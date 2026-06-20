多くの日本機が撃墜された「マリアナ沖海戦」で、米軍の従軍記者が名づけた「日本人にとって屈辱的なスラング」

太平洋戦争の戦況が日本に不利となりつつあった昭和18（1943）年9月、日本政府は戦線縮小と作戦方針の見直しをふくめた「絶対国防圏」構想を発表した。これは、北は千島からマリアナ諸島、西部ニューギニアにいたるラインを絶対国防圏として死守するというものだ。なかで特に重視されていたのが、サイパン、テニアン島があるマリアナ諸島である。ここを喪えば、日本のほぼ全土が米軍の空襲圏内に入ってしまう。そして米軍は昭和19（1944）6月15日、米軍がサイパン島に上陸。6月19日から20日にかけ、それを阻止しようと出撃した日本海軍機動部隊と、米機動部隊のあいだで大規模な戦いが起きた。「マリアナ沖海戦」である。

【前編を読む】「零戦」が次から次へと火を噴いた「マリアナ沖海戦」…「玉砕」という名の悲惨な作戦の実態【太平洋戦争】

「未帰還機のあまりの多さに愕然としました」

マリアナ諸島沖で日米機動部隊が激突したのは、6月19日のことである。すでに6月15日、米軍の大部隊がサイパン島に上陸している。日本の機動部隊は、グアム島西方300浬（約556キロ）の位置にあって、6月19日未明から44機の索敵機を出し、その「敵機動部隊発見」の報告をもと、次々と攻撃隊を発艦させた。

参加兵力は、日本側の空母9隻、艦上機439機に対して、米機動部隊は空母15隻、艦上機902機と、約2倍の開きがある。

進藤少佐の第三航空戦隊からは、零戦14機、爆戦（零戦に爆弾を搭載したもの）43機、天山艦攻（雷撃＝魚雷攻撃）7機の計64機が発進した。攻撃隊は目標の敵機動部隊に辿りつく前に、待ち構えていたグラマンF6Fの奇襲を受け、かろうじてそれを突破した機も、敵機動部隊上空で恐るべき威力を持つVT信管（近接自動信管。砲弾が目標の一定距離内に達すると、電波信管が作動し自動的に砲弾を炸裂させる）を装備した対空砲火で次々と撃墜された。零戦8機、爆戦31機、天山2機の計41機が未帰還となり、戦果は、敵戦艦、巡洋艦に各1発の爆弾を命中させたほかは、F6Fを1機撃墜しただけだった。進藤の回想。

「要するにあのときには敵のレーダーや無線が非常に発達していて、こちらの攻撃隊の動きが、逐一グラマンに伝えられていた。敵機動部隊の50浬（約93キロ）ぐらい手前に網を張られていて、そこでやられてる。VT信管のことは当時はわからなかったけど、未帰還機のあまりの多さに愕然としましたよ。情けないとも悔しいとも、なんとも言えない気持ちでした」

「どんな技倆のある搭乗員でも、生きて帰るのが不思議なぐらい」

三航戦の攻撃隊に続き、一航戦、二航戦の放った攻撃隊も、似たような経過をたどった。先制攻撃をかけながら、450機ものグラマンF6Fによる邀撃と有効な対空砲火を受け、攻撃隊のほとんどが撃墜され、それに対し得られた戦果はわずかであった。一航戦の攻撃隊が、前衛の位置にいた三航戦上空を通過するさい、米軍機と誤認されて対空砲火を浴び、味方撃ちで3機を失うという、予期せぬ悲劇もあった。

藤本速雄は言う。

「零戦のエンジンは1100馬力、グラマンF6Fは2000馬力。スピードも違う、防弾装備も違う。グラマンの13ミリ機銃は弾道直進性がよく、遠くから撃たれても命中しやすい。性能ではとても太刀打ちできない。それが450機、日本の空母9隻の全搭載機より多いんですよ。

それからアウトレンジ戦法と言うけどね、たった48機の零戦で80機の攻撃隊を護衛して、400浬（約740キロ）も操縦していって、これだけのグラマンが来て、どうやって戦えますか。例えて言うなら、長距離を走ってきた1人の小学生を、高校生3人ぐらいがつかまえて叩くようなもので、技倆以前の問題です。どんな技倆のある搭乗員でも、これでは生きて帰るのが不思議なぐらいで、上手とか下手とかの次元じゃない。技倆云々を言うのなら、それをまず頭に入れてからにしてほしい。負けたのを搭乗員の技倆のせいにするのは、司令部の責任逃れだと思うんです」

所属する小隊4機のうち3機が撃墜され、ほかの味方機ともはぐれて単機になってしまった藤本は、クルシー（無線帰投装置。空母が発する電波の方向を航路計の針が示す）がキャッチした電波を頼りに引き返し、空母千代田に着艦した。目標物が何もない海の上を何時間も飛行し、戦闘までして、一人でふたたび洋上の一点に過ぎない空母に帰りつくのは、想像以上に困難なことだった。空母は高速で航行していて、発艦時とは位置が大きく離れているからなおさらである。

「空戦中は気がつかなかったけど、着艦して機体を調べてみたら、被弾が6発ありました。そしたら艦長・城英一郎大佐が私のところへ飛んできて、どんな状況だったかって聞くんですよ。千代田から発進した爆戦隊は1機も還ってないらしい。それを艦長が心配してね……。全部やられたんでしょうが。

翌日（6月20日）、千代田の零戦2機と私の3機で上空を哨戒して、2時間半ほど飛んで『瑞鶴』に戻ったら、近くにいるはずの大鳳、翔鶴が見えない。おかしいな、と思ったら、2隻とも、敵潜水艦の魚雷にやられてすでに沈んでたんです。瑞鶴も、搭乗員室はガランとしていて誰もおらん。還ってきたのがほとんどいなかったからですね」

2日間で4隻の空母を渡り歩く

6月19日、第二航空戦隊の空母「飛鷹」から零戦に搭乗し、発進した香取穎男（ひでお）（1921-故人・当時大尉）は、

「最初、ぼくらは一航戦と同じ目標に向かうことになっていましたが、途中で、新たに発見された敵に向かえ、ということになった。ところが索敵機の報告した位置に誤りがあって、敵にとりつくことができなかったんです」

と回想している。二航戦の攻撃隊は、連絡の混乱で敵艦隊を発見できないままにグラマンF6Fの襲撃を受け、7機を撃墜された。香取は、クルシーの電波を捉えて無事、空母大鳳に着艦している。ところが――。

「大鳳は、上空からは無傷に見えたんですが、攻撃隊が発艦した直後に敵潜水艦の魚雷一本が命中していたらしい。ぼくが艦橋に上がって、そこにいた六〇一空司令・入佐俊家中佐に状況を報告しようとしたとき、ドーンとものすごい爆発が起きた。目の前が真っ赤になって、あとのことは記憶にない。叩きつけられて気絶してたんでしょうね。目の前にいた入佐さんはこのとき戦死しました。気がつくと大鳳は沈もうとしていて、ぼくは海に飛び込んで3時間漂流したのち、駆逐艦に救助されました。拾われてから調べたら、着ていたライフジャケットの背中が黒く焼け焦げ、ズタズタに裂けていました」

大鳳は、防御に重点を置いた日本海軍の最新鋭空母で、魚雷命中そのものによる被害は小さかったが、衝撃でガソリンタンクに亀裂が生じ、漏れ出た揮発性のガスが艦内に充満、大爆発を起こしたと推定されている。香取はその夜のうちに、駆逐艦から空母瑞鶴に移乗した。米機動部隊が日本機動部隊を発見、攻撃をかけてきたのは翌6月20日夕刻のことだった。

「列機2機を引き連れて瑞鶴を発艦した。敵機を見つけたのは、ちょうど、カーチスSB2Cヘルダイバー（艦爆＝急降下爆撃機）が編隊を解いて爆撃態勢に入るときでした。その上空には護衛のグラマンF6Fがいましたが、とにかく、爆撃の照準を狂わせないといけない。ぼくは敵艦爆の一番機が急降下に入る真横から20ミリ機銃をぶっ放した。すると敵機がグラリと揺れたから、あの爆弾は命中しなかったと思う。それから、雷撃機のグラマンTBFアベンジャーが、魚雷発射を終えて低空を離脱するのに出くわして、後ろに食いついて撃つと、敵機は水しぶきを上げて海面に突っ込んだ。次はF6F。もうだいぶ暗くなりかけた時刻で、たぶんぼくに気づかずにスーッと前を通り過ぎようとした。すかさず撃ったら、こいつも海へ突っ込みました」

だが、邀撃した香取たち零戦隊の戦いもむなしく、この米軍機の攻撃で空母飛鷹が撃沈され、瑞鶴、隼鷹が被弾するなどの損害を被っている。香取は、夕闇で零戦を敵機と誤認した重巡洋艦最上から主砲（20センチ砲6門）の対空射撃を受け、命からがら、無傷で航行していた空母龍鳳に着艦した。2日間で、飛鷹、大鳳、瑞鶴、龍鳳と4隻の空母を渡り歩いたことになる。

「あの人たちが生き残っていたら、どんなにか日本は変わっただろう」

藤本速雄は、瑞鶴艦上で敵機の空襲を受けた。

「私は、19日も20日の午前も飛んだから、20日の午後は飛ばなくていいと言われ、艦橋近くの対空機銃のところで敵味方の識別をして機銃員に指示を出す役をしてたんです。そしたら、急降下してきたアメリカの艦爆が投下した爆弾が、ビューッと瑞鶴の方に落ちてきた。あ、当たると思ってバッと伏せたら、右後方の高角砲のところにドーンと命中した。そこにいた20〜30人が吹っ飛びましたよ、いっぺんに」

2日間におよぶ戦いが終わったとき、日本機動部隊には61機の飛行機しか残っていなかった。米軍は6隻が損傷したものの喪失艦艇はなく、飛行機の損失は、戦闘によるもの43機、事故や不時着によるもの87機。戦死者は約110名。対する日本側は空母3隻と油槽船2隻が沈没、損傷6隻。基地航空部隊も合わせて470機以上の飛行機と搭乗員を失い、戦死者総数は3000名を超える記録的大敗だった。この、昭和19年6月19日、20日の日米機動部隊の戦いを、「マリアナ沖海戦」と呼ぶ。

「瑞鶴の搭乗員室で、戦死した戦友の遺品を整理して並べながら、悔しいとも何とも、そのときの気持ちはとても言葉では表せない。私らは、ただ行けって命じられて行っただけですが……。惜しい人たちを大勢亡くしたと思いますね。体格はいい、頭はいい、器量はいい、世のなかにはこんな人もおるのかな、と思うようなすばらしい若者たちが次から次へと死んでいって、それがいまでも残念です。戦後も、一日たりとも思い出さなかったことはない。あの人たちが生き残っていたら、どんなにか日本は変わっただろうと思うんですよ」

と、藤本速雄は言う。これは、生き残った人たちに共通する思いであったに違いない。

「私のなかでは、主人はあのときのまま生きてるんです」

取材を通じて知り合った遺族のなかに、富樫ヨコがいた。富樫の夫は、マリアナ沖海戦で戦死した艦上爆撃機の搭乗員・高橋寅八少尉。昭和8年に予科練に入隊した歴戦の艦爆乗りである。高橋少尉は、一航戦の第一次攻撃隊の彗星艦爆小隊長として出撃、戦死した。ともに出撃した彗星のほとんどが未帰還となり、高橋機の最期の状況はわからない。

富樫は、マリアナ沖海戦のちょうどその日、家の玄関の前で、白い第二種軍装姿の夫の姿を確かに見たと言う。

「信じてもらえないでしょうけど、突然だったから『あ、帰って来たの？』って声をかけたら姿が見えなくなって……」

21歳で夫を亡くし、ずっと独りで生きてきた。事実上の結婚生活はわずかな期間だったが、夫への思いは褪せることなく、夫を語るときの表情は、まるで少女のようにみずみずしかった。

「鹿屋基地に面会に行ったとき、帰りに隊門のところでずっと手を振ってくれた姿が瞼に残っています。戦後、再婚を勧めてくれる人もいましたが、私のなかでは、主人はあのときのまま生きてるんですもの。マリアナ沖で戦死したと聞かされて、海に墜ちてお魚に食べられちゃったのかな、と思うこともありますけど……」

――「マリアナの七面鳥撃ち」という言葉がある。マリアナ沖海戦で、あまりに多くの日本機が撃墜されたことから米軍の従軍記者が名づけ、パイロットの間でも使われるようになった、日本人にとって屈辱的なスラングである。実際に使われた言葉であることは仕方がないが、いま、その言葉を、日本のメディアがマリアナ沖海戦の代名詞のごとく使うことには強い違和感を覚える。

生き残った搭乗員にじかに話を聞き、遺族と接した立場とすれば、そんな言葉は、たとえ比喩的表現だとしても使う気にならない。撃墜されたのは鳥などではなく、それぞれが感情をもち、家族もある生身の人間である。当事者や遺族の心情を少しでも理解しようとする優しさがあれば、「七面鳥撃ち」などという無神経な言葉を、日本人がわざわざ使うこともなくなってゆくのではないか。

戦後、日本は奇跡的な復興を遂げ、そんな戦後の復興すら、いまや歴史上の出来事になりつつある。だが、街や経済は復興しても、傷つき、あるいは家族を喪った一人一人の心の傷が癒えることはなく、戦争の記憶はそれぞれの人の命が尽きるまで残った。そしていまも、存命の人の心のなかに残っている。

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