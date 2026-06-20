巨額の税金を原資とする事業なのに、明確な説明ナシ…東北大学の教員たちが怒りの声を上げる「納得の理由」

【前編を読む】【独自】東北大学の”肝いり事業”が人知れず「一時停止」していた…！「財政がショートした」との説明に教員たちが上げる疑問の声」

大学ファンドの助成金があるのに……

東北大は2025年秋以降、学内の教員に対して財務が「ショート」していると説明し、国際卓越研究大学に関する事業を一時停止しているという。政府による10兆円大学ファンド運用益からの助成金が2025年度には154億円、2026年度には169億円交付されているにもかかわらず、だ。

巨額の税金を原資とした、大学ファンド助成金の事業が一時停止していることは、学内外に明確な説明を要する事案といえる。しかし、この件に関して、東北大は学外に一切明らかにしていない。学内の教職員には認知されているものの、その理由については多くの教職員が疑念を抱いている。大学本部は教員たちに対して「人事院勧告に対応するための賃上げと、電力料やガス代の上昇がショートの理由だ」と説明しているが、「それは本当の理由ではないだろう」と教員の一人は推察する。

「人事院勧告に対応するための賃上げについては、それへの対策として2025年度の補正予算で約16億円が東北大に配分されています。電力料やガス代の上昇も、通常の電力代が30億円程度なので、1割上がっても3億円です。この程度で大学の資金がショートするとは到底考えられません。

本当の理由は別のところにあるのではないでしょうか。その一つに、優秀な研究者の確保に、想定以上の費用がかかっている可能性があります」

研究者確保に「想定以上の費用」が……

前編でも伝えたように、東北大は論文数などを大幅に増やす方策を掲げている。そのために進めてきたのが、「国際的に卓越した研究者の獲得」だ。1人当たりの給与と研究費の合計を年間2000万円から1億円用意することで、優秀な研究者を海外からスカウトしようとしたのだ。いわば「論文数をカネで買う」行為ともとれる。ただ、関係者によれば、専任の研究者は10人程度しか集まらず、「国際公募も行われていないようだ」という。そしてこの事業は、2025年秋以降一時停止している。

では、想定以上の費用はどこにかかっているのだろうか。複数の教員が不審に思っている要因に、「クロスアポイントメントによる国際卓越研究者の確保」がある。

クロスアポイントメントとは、専属ではなく、研究者が二つ以上の機関に雇用される制度のこと。他の機関に籍を置く研究者に東北大がおカネを支払うことで、「東北大」の肩書きを論文に併記させることが目的だ。この費用に見込み違いがあったのではないかと、前述の教員は指摘する。

「クロスアポイントメントでの研究者確保に、想定以上の費用がかかっている可能性があります。大学は当初、クロスアポイントメントで契約を結ぶ研究者の給与は、労働契約従事比率によって按分することを想定していました。もともと所属する大学や研究機関で年間1000万円の給与だったとすれば、その大学で60％、東北大で40％の労働契約従事比率であれば、東北大は1000万円のうち400万円を負担することになります。

ところが、候補者があまり集まらなかったようで、途中で『更なる処遇向上』として、労働契約従事比率によらない加算額を設定しました。従来の給与からさらに上乗せするもので、労働契約従事比率分とは別に240万円の範囲で東北大が負担することにしています。また、組織と組織による交渉ですから、もともと所属する大学や研究機関にも、何らかの費用を支払う必要があったのではないでしょうか。費用がさらに増えている可能性もあります」

高待遇の専門職員を大量採用も途中で募集打ち切り

国際卓越研究大学の事業として進めてきた研究者以外の採用も「計画通りには進んでいない」と別の関係者が明かす。国際卓越研究大学に認定された大学は、国際的に卓越した能力を有する研究者の確保とともに、研究の支援や研究成果の活用のために必要な技術者などの確保と育成も求められる。

第1号に認定された東北大は、研究をマネジメントする人材であるリサーチ・アドミニストレーター（URA）などの専門職スタッフを今後約1100人増員することを、体制強化計画に盛り込んだ。第2号に認定された東京科学大も専門・事務職員を1140人、候補に選ばれている京都大も1000人以上の専門スタッフ増員を計画している。

東北大は当面、URAを100人雇用する計画だった。しかし、関係者によれば40人程度で一旦募集を打ち切っているという。しかも、URAをはじめとする専門職員の拡充は、「適切さを欠いているのではないか」と関係者は指摘する。

「東北大はURAを教授と同等の待遇で、無期雇用にすることを打ち出して募集しました。いざ始めてみると、国立研究開発法人の高年齢層職員からの応募が多かったそうです。その後、採用計画の100人ではなく、40人ほどで募集を打ち切りました。打ち切った理由はわかりませんが、大学ファンドからの助成金の使い方に何らかの見込み違いがあったのではないでしょうか。

資金のショートとは別に、採用の手順についても問題がありました。今回のURAの採用が不可解なのは、部局の教員が採用にほとんど関わっていないことです。URAの方々が実際に業務を行う職場は、各部局です。それなのに、各部局にどういう支援が必要なのかを考慮せずに募集をしていました。これでは採用された人が、有用な支援を行えるのかどうかわかりません。

また、もともと東北大で勤務しているURAは、教授ほどの高待遇ではありません。特定有期雇用で、10年で雇用契約が切れてしまう立場です。あまりの待遇の差に、従来から働いているURAの方は怒っています」

大学ファンド助成金の配分ルールも影響か

もう一つ、国際卓越研究大学の事業が一時停止している要因の可能性があるものに、大学ファンド助成金を受けるために、大学が独自基金を積み立てて、大学ファンドに出資しなければならない仕組みが挙げられる。

大学ファンド助成金の配分ルールは「体制強化計画実行経費」と、「大学独自基金支援経費」で構成されている。複数の教職員は、この「大学独自基金支援経費」を得るための積み立てに、多額の資金が必要になっていると指摘する。

国際卓越研究大学制度は、計画段階では10兆円大学ファンドを年3％で運用し、3000億円の運用益を5〜7大学に毎年配分する触れ込みだった。仮に6大学が認定されれば、毎年500億円前後の助成金が配分されると期待して、制度に応募した大学も多かっただろう。1回目の公募には10大学、2回目の公募には8大学が応募。これまで認定されたのは東北大と東京科学大だけだ。

ところが、認定第1号の東北大に配分されているのは、2025年度が154億円、2026年度が169億円。この金額は、配分ルールの「体制強化計画実行経費」に基づいて決められたものだ。具体的には、東北大の資産から得られるアセット収入と民間などからの外部資金の合計額を、過去5年間の平均値として算出されている。

一方、「大学独自基金支援経費」は、前述の通り大学が独自基金を積み立てて大学ファンドに出資するもの。その仕組みはやや複雑だ。

まず、大学が独自に基金を積み立て、その積立額を毎年JSTに報告する。すると、大学ファンドを運用しているJSTから報告した額の2倍がJSTから大学に配分される。ただ、東北大は受け取った助成金を、ファンドへの出えん金としてそのままJSTに拠出しなければならない。この出えん金を運用した金額が、26年目に大学に払い戻される仕組みだ。

関係者の話を総合すると、独自基金の「東北大学運営基金」に2025年度は55億円を積み立てている。その財源も、内部には明確に示されていない。優秀な研究者の獲得や技術者の採用、それに毎年巨額な金額を基金に積み立てていく中で、財務運営が健全ではない状態に陥った可能性も考えられる。26年目に入ってくる巨額の払戻金を見越して、無理のある積み立てをしていたとも思える。

筆者は東北大に、東北大学運営基金に積み立てた金額と、JSTへの拠出が財務のショートに影響しているのかどうかを質問した。また、2025年度に大学ファンドから配分を受けた154億円の使途は公開しなければならないが、いつ頃公開する予定なのかもあわせて聞いたが、設定した回答期限までに回答は得られなかった。

繰り返すが、国際卓越研究大学制度は、巨額の税金を原資とする大学ファンド助成金を使う事業だ。学内外に明確な説明をする必要があるのは、当然ではないだろうか。

研究力強化や教育の充実にはつながっていない

複数の教員によれば、大学の本部事務機構が助成金の使途を明らかにしていないために、財務が本当にショートや逼迫しているのかは分からないという。本稿で関係者が指摘した内容が、本当に要因になっているのかどうかも、本部が明らかにしない以上推測の域を出ない。

しかし、少なくとも大学ファンドによる巨額の助成金が、現場の研究や教育のために使われている形跡は見当たらないと言わざるを得ない。既存の教員の研究力強化にもつながっていないようだし、博士課程の学生や留学生の支援も削られるなど、学生の教育支援は後退している。

この連載の2回目で大学院生は、「国際卓越研究大学に認定されたメリットは、他大学から書籍のコピーなどを取り寄せる際のコピー代と送料が無料になったことだけだ」と話していた。教員にも感じているメリットを聞くと、「論文掲載に本部が金を出すこと」を挙げた。

「無料で読むことができるオープンアクセスの学術誌に論文を掲載する際、掲載する側が費用を払わねばならず、高いもので数十万円の費用がかかります。なぜなら無料で読めることで、引用率が上がるからです。そこで東北大では、オープンアクセスの学術誌に論文を出す場合には、本部が費用を出すようになりました」

引用率が上がることで、Top10％論文になる可能性も上がる。これも評価をカネで買うようなものかもしれない。この教員は、現状を次のように憂慮した。

「国際卓越研究大学に認定されたのに、研究力を高めるには何をすればいいのかを知らない人が采配を握っている感じがします。論文数をカネで買うこと自体おかしいですし、たとえカネの力で論文を増やすことができたとしても、限界がある。東北大が掲げた『25年後に大学全体で2万4000本の論文を書く』なんて絶対無理ですよ。本当の意味で世界最高水準の研究大学を目指す取り組みをしていかなければならないのに、現状には強い危機感を持っています」

関係者によると、2026年4月の部局長連絡会議では、人事院勧告への対応を本部と部局で折半にすること、今後着任する国際卓越関連の高給の教員人件費も，本部と部局で折半にすることを決定した。しかし元々、部局にはそうした予算がないため、部局の教員を減らして拠出することになる。これが東北大学の現状だ。国際卓越研究大学制度が掲げる研究力の強化とは方向が異なると言えるのではないか。

それにしても、なぜ東北大では大学ファンド助成金の使い道が不透明になっているのか。次回は東北大のガバナンスについて考えてみたい。

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