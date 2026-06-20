闇に葬られた京都新聞副社長宅《25年前の銃撃事件》その背後で繰り広げられたフィクサーとの「300万株争奪戦」

若き社長の死によって、宙に浮いた京都新聞の「300万株」。社員たちの不安をよそに、裏社会も巻き込んだ泥沼の争奪戦が繰り広げられる。

【連載記事】『【イトマン事件に酷似】KBS京都が抱えていた146億円の借金問題…「親会社のオーナー」一族は悠々自適で「責任逃れ」』よりつづく。

乾いた銃声音が鳴り響く

「あれはちょうど、日付が変わる時間でしたね。私は部屋でチャイコフスキーの序曲『1812年』を聴いていたんです。あの曲は大砲の音が鳴るでしょ、ドカーン、ドカーンと。その合間に、パン、パン、パンという乾いた音が混じった。最初は曲の音かと思ったんですが、妙に生々しい。翌日、外へ出ると警察や報道陣が集まっていた。そこで初めて、野村さんの家が撃たれたと知ったのです」

近くで事務所を構える司法書士は、35年前の異様な状況をいまも鮮明に覚えていた。

京都新聞本社から北に上がり、竹屋町通りを入った静かな街並みに、その家はあった。「ウナギの寝床」と呼ばれる細長い区画に建つ京町家。そこには、京都新聞の野村栄太郎副社長（当時）が住んでいた。玄関の木製扉に銃弾が3発撃ち込まれたのは、1991年11月2日未明のことだった。

事件を素早く察知したのは、京都新聞ではなく朝日新聞の記者だった。いち早く現場に駆け付けた朝日記者は、野村の妻に自宅内に通され、事情を詳しく聞きとったという。当時の朝日新聞は、事件の背景についてこう報じている。

〈京都新聞社は「（中略）原因については、会社として全く心当たりがない」としている。しかし、同社はイトマン事件で起訴された許永中被告の関係企業と、同新聞社株式の名義書き換えをめぐって係争中。さらに、野村副社長が代表を務めていた子会社の役員が、勝手に手形の裏書などをして解任されるなどのトラブルも起きている〉（'91年11月3日付朝刊）

京都新聞社内では、不穏な情報がささやかれていた。「300万株の行方」である。

'83年に死去した京都新聞オーナー家の前社長・白石英司は、巨額債務を遺していた。その処理の過程で、英司が生前、理事長を務めていた日本文化財団（以下、財団）保有の京都新聞株300万株が、許永中や山段芳春といった事件師の手へ渡りつつある――。そんな噂が社内を駆け巡っていた。

京都新聞株300万株を掌握、それを足掛かりに…

もし株がそこからさらに外部に流出すれば、京都新聞そのものが乗っ取られるかもしれない。許や山段は山口組や会津小鉄会など暴力団との深い関係もあった。当時、一線の取材記者だった京都新聞OBは社内に漂っていた空気をこう振り返る。

「自社の問題なのに、現場は情報を持っていない。他社の記者が幹部宅に『夜討ち』するのを横目で見ているしかなかった。だが、300万株の行方は、社の将来を左右する。読売や朝日の軍門に下りやしないかという不安も社内に渦を巻いていた」

古都の新聞社は、ジワジワと、危険な渦の中に巻き込まれようとしていた。'91年2月19日、京都新聞子会社・近畿放送（現・京都放送、以下KBS）経営会議室で、フィクサーとして知られた山段はこう叫んだ。

「80億、90億が白石英司の借財であり、悠々自適の生活をしているのは、京都新聞であり、白石浩子なんですよ」

京都の顔役だった山段と京都新聞との関係は、深い。もともと山段は、京都新聞と白石家からKBS再建を託された側だった。だが、実質的な二代目オーナー・白石英司がつくった簿外債務は146億円と収拾不能なまでに膨張し、山段は対応に苦慮していた。その怒りは、英司の妻で白石家当主となった「京都新聞の女帝」白石浩子へ向けられていく。

一方で山段は許と共闘し、財団が保有していた京都新聞株300万株を掌握していた。KBSを窮地から救うため、この株を足がかりに、親会社の京都新聞の経営中枢へ揺さぶりをかけつつあった。その経緯については、元朝日新聞記者・今西光男の「公益法人活動と日本のメディア経営」（同志社メディア・コミュニケーション研究 第2号、2005年）に詳しい。

徐々に混乱に陥っていく財団

300万株は、戦後、京都新聞を牽引した白石古京の保有株だった。'82年3月、古京は300万株を、息子・英司が理事長を務める財団へ無償譲渡する。英司主導の相続税対策だったとみられるが、その翌年、英司は急死した。

英司の死後、財団は混乱に陥る。後継者となった浩子は理事たちと対立し、さらにKBS簿外債務問題が表面化すると、許永中らの勢力が財団運営へ深く入り込んでいった。許は変名「藤田栄中」を用い、財団保有株の管理にも関与するようになる。

当時、許はKBS子会社「国際教育アカデミー」の代表取締役に就任していた。KBS周辺企業を次々と掌握し、政財界に影響力を持つ福本邦雄や伊藤寿永光らイトマン事件の中心人物までKBS経営へ入り込んでいく。他方で山段率いる「キョートファイナンス」は増資を通じてKBSの筆頭株主となる。いったん対立の構図になった許と山段は、結果的に手を結ぶことになった。

'86年に山段へ「KBS正常化」を依頼したのは京都新聞側だった。だが、山段と許はKBSへ自派役員を送り込み、実質的にKBSを支配。さらに300万株を通じて京都新聞グループへの影響力を強めようとしていた。

危機感を強めた京都新聞側は、'87年3月、KBSから自社役員を引き揚げ、「切り離し」へ動く。さらに財団から300万株を取り戻そうとしたが、今度は許グループが大阪地裁へ株式処分禁止の仮処分を申請。これが認められ、京都新聞側は、自社の支配権に直結する300万株を、自らの意思で取り戻せない異常事態へ追い込まれる――。

ついに外部勢力の手に落ちた京都新聞株300万株。はたしてその行方とは――。つづく【後編記事】『「社長の謀反に社主家が大激怒」宙に浮いた300万株めぐる京都新聞社で起きた《内部抗争》全内幕』でも引き続き、裏社会も巻き込んだ泥沼の争奪戦を追っていく。

「週刊現代」2026年6月22日号より

【つづきを読む】「社長の謀反に社主家の女帝が大激怒」宙に浮いた300万株めぐる京都新聞社で起きた《内部抗争》全内幕