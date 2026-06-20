深夜に食べた松山名物・骨付き鶏が美味しすぎて…ライブ前夜の「宿なし芸人」無限ループの大迷走

読者からのおたよりにコントを添えて答える「読むラジオ」（https://x.com/kugatsu_readio）でもお馴染みのピン芸人・九月さんによる群像Webオリジナル連載「旅する芸人」。第8回の舞台は愛媛の松山です。

連載第1回はこちらからお読みいただけます。

→「「東京に住んでいても◯◯に行ったことがないなんて！」地方出身の僕が上京して衝撃を受けた「東京あるある」のギャップ」

前回の連載はこちら。

→「見渡すかぎりベンチだらけの老若男女にやさしい街・高崎。4万いいねを獲得した「伝説のベンチ」にもう一度座るため、僕らのドラクエが始まった」

最初の挨拶

松山公演が始まろうとする中、僕は悩んでいた。今日のライブの導入、最初の挨拶はどうしようか。何パターンかあるけれど、どれがいいだろう。

お笑いライブの定番として、お客さんに「今日はどこから来ましたか？」とか尋ねるパターンがある。ベタだがアリだ。誰かが「松山！」とか「今治！」と言ってくれただけで、場の空気はかなりほぐれる。僕は僕で、「今治！」って言われたら「タオル！」って言えばいいし、「宇和島！」って言われたら「鯛！」って言えばいい。どこの地名が飛び出しても、何かしらは返せる。僕は桃鉄に鍛えられた旅芸人である。

しかし、微妙に気が進まない。なんせ僕は松山にやって来た側なのだ。どこから来たか聞きたいのは、お客さんの方だろう。また、個人的には、お客さんがどこから来たかよりも、どうやって来たかの方が気になる。

松山に着いてから、最初に注目したのも交通事情だった。学生時代にたびたび訪れていたので馴染みはあったし、完成度の高いコンパクトシティというイメージもあったが、実際に歩いて初めて分かることもある。

まず、松山の市街地は道が広くて駐車場が多い。車社会を前提に作られた都市だ。鉄道はJRのほか、私鉄の伊予鉄が走っていて、車両の色はみかん色。市内中心部には路面電車も走っている。伊予鉄が運営しているので、路面電車もみかん色。バスも伊予鉄が運営しているので、書くまでもなくみかん色。さすがはみかん県である。というか、伊予鉄県では？

恐らく、お客さんの多くは自動車で来ている。路面電車や伊予鉄の人もいて、それ以外の人も……。松山市内って、どうやって移動するもんなんですか。皆さん、会場には、どうやって来ましたか？

船で来た

僕は広島から船で来た。とても新鮮な経験だった。僕の暮らしにおいて、電車に乗らない日はない。バスに乗らない月はない。飛行機に乗らない年はない。モノレールに乗らないでオリンピックを迎えることはない。そして、船は本当に乗らない。ジェットコースターくらい乗らない。

当然、この辺の物差しには個人差があるだろう。僕は世間の人よりジェットコースターに乗らない。10年に一回でいい。端的に苦手だ。何が嫌って、ゴールとスタートが同じ場所なのが嫌だ。ビュンビュン動いて、身体を振り回されて、どうして移動させてくれないんだ。観覧車がそうなのはわかる。あんなに遅いし、どう見ても丸いし、ゴールとスタートが同じ場所でも仕方ない。ジェットコースターは違う。移動しないと割に合わない。

その点、船はいい。のんびりモタモタ揺れるけれど、気付いたら結構な距離を移動している。たぶん、モタモタ感は乗る側の体感で、カモメにはバビューンと見えるんだろう。外はバビューン、中はモタモタ。僕は船で海を渡り、みかん色の電車に乗ってライブ会場までやってきた。

──皆さんは、どうやって来ましたか？

うーん、なんかちょっとだけ気が引ける。ちょっとだけプライベートに踏み込んでいる感じがある。「どこから来たか」なら単純な情報として処理できるけれど、「どうやって来たか」だと推移が見えてしまう。お客さんの移動の過程が想像できちゃう感じ。吊り革に捕まってたのかなとか、ハンドルを握ってたのかなとか。それっていささか細やか過ぎる気がする。情報の粒度としては、「新居浜！」「工場！」くらいがちょうどいい。いや、でも、そんなこと聞いても仕方ないしなぁ。

そう考えている間にも、開演時間が近付いてきた。

ライブによっては、コントのキャラに入りながら自己紹介と挨拶と諸注意を済ませることもある。僕はそういう前説用の（小賢しい）ネタを5本くらい持っている。しかし、この日に準備したライブは、僕の実体験を話す漫談パートと、架空のキャラクターを演じるコントパートを織り交ぜ、だんだん2つの話が繫がっていく構成だった。ならば、最初の挨拶はキャラに入らず行うべきだ。

お昼過ぎのライブなので、第一声は「こんにちは！」か。しかし、気が進まない。というのも、僕にはその昼が普通の昼とは思えなかった。長い夜の続きのような昼で、「こんにちは！」と言ってよいものかわからなかった。

泊まる場所がない

昨夜、船で松山に来たところまではよかった。その後が大変で、ホテルの予約を忘れていたのだ。このように書くと、たまたまその日に起こったトラブルに思えるが、僕は遠征の8割方、ホテル予約に失敗している。残りの2割は日帰りである。

要するに、予約だなんだの事務作業が苦手である。仕事の締め切りは基本的に守れるし、ライブに遅刻したこともないが、自分が得するための事務作業だけはどうしても苦手だ。例えばギャラの請求書。本当に送れない。ギャラをもらえなかったとしても、最悪我慢すればいいと思ってしまう。自分が我慢して済むなら請求書なんて書きたくない。

先日ひょんなことでもらった郄島屋のカタログギフトも、申し込めないままストレスの種となっている。カタログに掲載された膨大な商品の中から、最も素敵なものを選んで、書いて、期限内に送る！？ 僕にできる所業ではない。全部欲しいし、全部なくても我慢できる。となるとどれも選べない。なんで急に高島屋のことを思い出したかというと、さっき松山の高島屋を見たからだ。ちくしょう。カタログギフトめ。東京に帰ったらどうしてくれよう。我慢してやろうか。

郄島屋を眺めながら、昨夜の続きを思い出す。かくしてホテル予約を忘れていた僕は、ネットの予約サイトを開いた。どこもかしこも埋まっていた。そこで気付く。今、ゴールデンウィークだ。

となると、選択肢はネットカフェか。ネットカフェでの宿泊は意見が分かれるところだが、僕は断然支持である。なんせ安い。狭いは狭いが、寝ているときなんて意識がないんだから、身体を伸ばせるなら同じだ。安全面がどうって意見もあるが、最近のネットカフェは鍵付き個室のところも多く、質的にホテルと変わらない。そうなると値段もホテルと変わらないのだが。

スーツケースを転がし、市内のネットカフェに入店すると、カウンターで店員が待ち構えている。僕を見るなり、店員は面倒臭そうに「空室はありませんよ」と言った。そのとき思い出した。ゴールデンウィークだった。

とぼとぼとネットカフェを出たが、いつまでもくよくよしていられない。せっかくなら夜を有効活用してやろうと、松山市街を散策することにした。街歩きをするとき、僕はネットの情報に頼らない。なるべく直感で歩く。その方が当たりを引いたときの喜びが大きいし、外れを引いたときの後悔にも納得がいく。みんな、あんまりネットを頼るな。身体感覚や嗅覚を失うな。

知らない街でお店を選ぶポイントは、活気のある店を選ぶこと。ここで活気というのは、「ガヤガヤ賑わっている」ということではない。「その店が出したいであろう雰囲気が、正確に出ていること」だ。静かなバーをやりたそうな店が静かである場合、活気があるのだ。「店が店をコントロールできている状態」とも言える。

ふと、活気のある居酒屋を見つけた。活気観を語った後でなんだが、ガヤガヤ賑わっている店だった。ガヤガヤしたそうな構えでガヤガヤしているのが良い。

その店は大当たりだった。魚の練り物、三津浜焼きと呼ばれる松山流のお好み焼きなど、何を食べても美味しい。特にスパイスで焼いた骨付き鶏。食事として美味しいのみならず、悩みや困りごとを忘れさせるような味だった。僕はうっとりした気分で、「松山はいいなぁ、次はゴールデンウィークにでも来よう」と思い、店を出た。

もう遅いし、ネットカフェにでも泊まろうかなと入店したところ、先ほどの店員が待ち構えていた。彼は面倒臭そうに「空室はないです」と言う。そこで思い出した。今がまさにゴールデンウィークだった。僕はゴールデンウィークだから困っているのだった。困りごとを忘れさせる味、も困りものである。

深夜の松山

泊まる場所がないとなれば、松山を堪能し尽くそう。僕はすぐさまスマホを開き、深夜営業の名店を探した。こういうときには、ネットを頼ると便利である。情報技術の進展について、身体性が失われてどうこうとか詭弁を弄する向きもあろうが、それらは時代錯誤者の噓っぱち自己弁護である。ネットを頼れ。

ただネットにも難点はある。何にでもレッテルを貼りたくなっちゃうし、誰かが何かに貼ったレッテルだけを見て全部がわかった気になったりする。そういう単純化はよくない。だって、どんな人にもどんな物にも、その中の多様性や多面性があるから。現に僕はこの文章中で「ネットを頼れ」とも「ネットを頼るな」とも書いている。どっちも本気で思っている。人間はかくも多面的であり、一貫性なんか噓なのだ。

さて、ネットで調べると、近くに評判の深夜中華があるという。一直線に向かうと、名物はスパイスで焼いた骨付き鶏だという。松山の深夜の店はどこも置いているんだろうか。実に一貫性がある。さっきも食べたが、名物というなら食べ比べこそ醍醐味だ、と思うことにする。本当は違うものも食べたい気がする。ああだこうだ思いながら注文し、一口食べる。

これが、また美味しい。悔しいくらい美味しい。先ほどの居酒屋のものと若干味付けは違い、やや塩辛いがそれがいい。困りごとを忘れさせる味だった。僕はうっとりしながら、「次はゴールデンウィークにでも来よう」と思い、店を出た。

もう遅いし、ネットカフェにでも泊まろうかなと入店したところ、先ほどの店員が僕を見るなり、「だ！ か！ ら！」と言った。大人が経験する怒られ方じゃない。「だ！ か！ ら！」って。

まあ、僕もバカじゃない。さすがに気付く。悪いのは骨付き鶏だ。僕は悪くない。あれがあまりにも美味しすぎて、危ない。一時的に現実から遊離してしまう。

どのみちそろそろ寝ないといけない。最悪ベンチでもいいか。そんなことを思いながらうろついていたら、客引きに「うちのカラオケ、空室ありますよ」と声をかけられた。普段なら客引きなんか絶対に信用しないのだが、時計は3時を回っていた。

僕が寝るためだけに入ったカラオケボックスは、壁が薄く、おまけに隣室は朝まで青春パンクメドレーを歌う邦ロック保守派おじさん達だった。身体感覚もネットも当てになるが、客引きだけは当てにしないほうがいい。

早朝、カラオケから追い出された僕は、眠たい頭と重たい身体を道後温泉の熱湯で全回復させ、その勢いで900円もするみかんジュースを飲み、喫茶店を二、三はしごし、深夜テンションの延長からハイになった状態でライブ会場に来た。

そんな僕に「こんにちは！」が言えるだろうか。正しい時間感覚を持っていない状態で「こんにちは！」を発声したら、力加減を間違えて裏返ることだろう。裏返った「こんにちは！」からは、昼ではない時間感覚がにじみ出る。それはもう、「こんばんは！」に等しい。

だったら、いっそ裏声で「こんばんは！」って言うべきか。それこそが、お客さんに「こんにちは！」と聞こえるのではないか。

──こんばんは！（裏声で）

いや、だめだ。絶対にお客さんにも「こんばんは！」と聞こえる。白昼に聞く「こんばんは！」はさすがに怖い。裏声なのも怖い。たちの悪いことに、僕は裏声の発声が得意で、Superflyとかのキーが出る。お昼に成人男性が放つハイトーンの「こんばんは！」は、アリ・アスターが作るホラー映画のクライマックスくらい怖い。そういうのをやりに来たわけではない。

内省、吐露、エモ

「こんにちは！」も言えないし、「こんばんは！」も言えない。となると、「どうも」だ。「どうも」なら昼夜が関係ない。言うまでもないが地声で言う。

第一声は「どうも」として、その次だ。その次でどんな挨拶をしようか。宿探しの顚末を語ってもいいが、邦ロック保守派おじさんらの友達がいないとも限らない。いっそ、感傷的なトーンに振り切ってみようか。内省、吐露、エモ、流行ってんだろ。変なの。

──どうも。実は僕、松山をたびたび訪れていた時期があったんです。大学院生の頃なんですけどね。当時は研究室には行ったり行かなかったりで、暗くふさぎ込む時期でした。自分には何かができると信じていた、だけどそれ以上に何をする気も起きなくて、世界なんて明日めちゃくちゃになればいいと思っていました。

──で、たびたび松山市に行きました。道後温泉が好きで。自分でもおかしいです。なんで「世界がめちゃくちゃになればいい」と思っているのに、風呂に入るんでしょうね。きっとどこかで、救われたかった、洗われたかったんだと思います。

──あの頃の松山は不思議な街で、行くたびに友達ができました。松山にいる間いっぱい話して、松山から離れたら他人になってしまうような、そういう友達です。きっと松山に限らなくて、逃げるために行く街ってそうなんでしょう。誰かにとってはそれが東京で、京都で、那覇で。僕にとっては松山で。

──お笑いを始めたのもその時期で。何かから逃げるために松山に行ったのと同じように、何かから逃げるためにお笑いをしました。それが楽しかった。少なくとも自分が世界に搾取されている感覚にならなかった。それで、逃げ場が生きる場所に成り代わりました。

──これまで、松山市でライブをしたことはありませんでした。暗い時期のことを思い出してしまいそうで。でも今、芸人として松山に来れた。生きるほどに僕は老いていくし、役割を果たしてしまう。それはかつて恐れたことですが……。そんなに悪くないです。当時の自分の祈りで、世界がめちゃくちゃになってしまわなかったことを、心から愛おしみたい。さあ、お笑いを始めましょう。

良いわけがない。お笑いライブの挨拶じゃなさすぎる。このあといっぱいボケるんだぞ。そりゃ全部が全部噓じゃないけど、わりかし全部噓である。そもそもねえ、僕はまだ、感傷に浸れるほどは大人じゃない。現役感バリバリで走らせろ。

僕は、まだまだ世界をめちゃくちゃにしてみたい。この世界の全ての単語、たとえばWikipediaや広辞苑に載っている概念の全てを、面白がってみたい。全部笑ってみたい。

僕よ、忘れるな、お笑いは世界創生よりとっくに始まっているのであって、人類史の切先の今更、まぬけな顔で始めるものじゃない！ 全ての悩みも悲しみも苦しみも、次の笑いの可能性へと開かれ続けるんだ！ そのことを知ったときから、お笑いには終わることも、始まることもありえないんだ！ だからいっそこう始めようか！

──お笑いには終わることも、始まることもありえないんだ！ ライブスタート！

始まりがないならスタートすんな。

そうこう考えているうち、ライブの開演時間が来た。どうしよう。ぱっと見渡して気付くが、よく松山に来ていた頃に会っていた人、客席に一人もいないぞ。ふざけんな。

まあいい。やるぞ。やってやるぞ。意を決して、僕は口を開く。

「どうもー！ 今日はどこから来ましたか？」

最初に戻っていた。スタートとゴールが同じ。僕はジェットコースターなのかもしれない。

「今治」

「タオル！」

さて、松山からの帰りは特急を使ったのだが、それがジェットコースターくらい揺れた。それでも次の街へ着いたのだった。

第9回は7月20日公開予定です。

これまでの連載

第1回：東京

「東京に住んでいても◯◯に行ったことがないなんて！」地方出身の僕が上京して衝撃を受けた「東京あるある」のギャップ

第2回：札幌

北海道のお客さんと友達になろうとした結果、気づいたらアメンボに知性を与えたい科学者になっていた話

第3回：北九州

九州の北にあるから「北九州」？直球すぎる街の名が物語る、昭和の大合併と歴史の分岐点

第4回：青森県五所川原市金木町

「書く側になりたい」者の前に立ちはだかる壁・太宰治。そんな青森出身の僕が、ファンの聖地「斜陽館」でコントライブをすることに？！

第5回：名古屋

「名古屋に負けた」ウケなくても客が3人でも「夢が叶わない人代表」になりかけても、名古屋でのライブを諦めなかった執念の結果

第6回：兵庫県三田市

「ぜひうちの店でライブを」二つ返事で向かった先に待っていた衝撃の光景…兵庫県三田市で目撃した愛すべきカオス

第7回：群馬県高崎市

見渡すかぎりベンチだらけの老若男女にやさしい街・高崎。4万いいねを獲得した「伝説のベンチ」にもう一度座るため、僕らのドラクエが始まった

九月（くがつ）

芸人。全国各地でのコントライブと各媒体での執筆を中心に活動。エッセイ集に『走る道化、浮かぶ日常』（祥伝社）がある。群像Webにて紀行エッセイ「旅する芸人」を連載中。

【連載第1回】「東京に住んでいても◯◯に行ったことがないなんて！」地方出身の僕が上京して衝撃を受けた「東京あるある」のギャップ