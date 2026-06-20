賀来賢人がCM業界で「大谷翔平超え」を達成していた…！業界人が大絶賛する”あえて目立たない”戦略とは

なぜCM起用者ランキングで首位なのか

女優・賀来千香子（64歳）の甥っ子として知られる俳優・賀来賢人（36歳）の勢いが止まらない。

テレビやネットで流れる食品、外食、通信、日用品、エネルギー、医薬品などの“CMの顔”として、「その顔を見ない日は無い」と言われるほど露出を続けている。

あらためて説明するまでもないが、2025年の「タレントCM起用社数ランキング」を見ると、賀来は17社から起用されていたという。男性部門では、あの大谷翔平選手を差し置きトップの座に君臨しているのだ。

「賀来は『出すぎている』という感じが一切ないのが魅力です。押しつけがましさがない、とでもいうのでしょうか。男性部門でトップになっても、女性陣の川口春奈や今田美桜のように『ゴシップ的な芸能ニュース』で取り上げられることも少ない。超売れっ子にもかかわらず、スターの匂いを消しながら、CMの顔としてしっかりと仕事をこなしているのです」（民放キー局関係者）

実は、広告界がスポンサー企業に売り込みやすい男性タレントは、賀来のようなタイプなのだという。

「あれだけ売れているのに謙虚なんです。『俺が俺が』というエゴさが一切ない。むしろ『売れすぎてすいません』というスタンスが各企業からウケている。しかも賀来の場合、若者や家族など幅広い層から支持される稀有な俳優です。妻は女優の榮倉奈々で、2人の間には子供もいる。子煩悩で超愛妻家としても知られています。好感度しかないはずなのに、家庭的な雰囲気をアピールすることがない。そのさりげなさと謙虚さが高評価に繋がっているんです」（広告代理店関係者）

広告代理店がつけた「異名」とは

賀来がCM界で重宝される理由は、他にも二つあるという。広告界で数々のヒットCMを手掛けたディレクターが解説する。

「一つ目は『銭ゲバ』でないことです。数年前に大手芸能プロを辞めたことで、仕事の采配は主に自分で決めているんです。だから幅広いジャンルの仕事を受けられる。注目すべきはギャラです。17本のCMに出演するほどのタレントであれば、最低出演価格は3000万円ほど。にもかかわらず、賀来は先方の“言い値”で十分というスタンスなんです。ただし、仕事を受ける前提として『企画と創造性』は重視しているらしい。ドラマだろうがCMだろうが、その仕事がシリーズ化したら『より儲けることができる』という思惑もあるそうなんです」

そして二つ目は「堅実な仕事をするという信頼」だと言う。CM界における賀来の異名は”絶対に事故らない男”である。

「まず、スキャンダルを起こさないというだけで立派。何より家庭を大事にしているため、女性問題や飲酒、さらに暴力といった問題が皆無です。いまの芸能界事情を鑑みたら、一発退場的な案件がないんです。CM出演後にこの種の問題を起こせば、CM差し替え、店頭ポスター撤去、動画素材の使用停止を余儀なくされる。制作費、媒体費、差し替え費用まで含めれば、損害は違約金を含め10億円近くになってしまう。だから広告主や代理店は人気よりも“爆弾を抱えていないか”を徹底リサーチする。どんなに人気があっても、このコンプラチェックは外せない。広告代理店が利用する独自のAIでも賀来の信頼度は100点満点だったそうです」（同前）

現場スタッフの「貴重な証言」

もちろん俳優としても賀来はブレイクしている。代表作『今日から俺は!!劇場版』は、興収50億円を突破し、Netflix『忍びの家 House of Ninjas』では主演だけでなく原案、プロデューサーも兼任した。結果的に同作は92ヵ国で視聴回数トップ10入りした。すでにドラマ俳優の枠を超えた存在感を見せつけている。現在公開中の『Never After Dark／ネバーアフターダーク』では、出演に加えてプロデューサーも担当。米SXSWで観客賞を受賞し、7月にはNetflix『ガス人間』の出演も控えている。CMで稼ぎ、映画で結果を出し、配信で世界を狙うという完全無欠ぶりだ。

「撮影現場ではスタッフからも好評です。撮り直しになっても嫌な表情ひとつ出さないし、何度でも気前よく演じてくれる。共演者の都合で撮影順を変える時も、まず相手を優先する。自分の意見はちゃんと言うけれど、監督やスタッフの意見を聞く姿勢がある。あれだけ売れていて、驕りが一切ありません」（制作会社幹部）

さらに、ある現場スタッフはこう証言する。

「賀来さんが来ると現場が明るくなるんです。スタッフに気さくに話しかけてくれるし、くだらないことを言って笑わせてもくれます。二枚目だけど、素顔は三枚目のお笑い芸人みたいな人。自分を格好よく見せようという欲が少ないから、周りも楽なんです」（スタイリスト）

賀来賢人の快進撃はしばらくは続きそうだ。

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