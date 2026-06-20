たった8年で廃止？南アルプスを全長16kmのロープウェイで横断した、世界最長クラスの空中鉄道とは...

「日本のトンネル技術が敗退した」--かつて市販の地図にそう書き込まれた峠がある。長野・静岡・愛知の3県にまたがる「青崩峠」だ。

長野県飯田市と静岡県浜松市を結ぶ三遠南信自動車道の難所として知られるこの地は、世界第一級の巨大断層「中央構造線」と併走し、地質が極めて脆い。ここに半世紀近くにわたって高速道路を通そうとする壮絶なプロジェクトが続いてきた。

なぜこれほどの難工事になったのか。そして日本の土木技術はいかにして不可能を可能にしたのか。知られざる青崩峠の全貌に迫る。（第2回／全4回）

※本記事は、もへじ著『ニッポンの土木 執念の難工事』（彩図社）の一部を抜粋・編集した、ダイジェスト版です

前回の記事『180億円の税金で建設！無人地帯にある「4車線の高速道路」の廃墟』より続く。

縄文時代の道路を高速道路に“魔改造”

「なぜこんな僻地に高速道路を作る必要があるのか」--三遠南信（さんえんなんしん）自動車道を初めて知った人なら、そう思うかもしれない。

三遠南信自動車道は、静岡県浜松市と長野県飯田市を結び、東名・新東名と中央道を繋ぐ高速道路である。「三遠南信」という名称は、この道路が通る愛知県・静岡県・長野県の旧国名「三河・遠江・南信濃」を合体させたものだ。

この三遠南信地域は山がちで、日本有数の過疎地域である。青崩峠周辺に至っては50年ほど前まで車が通れず、何時間も山道を歩かなければ街に出られなかった。

しかし実は、この高速道路が通るルートは、はるか昔から本州を南北に縦断する幹線道路として機能してきた。「塩の道」と呼ばれるルートだ。

「塩の道」とは特定の一本の道を指す固有名詞ではなく、海沿いから内陸へ塩を運ぶために使われた道の総称である。日本各地に存在するが、その起源はなんと縄文時代にまで遡る。長野県の和田峠付近で産出される黒曜石が、後に塩の道と呼ばれるようになるこのルートを通じて各地へ運ばれていたのだ。

それほど古い歴史を持つ道ではあるが、当時の移動手段といえば徒歩か荷馬が基本であり、整備された道路はなかった。だが、内陸の人々は、海沿いの町で採れる塩や海産物を必要としていた。「敵に塩を送る」という言葉が生まれるほど、この道は人々の生活を支えていた。

そのため、縄文時代から鉄道やトラックが広まる明治〜昭和まで、長野県を中心とした全国各地の内陸部に、たくさんの「塩の道」という名の産業道路が作られたのだ。そのひとつが浜松から長野県の飯田を経て諏訪湖周辺へと至るルート--現在の三遠南信自動車道が通る道筋だった。

ところが明治時代に文明開化が起こって鉄道が建設されると、豊橋・浜松と長野県各地を結ぶ移動手段は、塩の道に沿って敷かれた鉄道路線・飯田線に取って代わられた。そして大正・昭和になると自動車が普及して道路も次々と整備され、物と人の流れは完全に鉄道や車へ移ってしまったのである。

さらに明治政府による廃藩置県も、塩の道の衰退を助長した。それまで強い繋がりがあった三遠南信地域が静岡県・愛知県・長野県として行政的に分断されたことで、街道を通じた繋がりが失われていったのだ。

こうして塩の道は、全国の交通ネットワークから取り残されることになった。

現在のギネス記録の2倍！全長16kmのロープウェー

それでも三遠南信地域の人々はくじけず、必死に繋がりを維持しようと尽力した。

特筆すべきが、大正12年（1923年）に開通した索道「竜東索道」だ。索道とはロープウェーやリフトのことで、現在の世界最長のギネス記録はベトナムのホントムケーブルカーの7.8km（2018年開通）とされている。しかし竜東索道は全長16kmと、その2倍以上の長さを誇り、しかも標高1600〜1800mの伊那山脈を横断していた。三遠南信地域の繋がりを維持しようとした、当時の人々のたゆまぬ努力がうかがえる。

行政の垣根を越えて繋がりたいという想いは、戦後も続いた。

飯田・浜松・豊橋を含む三遠南信地域を仮に一つの県として考えてみると、面積は約6000平方キロメートルと茨城県や山口県と同じ広さを誇り、人口は新潟県や宮城県と同等の230万人、工業出荷額は13兆円と国内5位の埼玉県に匹敵する。この3地域が各県から独立した“三遠南信県”として成立しても、日本屈指の産業地域として栄えるのは間違いない。

このポテンシャルに着目し、中部圏開発整備地方協議会の会長でもあった愛知県知事が動き出したのは1968年のこと。愛知・静岡・長野を繋ぐ高速道路「三遠南信自動車道」の計画が提案されたのだ。当時はまだ東名高速すら全線開通していない高速道路の黎明期だった。

将来、東名や中央道が全線開通したとして、三遠南信地域は通過点にしかならないおそれがある--そう危惧した知事は、交通インフラが弱いこの3点を逆Y字の高速道路で結び、産業や観光面で活性化させようと提案したのだ。

過疎地にY字の高速道路を建設するとは、まさに高度経済成長の「何でも作れば儲かる時代」だからこそ発想できた計画である。しかし旗振り役の知事が1975年の任期満了で退任するなど、さまざまな事情が重なり、この計画は頓挫してしまった。

1年に23回ものがけ崩れが発生する国道

その後、三遠南信自動車道の計画は1985年に復活するが、地域のインフラ問題が未解決のまま滞っている間に、別の計画が動き出し始めていた。それが国道152号の改良建設計画である。

“塩の道”を受け継いで整備された国道152号は、静岡県と長野県を唯一直接結ぶ幹線道路だ。しかし一部区間はいわゆる「酷道」として知られており、林道同然の狭さと整備状況で、まともに通行するのすら難しかった。2011年には1年間で23回もの大規模ながけ崩れが発生して通行止めとなり大きな迂回を強いられるなど、命の危険すら伴うルートだったのだ。

さらに深刻なのは、国道152号には2か所の未開通区間があることだ。急勾配、急カーブ、落石の危険がある険しい林道に迂回する必要があり、そこも冬は通行止めになる。その2か所が「小川路峠」と「青崩峠」である。

小川路峠には「辞職峠」という別名がある。峠の先にある集落へ赴任を命じられた警官や教職員が、あまりの道の険しさに辞職を願い出たという言い伝えからだ。転落による死亡事故が出るほどの危険地帯である。

もう一つの青崩峠のほうも、峠のはるか手前から国道を迂回し、危険な林道（現在は浜松市道と長野県道）を延々と走らなければ反対側に抜けられないという状況だった。

こうした国道152号の状況を改善するため、国や県は未開通区間を整備しようと乗り出した。1977年、国は2つの峠の調査を開始し、最良と思われるルートを決定。1983年から用地買収などの準備に着手した。

このとき、青崩峠の未開通区間については、峠を右に大きく避ける形で迂回するトンネルを2本掘り、一部は林道（長野県道369号線）を改良する形で国道を繋げることにした。これが青崩峠における最初の工事計画だった。

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