえ、青崩峠道路では「もともと国道として計画していた道路を高速道路にランクアップする」という荒業に出てしまったばかりに、ルートの変更は困難を極めた。

冒頭で述べた通り、初期案ではあくまで国道152号の全線開通を目指したものであり、高速道路としての利用は想定されていなかった。そのため兵越トンネルの先は林道であった長野県道を改造して国道に組み込む計画だったのだ。

（クレジットのない写真はすべて筆者撮影）

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