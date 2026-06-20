裁判の真っ最中に被告人が絶叫…フランスの法学者が目撃した、明治の裁判所で行われていた拷問の実態

約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。

『おどろきの刑事司法 “犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。

本記事では、〈吉田松陰も犠牲になった「嘘の自白調書」の歴史…19世紀半ばのやり方が、なぜ21世紀の今でも続いているのか〉に引き続き、明治から大正にかけて確立された「供述調書の証拠能力」の変遷について詳しく見ていきます。

（※本記事は村木厚子『おどろきの刑事司法』より抜粋・編集したものです）

明治期から今に至る調書裁判の“伝統”

『日本弁護士総史』の著書がある安岡崇志さんは、明治時代最初期の司法制度や司法機構は江戸時代と「地続き」だったとおっしゃっています。日本が調書裁判から抜け切れていないのは、その“伝統”を受け継いでいるから、とも言えるかもしれません。そこで以下、安岡さんからお聞きした明治期から現在に至る「供述調書の証拠能力」の変遷を辿ってみたいと思います。いわば、日本の裁判官・検察官の“DNA”分析です。

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明治5(1873)年に制定された「司法職務定制」の下では、司法省(今の法務省)と裁判所は完全に一体で、国家が捜査・訴追・裁判による刑罰の確定・その執行に至るまですべてを行い、被疑者・被告人に対する拷問も行われました。裁判実務を担ったのは、旧奉行所の与力・同心からなる実務官僚たちでした。

当時の日本にとって喫緊の課題は、領事裁判権の撤廃や関税自主権の回復を軸とする不平等条約の改正です。法制度を近代化しなければ不平等条約は改正できないと考えた明治政府は、フランスの法学者ボアソナードなど、いわゆる「御雇い外国人」を日本に招きました。

来日したボアソナードは、裁判の真っ最中に被告人が拷問されている場面に遭遇します。被告人は、三角に削った材木を並べた板の上に座らされ、膝の上に大きな石の板を何枚も載せられて絶叫していました。その声が裁判所の外にまで聞こえていたのです。

驚愕したボアソナードは、拷問廃止の建白書を日本政府に提出。政府は、不平等条約撤廃のために建白書を受け入れ、拷問廃止の第一段階として、今の刑法に相当する「改定律例」の一部を明治9(1876)年に改正します。「自白がないと有罪にできない」というそれまでの原則を改め、「証拠により有罪と断じられれば、自白がなくても有罪にできる」という西洋流の原則に変えたのです。この原則に基づいた裁判は「証拠裁判」と呼ばれましたが、司法省が断罪証拠(有罪と判断できる証拠)の第1に挙げていたのは依然「被告人の自白」でした。

その後、明治13(1880)年にできた「治罪法」(ボアソナードの起草)により、拷問制度はようやく法的に廃止されましたが、自白偏重は続きました。「治罪法」でも、それを基本的に受け継いだ「明治刑訴法」(明治23〈1890〉年施行)でも、司法省が刑事裁判で断罪証拠のトップに置いたのは、「被告人の自白」だったのです。

ただし、「治罪法」や「明治刑訴法」の下では、予審(起訴後に裁判官が、検察から送られた全証拠を検討し自ら取調べもして、公判に付すか免訴にするかを決める手続)が行われました。この際、法廷に出す被告人や証人の供述調書を作成する権限は予審判事にありました。捜査機関(警察・検察)が供述調書を作っても、証拠能力を認めないのが大審院(今の最高裁に相当)の判例だったのです。

ところが、大審院は明治27(1894)年に判例を変更。「被告人や関係者が自由任意に喋ったことを捜査官が書き取っただけの書面なら、予審判事の権限を侵すものではない」として、供述調書の証拠能力を認めたのです。

そのため捜査機関のなかでは、文面上の自由任意を装うために、一人称独白形式の供述調書の作成が定着しました。江戸時代の「口書」が、明治半ばに公然と復活したわけです。

さらに大審院は明治36(1903)年、「被告人や証人が自発的に喋ったか否かは、供述書の記載内容から判断できる」としました。つまり、取調官の強要があったかどうかは供述内容を見ればわかるということで、これは普通に考えれば“おかしな理屈”です。

しかし、この“おかしな理屈”が、現行刑訴法の「特信性」を判断する基準に援用され、最高裁の判例になっていることは、すでに述べたとおりです。

「コピペ調書」を許した「大正刑訴法」の運用

大正13(1924)年に施行された「大正刑訴法」は、第343条で、「予審判事が作成した被告人・証人の訊問調書ではないもの」の証拠能力を原則として認めませんでした。

ただし、予審判事のところへは「一件記録」が送られてきました。一件記録は、審理の対象事件に関する警察官の意見書、検察官の聴取書(一人称独白形式の供述調書)、捜査報告書、訴状、証拠書類など、裁判に必要なすべての関係書類をひとまとめにして綴じたもので、「一件書類」とも呼ばれます。

予審判事は、「一件記録」を精読したうえで、改めて被告人なり証人なりを取調べてその調書を作り、公判に付すか免訴かの判断をするという建前でした。しかし、実務の実態としては、警察官や検察官が作成した調書を見ながら、「お前はこういうことをやったと言っているが、そうか？」などと改めて同じことを訊くだけで、「はい」と答えれば、「おお、わかった、わかった」と調書を作るようなことも結構あったようです。

こうして、調書の署名を警察官・検察官から予審判事に替えただけで内容はコピー＆ペーストしたような「コピペ調書」が作成され、実質的に捜査段階の調書が裁判で使われるケースもあったようです。

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さらに〈誠実な公務員だったのに突然の逮捕…村木厚子氏が驚き、怒り、絶望した日本刑事司法の「暗部」〉では、村木氏が逮捕された経緯を詳しくみていきます。

●特に言及のない限り、登場人物の所属・肩書、法律や制度の名称・内容は、すべて当時のものである

【つづきを読む】誠実な公務員だったのに突然の逮捕…村木厚子氏が驚き、怒り、絶望した日本刑事司法の「暗部」