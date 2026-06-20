人は50歳で一度死ぬから…31年間「カンボジア」「ミャンマー」「ラオス」で患者を看続けた医師が、いま実感している「人生の後半戦」の戦い方とは

人生80年時代、定年後どうしよう？ と頭を悩ませている人は多いだろう。「人生50年で一度死んだと考える。そして、別の軸足も持ってみよう」と言うのは、新刊『ボクが行かんと誰が行く 小児外科医吉岡秀人物語』に登場する、国際医療NGOジャパンハートの創設者・小児外科医、吉岡秀人氏。定年後の小児医療分野の医師たちをアジアの国に派遣し、手術や医療指導を行う活動を始めたという。

これまで延べ4,500人以上もの医療者を動員してきたジャパンハートを率いる吉岡秀人氏に、人生後半を豊かに生きる秘訣を伺った。

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トップレベルの医師たちに海外で指導してもらう

――60歳すぎて定年し、毎日が日曜日になってから、まだ続く長い人生をどう過ごすか頭を悩ませている人が多いようです。

吉岡：日本の大学病院の小児分野の医師たちは、定年を迎えると高齢者施設の施設長になったり看護学校の校長になる人もいますが、多くは仕事から退きます。でも、今の60代はまだまだ元気でしょう？ もったいないですよね。

そこで、定年後の小児分野の医師たちに、アジアの国々で手術や指導をしてもらえないかと考えたのです。昨年10月にカンボジアに開院した、小児がんの治療のための「アジア小児医療センター」での手術や指導をしてもらうようお声がけしました。

――どんな医師が集まりましたか。

吉岡：専門分野が違う6人の医師が、現地のカンボジア人の医師たちに手術のやり方を見せたり、手術前検診や術後管理の指導などしてくれることになっています。専門分野が違いますから、現地の医師はさまざまな治療法を学べます。帰国しても人間関係は続きますから、オンラインなどで教えを乞うことができますよね。

今年1月から、まずは小児がんの専門医、続いて日本有数の医療機関の元外科部長が来てくれています。いずれも日本のトップレベルの小児分野の医師たちです。

――心強いですね。

吉岡：ちょうど10年前にカンボジアで最初につくった病院ができたころ、日本で小児外科学会があり、そのシンポジウムのテーマが「ジャパンハートと小児外科学会のコラボレーション」だったのです。

講演の際に、「カンボジアでは年間およそ300人の子どもが小児がんと診断されています。その半数の子どもたちがこの病院で治療を受けられるようにしたいと思っています。

子どもたちは手術が必要なので、手術をしに来てくれませんか」と声をかけたら、慶應義塾大学、大阪大学、岡山医療センター、九州大学をはじめとするたくさんの病院の小児外科医たちがボランティアで来てくれました。その医師たちがチームを組んで、カンボジアで子どもたちの手術にあたってくれたのです。

――皆さん、なんて協力的なのでしょう。

吉岡：若い医師たちもボランティアとしてたくさん来てくれていますよ。それには少し事情もあります。今、日本では子どもの出生数が減っています。厚生労働省の発表によると、30年前の1995年には約119万人だったのが、2025年には約67万人に減少しています。

さらに、出生前の胎児診断の進歩で、なかには胎児の体に異常があると産まないという選択をとる人もいると聞いたことがあります。そのため、小児外科医の手術件数も減ってきているのです。

手術は、手術経験が多い方が技術を磨けるんです。それも1年に1回よりは、たて続けに回数を行った方がいい。ベテラン医師の指導のもとたくさんの手術に参加できるという彼らなりの目的があるから、医師たちは無報酬でも経験への投資としてきてくれるのです。

一方、そのおかげでカンボジアの医師たちは技術を学ぶことができます。カンボジア人にとってもよいことで、日本の医師にも還元される。私はそんなシステムを作りたいと考えているのです。

――なるほど、どちらにとってもメリットがあるのですね。

「50歳で一度死んだと考える」

――定年後でも、いろいろな取り組みができそうです。

吉岡：ただ私は、じつは定年後からではちょっと微妙だと思っているのです。ほんとうなら、もう少し早くから別の軸足を持っていたい。

織田信長は幸若舞『敦盛』の一節「人間五十年」を好んだといいます。信長にならって「50歳をこえれば、余分な人生」、すなわち余生と考えたらどうでしょう。50歳までは、地位を求めようがお金を求めようが、それはいい。

そして、50歳で一度死んだと考える。

そこからは生まれ変わった気になって、「自分の損得」ではなく「人のために生きる」ことを基準に置くのです。

――なるほど、50歳からならいろいろチャレンジできそうですね。

吉岡：今、寿命が延びたので、視点を変えるだけでいろいろなことが見えてくると思います。例えば私が外科医であって、他にコンピュータのプログラミングも学ぶとします。私の軸足は2本になります。すると、コンピュータプログラムを使って医療を考えてみる、といったこともできそうです。こんな軸足をたくさん作るのです。

軸足が2本あれば、それらが交わることで面が生まれます。底辺からの高さがその人の能力ですね。3本あれば3次元の立体となり、その容積がその人の能力になる。人によって持っている軸足も伸び方も違う、だから、できあがる形もそれぞれです。それがその人の個性です。

そして、どんな形にも欠かせないのが「高さ」です。その高さは、行動し、経験を積み重ねる時間によって生まれます。だからこそ、早く行動を始めたほうがいいのです。

――毎日の仕事と生活で手いっぱいで、なかなか他のことに手を出せない人もいるかもしれません。

吉岡：そうですね。そんな人に私がおすすめしているのは、海外に出ることです。日本人は日本語が話せるでしょう？ 仕事の技術があって日本語が使えるのだから、それだけでかなり貴重な2本の軸足になります。

以前、看護師のスタッフに韓国人がいたのですが、彼女に「日本語が話せて、韓国語ができ、両国の文化を知っている。さらに看護の仕事ができるのだから、日韓合同プロジェクトをするときには、あなたのような人こそが必要なんだ」と話したことがあります。

――「この人でなければ」と、引っ張りだこになりそうです。

ほんとうの幸せとは何か

――新刊『ボクが行かんと誰が行く』の中でも、「真の失敗とは行動しないこと」と仰っていますね。50歳になったらいったんおいて、別のことも始めたいですね。

吉岡：それまで培ってきた自分の技術や居場所にしがみついていても、いつかそれを失う日がくるのです。それでは、自己満足だけになってしまいます。

「ほんとうの幸せな状態」とは何かを考えていたいですね。「真の幸せ」とは、利益を人や社会と分かち合うこと。自分の満足を社会と分かち合うこと。そして、いい仲間や家族に囲まれていることだと思います。

人は謙虚でなければいけません。しかし、能力が高くなればなるほど自分のことだけを考えるようになりがちです。しかしこれからは、人生を長く生きなければならないのですからね。

――自分にとっての幸せは、相手にとっても幸せであるようにしたいですね。今日は貴重なお話をありがとうございました。

（聞き手／高木香織）

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吉岡秀人（よしおか・ひでと）

小児外科医。認定NPO法人ジャパンハート創設者、最高顧問。1965年、大阪府生まれ。1995年からミャンマー、2009年からはカンボジア、2013年からはラオスでも活動。2004年、国際医療ボランティア団体「ジャパンハート」を設立。海外では、医療活動のほか、視覚障害者自立支援活動、エイズなどで親を亡くしたり、貧困のため人身売買の危機にさらされていたりする子どもたちを保護し自立を支援する養育施設「Dream Train（ドリームトレイン）」の運営、医療人材育成などを行う。国内では、災害支援、医療者不足の離島やへき地への地域医療支援事業、がんの子どもや家族を支援する「スマイルスマイルプロジェクト」などを行っている。2021年第69回菊池寛賞を受賞。ジャパンハートの団体として、国連からのアワード、沖縄平和賞、日本政府からのSDGsアワードなどを受賞。

聞き手／高木香織（たかぎ・かおり）

出版社勤務を経て編集・文筆業。医療・子育ての本を多く手掛ける。文・編集に『ほんとうにすごい！ iPS細胞』『命を燃やせ いま、世界はあなたの勇気を待っている』（ともに講談社）ほか。著書に『後期高齢者医療がよくわかる』（共著／リヨン社）、『ママが守る！ 家庭の新型インフルエンザ対策』（講談社）がある。

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