還暦を迎えてもなお、若々しい姿で活躍を続ける本木雅弘さん。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、本木さんについて思い巡らせます。

【本誌未公開カット6枚】東京・京都・ロンドンで撮影されたフォトブックカット、20代の頃にインドで撮影された貴重ショット

「自然体でおもしろく優しくて気遣いの人」

《現代では還暦なんて、まだまだヒヨッコの部類です。この歳で写真集なんて気恥ずかしくもありますが、自己を顧みる良い機会にもなりました。SNSをやらない自分なりに皆さんとの交信と思い、これまでの様々な感謝を込めてお届けいたします》とは、還暦記念フォトブック発売に寄せた本木雅弘さん（60才）のコメントです。

『awai 刹那と永遠のまにまに』は、本木さんの長年の友人である写真家・中村一弘さんが30年ぶりの再会を機に撮り下ろした超私的な写真と、本木さんが書き下ろした心象の言葉が綴られたアートブック。異なる人生を歩んでいらしたお二人の時間が重なり合う、文字通りの「あわい」が真っすぐに伝わってきます。

本木さんといえば、「第79回カンヌ国際映画祭」のカンヌ・プレミア部門に正式出品された主演映画『黒牢城』（黒沢清監督・6月19日公開）のプロモーションの真っ最中ということで、『人生最高レストラン』『幹事Xと名店の夜』『THE神業チャレンジ』『バナナサンド』『黄金のワンスプーン！』『ニノなのにSP』（すべてTBS系）などと、トーク番組やバラエティー番組に出ずっぱり。

「埼玉県の農家の出身なので、基本的には新鮮なみずみずしいものを多くいただいていた」「ほとんど人づきあいしていないので友達がいない」など、これまであまり口にすることがなかった一面が都度、大きな話題になっているところです。

私がTBSラジオ954キャスタードライバーの仕事を始めた2年後にデビューした「シブがき隊のモッくん」には何度も取材させてもらいましたが、ヤンチャなヤッくん（薬丸裕英さん・60才）、元気なフッくん（布川敏和さん・60才）の傍らで、少々居心地悪そうに（当時の私には）見えていたのがモッくん。でも生中継が終わって3人が現場を離れるとき、振り向いて私たちに会釈をしてくださる優しさが本木さんにはあったものです。

もう1つ。『山田二郎の土曜だワッショイ！』（TBSラジオ）という番組に毎週のようにはがきをくださり、旬の農作物について綴っていらした「埼玉県桶川市の本木さん」なる常連さんが、「モッくんのおじいちゃん」であることもスタッフの間では有名な話でした。懐かしいです。

そして本木さんが、いま自身のケータイに連絡先が登録されている芸能人2人のうちの1人、小泉今日子さん（60才。もう1人は竹原ピストルさん）は「花の82年組」の同期。'24年公開の映画『海の沈黙』での共演が大きな話題となりましたよね。また、今年5月2日に日本武道館で開催された『KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』の楽屋挨拶で、同期の松本伊代さん（60才）や早見優さん（59才）らとの4ショットに加わっていたのが本木さんでした。

先日、同じく同期の堀ちえみさん（59才）にお会いしたら、「モッくんは自然体でおもしろくて優しくて、気遣いの人」とおっしゃっていました。

「きめ細やかで人の意見を大切にする人」

『幹事X〜』で、紅麗威甦時代、歌手として同期で同い年でもある杉本哲太さん（60才）や、事務所の後輩・河内大和さん（47才）、『黒牢城』で共演したSnow Manの宮舘涼太さん（33才）、長男のUTAさん（28才）と仲よしという坂東龍汰さん（29才）と共演した際も、本木さんが気遣いの人であることが随所に伝わってきたものです。

本木さんは参加者のプロフィールからご両親のお人柄までが頭に入っていて、ご本人が話すよりも先に解説。（シブがき隊は達成していない）Snow Manのミリオンセールスを絶賛したり、河内さんに「ある種このお顔の美しさっていうのか立派さが高倉健さん（に似ている）」と指摘したり、宮舘さんのことは「マンボウ似」と笑ったり、サービス精神満載。ちえみさんのモッくん評どおり、優しさの中におもしろさもあったものです。

そして、『awai〜』の編集ディレクションに携わった尾崎靖さんによると、「本木さんはとにかくきめ細やかで人の意見を大切にする人」。写真集の制作にあたっても「もっとおもしろくできないかとずっと考えているような人」とのことでした。

『黒牢城』の製作の合間を縫って分刻み、いや秒刻みで行われた撮影にも、本木さんは写真家の中村さんやアートディレクターのタカハシシゲキさん、編集・制作の後藤佑介さん、そして尾崎さんとのメールの隅々にまで目を配っていらしたといいます。

都度、全員とやりとりをしながら1つアイディアが出るとさらに誰かが新たなアイディアを重ねて、どんどんイメージが膨らんで変貌していきながら一冊に仕上がっていった様子は、「5人編成のバンドが即興でレコーディングをしているようなスピード感と凝縮感」と尾崎さんはおっしゃっていました。

そんな本木さんとは、東京・渋谷の「NONLECTURE books／arts」で行われている写真展（6月21日まで）のレセプションでお話しする機会に恵まれました。姿勢がよくてファッショナブルで関係者の皆さんとフランクに話す本木さんは息をのむような美しさでした。

「知ってますよ。ニコニコしながら辛辣なことを言うかた」なる本木さんの山田美保子評もうれしくて、くすぐったかったです。

本木雅弘さんの「これまで」と「これから」を『awai〜』を手にしながら、ぜひ思い巡らせてください。

構成／山田美保子

『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）などを手がける放送作家。コメンテーターとして『ドデスカ＋』（メ〜テレ）、『1周回って知らない話』（日本テレビ系）、『サンデージャポン』（TBS系）に出演中。CM各賞の審査員も務める。

※女性セブン2026年7月2日号