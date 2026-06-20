250億円を集めて大トラブルの「クリアースカイ社」、幹部が”宣伝”のために見せびらかしていた「プロ野球有名監督との写真」

出資者およそ5000人から総額250億円を集めたとされるクリアースカイ社（以下、クリア社）によるサーバートラブル。なぜ、クリア社はこれほどまでの巨額の資金を集めることができたのか。その実情を知る内部関係者が現代ビジネスの取材にメディアとして初めて応じた。「未来の資産」を謳った「投資ビジネス」の実態とは――。

内部関係者が明かす「実態」

京都府京都市。1200年続く古都に本社を構えるのがクリア社だ。

会社設立は2020年11月、同社は起業直後からある投資ビジネスを始動させる。それがレンタルサーバーを用いた投資ビジネスだった。被害者弁護団の団長を務める加藤博太郎弁護士が説明する。

「クリア社が行っていたのは預託商法と呼ばれる取引です。預託商法とは、購入した商品を業者に預け、第三者にリースなどして得られる配当を受け取るという手法を指します。同社の場合は顧客がサイバーセキュリティに強いサーバーの権利を購入。3〜4ヵ月後には買った費用の10％を上乗せした金額でサーバーを買い戻すと謳っていました。

たとえば、1口110万円で購入すると4ヵ月後には121万円でクリア社が買い戻すというスキームで、購入したサーバーは企業に貸し出し、利回りを出すという触れ込みです。クリア社は2023年9月ごろから少なくとも2026年1月まで全国各地でセミナーを開催。オンラインセミナーと合わせて、顧客を勧誘し続けていました。なかには1億円以上の契約をした被害者もいます」

しかし、今年2月に入ってクリア社が音信不通となり、トラブルが表面化。4月7日には弁護団が同社の破産申し立てを行い、同月14日には消費者庁に業務停止命令を行うよう告発を行っている。

今回、現代ビジネスはクリア社の内情を詳しく知る合田氏（仮名）に取材。有名元プロ野球選手や著名人、ときには警察組織まで利用した広報活動について明かした。（以下、鉤カッコは合田氏）。

「プロ野球有名監督に取り入り…」

「クリア社によるサーバービジネスが本格的に始まったのは2021年に入ってからです。当時はコロナ禍によるIT需要に伴って、企業の間でもネット上のセキュリティ問題に注目が集まり始めていた頃でした。そこで同社内で持ち上がったのがセキュリティサーバーに関するレンタルビジネスです。クリア社には代表のR氏のほかに、実質的なオーナーとしてR氏の父・Y氏がいました。

立ち上げ当初はY氏が特定の経営者に向けて出資を呼び掛けていました。なかには数億円の投資を行った経営者もいます。サーバーをレンタルし、セキュリティ対策を行うというサービスは当時としては珍しく、革新的なサービスとして受け止められていた」

合田氏いわく、スタート当初は集めた出資金を元手に、大手通信会社の協力のもとサーバーを設置するなど会社側もビジネス構築に励んでいたという。

「サーバーを作る費用は1基につき5000万円で、設置後も実際に稼働させ、出資者にチェックもさせていました。当初、配当は1ヵ月で購入額の10％という案が出ていましたが、出資者から『ポンジスキーム（投資金を配当に回す手法）になるかもしれないから、やめたほうがいい』と注意され、4ヵ月で10％に落ち着きました。それでも周囲からは『高すぎる。本当に大丈夫なのか』と苦言は受けていましたし、高配当を警戒して投資を断る実業家や経営者もいました」

買い戻しと高い配当。そんな商品を怪しむ関係者もいたというサーバービジネスになぜ顧客が集まったのか。その大きな原動力となったのが代理店だ。

「レンタルサーバーシステムには複数の販売代理店が仲介に入り、顧客集めを行っていた。なかでも、クリア社の執行役員のS氏のやり方は特異でした。Ｓ氏はとにかく著名人との２ショットを見せ、信用を獲得して、出資を募る。しかし、実際はたまたま飲食店などで鉢合わせただけの有名人もおり、Ｓ氏はそのときに撮った写真を自身のアピールに使っていた。

S氏は大手自動車メーカーのご子息や中日ドラゴンズの元有名監督など、経済界や球界の大物に取り入り、自身が実質的なオーナーを務める会社の設立パーティーに登壇させるなどコネクションを誇示。その知名度を使って、さらに信用を得ていました」

代理店はピラミッド構造となっており、全国にあった「特別代理店」の下にその他の代理店がぶら下がり、個々に営業活動を行う仕組みとなっていた。報酬は顧客が契約するごとに特別代理店が10％、代理店が5％となっていたという。

一方、クリア社自身も広報活動には余念がなかった。中でも目を引くのが阪神タイガース関係者への接近だ。

阪神戦の表彰式に登場していた「クリア社代表」

問題発覚後、4月18日配信の「文春オンライン」では、元阪神タイガースの関本賢太郎氏（47歳）と糸井嘉男氏（44歳）が2024年11月に行われていた同社の設立5周年パーティーに参加し、事実上の広告塔を担っていたと指摘。報道後、関本氏の所属事務所はHPでクリア社のイベント参加は認めたうえで「同社（クリア社）ビジネスへの関与の事実については事前の取材により初めて知るところとなり、詳細な事実関係につきましては現在確認中です」と声明を発表。関本氏は活動休止を発表する事態にまで発展した。

だが、クリア社による阪神を利用したPR戦略はこれだけではない。現代ビジネスの取材では、2025年9月にはクリア社代表のR氏が同社名義で阪神戦に登壇し、現役選手に対して月間MVPの表彰を行っていたことが判明。阪神タイガースはR氏の参加を認めたうえで「当該表彰は『MBSベースボールパーク月間MVP賞』であり、選手選考およびプレゼンター選定につきましては、MBSラジオ様にて行われております」とキャスティングの関与は否定した。

合田氏が語る。

「クリア社は代理店や関係者を通して多くの球界関係者と接点を持つようになっていっていきました。球団や著名人はそのつもりがなくても、クリア社側はそういった実績や関係性を武器に顧客獲得のアピールに使っていた。いわゆる権威付けです」

つづく後編記事『250億円投資トラブルの「クリアースカイ社」、出資者集めの関連セミナーに“協力”してしまった警視庁・兵庫県警・京都府警の言い分』では関係者が語る警察組織を使った宣伝スキーム、さらにパンク寸前に見せた幹部の様子について詳しく報じる。

【つづきを読む】250億円投資トラブルの「クリアースカイ社」、出資者集めの関連セミナーに”協力”してしまった警視庁・兵庫県警・京都府警の言い分