市川猿之助や伊東深水が考案の柄も…講談社「婦人倶楽部浴衣」が100年前に爆発的な人気を誇ったワケ、戦前の出版社ライツ事業の姿

講談社のもう一方の柱・ライツ事業

講談社は出版社です。とはいえ、昨今の出版業は“本を作って売る”という単純なことではなく、クリエイターが生み出してくれた一粒種のコンテンツを、アニメや実写、舞台化、さらにはライセンス販売によってさまざまな商品へと活用していくライツ事業が欠かせません。

こうしたライツ事業の先駆けともいえる商品が、戦前にありました。今からちょうど100年前の1926（大正15）年6月、大日本雄辯会講談社は「夏の花浴衣」を発売します。さらに1928（昭和3）年、この浴衣地は「婦人倶楽部浴衣」として大々的に売り出され、以来6月の風物詩として講談社の財政を潤し続けたのです。

しかし、なぜ出版社である講談社が浴衣を売っていたのでしょうか？

大日本雄辯会講談社には「代理部」という部署がありました。代理部とは、当時における新聞社や雑誌社の読者サービスのひとつで、誌面に掲載している商品の販売を「代理」で行うことから名付けられました。1906（明治39）年に報知新聞社が「買い物部」を「代理部」に改称したのが始まりだとされています（「AD STUDIES」2006より）。今で言うところの通信販売ですね。

出版社では、明治時代に一世を風靡した博文館が代理部を独立させて「博通社」を興しており、他に雑誌「婦人世界」を擁する実業之日本社なども代理部事業に参入していました。

なかでも主婦之友社(現・主婦の友社）は1917（大正6）年に「主婦之友」を創刊、1925（大正14）年には誌面で募集した柄を使った「主婦之友浴衣」を発売して大評判を取っていたのです。1920（大正9）年に創刊した「婦人倶楽部」は後発雑誌だったため、編集部では「主婦之友」を手本にしつついかに差別化できるか、常に意識していたといいます。講談社で代理部が本格的に始動したのは1917（大正6）年からですが、当初は絵葉書を売るなどささやかに始まり、やがて薬などを売るようになりました。代理部の発足理由について、最初期の社員・中島三郎氏はこう説明しています。

「当時は地方に物品がそれほど流通していませんでした。それともう一つ大きかったのは、国策として、朝鮮半島、台湾、満洲に（大日本帝国が）進出していたことです。こうした地域には多数の日本人が移住しましたから、これらの地域での需要が大きかったんです」（「講談社50年史」社内資料より）

人気連載小説の口絵に浴衣登場

「婦人倶楽部」編集部では、読者年齢ターゲットを「主婦之友」より若く定めていました。当時の編集部員のイメージでは「『主婦之友』の読者平均は33歳ぐらい、『婦人倶楽部』はそれより10歳若かった」そうです。代理部の扱った品として、婚礼衣装があったというのもその表れでしょう。講談社は百貨店の雄・郄島屋と組んで「松竹梅」「鶴亀」といった縁起の良い名前をつけた婚礼衣装を誌面に載せ、読者から注文を取って郄島屋に発注したのです。

そしていよいよ1928（昭和3）年、「主婦之友浴衣」の向こうを張って「婦人倶楽部浴衣」が発売されました。翌1929（昭和4）年6月号では、婦人倶楽部浴衣を着た映画女優たちが小説『嘆きの都』の登場人物に扮した、物語場面再現口絵を掲載しています。

『嘆きの都』は、中村武羅夫（なかむら・むらお）原作で、1929年新年号から「婦人倶楽部」で連載された“評判小説”と呼ばれる恋愛ロマン小説です。

物語は北国のとある寒村に暮らしていた14歳の少女・志保子が突然、東京・麹町の大富豪の家に引き取られることから始まります。志保子はこの豪邸の主である河村男爵が家庭の外で産ませた娘でしたが、年頃になったため父に呼び寄せられ、正妻や兄、二人の姉、大勢の召し使いたちと暮らすことになったのでした。

再現口絵の場面は、女学校に通う志保子に差出人不明の熱烈なラブレターが届き、それを長姉・芙美子が暴いて妹の千恵子に見せびらかそうとする一幕です。

「どうなすったの」 千恵子は訝しそうに聞いた。

「大変なことがあるのよ」 芙美子は仰山な態度で言った。

「どんなことが？」

「志保子さんに変なラブレターが来たのよ」

「まぁ」 千恵子はびっくりして志保子のほうを見ると、彼女は恥ずかしさにうなだれていた。

可憐な志保子（左）は撫子柄、志保子をかばう聡明な次姉・千恵子（右）は薔薇柄の浴衣をまとっています。夜な夜な盛り場に繰り出し、散財を繰り返す長姉・芙美子（中央）の浴衣地は「月光に誘われて」という柄名で、キャラクターとぴったりといえるかもしれません。口絵キャプションには「これらは婦人倶楽部浴衣地の中の一部であります」と但し書きがあり、実際に販売されていたことがわかります。

浴衣についての当時の考え方とは

この号では、「浴衣についての座談会」というタイトルの記事も掲載されています。そこには『嘆きの都』著者の中村武羅夫、日本画家・伊東深水、詩人・西条八十、女優・水谷八重子の他、三島通陽（章道）子爵夫人・すみ子、“名士のご令嬢”として大審院長・牧野菊之助令嬢の秀子、日本商工会議所初代会頭・藤田謙一令嬢のまさ子が出席しています。

ここでさっそく中村武羅夫は自説を開陳しています。

「夏の浴衣姿が非常に美しく見えると云うことは、地が薄いために女の方の身体の美しい線が割合にはっきりすることと、それから浴衣の柄というものが、日本の着物の中では一番変化があることから来ていると思いますね」「羽織を着るということは女の形の美しさを削ぐと思います。やはり着物には帯を見せないと、本当の女の体の美しさは出てこないですね、それが浴衣になると一番端的に出ます」

中村先生、めっちゃ浴衣推しです。

どんな浴衣だったのか

一方、着る側の藤田まさ子嬢はこう話します。

「地質はやはり薄物のボイル、絽などがサラサラして着ようございます。湯上がり、夕涼みなどは真岡が適しているように思います。婦人倶楽部のこの浴衣地は、真岡はみな細真岡ですから、殊によいと思います」

まさ子嬢は前年夏にイタリアに行った折、外出先から戻って洋服を脱ぎ、一風呂浴びた後に浴衣に着替えた時のすがすがしい気持ちはなんともたとえようがなかった、とも明かしています。

ここで出てくる「真岡」とは「真岡木綿（もおか・もめん）」のこと。現在でも栃木県真岡市で作られる伝統工芸品ですが、江戸時代には「真岡」は木綿の代名詞でもありました。ボイルとはフランス語のヴェールに由来する透け感のある平織物、絽は現代でも夏着物の正装とされる薄物です。

この座談会には、他に生産者である寺尾完吉・東京型紙組合長なども参加していました。型紙研究の第一人者でもあった寺尾氏は浴衣の文様について、博識ぶりを披露しています。

「明治時代以前には、鮫小紋は何藩、大小霰（だいしょうあられ）は何藩の小紋、縦筋なら薩摩筋とか南部筋というように藩によって柄が決まっていました。これが模様になって進んできたのは明治からです。型紙で染めた柄を大衆がさかんに着るようになったのは、明治以後なのです」

なるほど、江戸時代の庶民は派手な柄ものなど着られなかったのですね。文明開化が浴衣の世界を華やかにしたことがうかがえます。

また、綿布生地問屋主の武田安司氏は、婦人倶楽部浴衣のため特別生地を誂えた、と発言しています。

「婦人倶楽部浴衣では、従来ありきたりの生地では面白くないと考えて研究苦心しました結果、透けずに一層薄く見えるように原糸にシルケットをかけました。そのため、光沢があり白地の部分は底光りがしております。婦人倶楽部の浴衣だけ特にそれだけ余分の加工をしたのでございます」

力の入り具合がよくわかりますね。ちなみにシルケット加工とは綿素材のシャツやブラウスに光沢を与えるために現在でも使用される技法で、マーセライズコットンという名で知られています。

婦人倶楽部浴衣大成功、いよいよ一騎打ちに

さて、結果として「婦人倶楽部浴衣」は大成功を収めました。1929（昭和4）年の売り出しでは百余種のうち43種の柄を「婦人倶楽部」誌上で紹介し、座談会にも出席していた女優の水谷八重子をモデルとしたポスターも広く配布されました。

「代理部にとって婦人倶楽部浴衣は画期的な商品となりました。“熱帯魚”という名前の浴衣が売れましたね。モデルによっても売れ行きが左右しまして、例えば高峰秀子や栗島すみ子が着た柄だとうんと売れた」（前出・50年史資料より。中島惣太郎氏談）

婦人雑誌は、ともに明治期に創刊されていた「婦人世界」と「婦女界」が次第に衰退し、1931（昭和6）年頃には「主婦之友」と「婦人倶楽部」が覇を競う時代に突入します。編集部の部員も増強され、夏になると毎年のように婦人倶楽部浴衣のポスターが書店店頭に踊りました。社内資料では、「婦人倶楽部浴衣ポスター」が全国の浴衣販売店や問屋に4000枚から5000枚も配布されたという記録が残っています。

1936（昭和11）年には新商品として「婦人倶楽部明石」が投入されました。「明石」とは、かつて兵庫県明石地方で織られていた「明石織」のことで、夏の正装である絹織物（薄物）です。現在では高級織物として知られる新潟県の十日町ちぢみに「明石ちぢみ」としてその名が残っています。明石は浴衣よりずっと高く、一反で浴衣の倍の5円ぐらいしました。昭和11年当時の大卒銀行員の初任給が70円ほどでしたので、妻や娘に買ってあげたらさぞや喜ばれたことでしょう。

“パチもの”対策もしていた

もちろん、講談社は出版社ですから、自分たちで浴衣地を製造するわけではありません。その仕組みは、こうだったそうです。

まず講談社内の商事部が、その年の「婦人倶楽部浴衣」の企画と柄を決めます。そして生地製作を発注されたメーカーは、ロットごとに講談社に「検反料」という名目でライセンス料を支払います。検反料が支払われたのを確認した商事部は、メーカーに対して「婦人倶楽部浴衣」という名前と当該の反物写真が入ったラベルを反数分、発行します。このラベルがついていない反物はオフィシャルライセンスがついていないことになりますから、メーカー側はラベル数ぶんだけしか製造ができない、というわけです。そして、できあがった「婦人倶楽部浴衣」を今度は講談社代理部がメーカーからマージンをつけて買い取り、全国に通信販売したのでした。

本来、検反料とは、衣料品メーカーが布地の不具合（ほつれや色ムラなど）を検査するための料金ですが、戦前には“ライセンス料”という言葉や概念が未成熟だったために、こんな言い方をしていたのですね。

100年前の浴衣地を倉庫で発見！

さて、ここまで「婦人倶楽部浴衣」のエピソードを綴ってきましたが、実は驚きの報告があります。今年、講談社の古い倉庫の一角から100年ほど前の「婦人倶楽部浴衣生地見本」が多数発見されたのです。その数およそ200種！ 図案の多くは2パターンの色で染め分けられていますので、枚数は400枚以上にも上ります。長く倉庫の片隅で眠っていたため古色はついているものの、昭和前期の鮮やかな色模様がくっきりと残っています。値段や図案者を記した札がついている生地もあり、戦前期の日本女性たちがこれをまとっていた姿が目に浮かぶようです。

生地見本は、20枚、30枚と束ねて見本帳になっており、この形式のまま販売店や問屋に送られたのでしょう。「大日本雄辯会講談社主催 大懸賞つき婦人倶楽部浴衣」「婦人倶楽部大宣伝1931年浴衣」などの表題が印刷されているものも。これら見本帳の中に、前出の『嘆きの都』グラビアで登場する千恵子の浴衣柄生地が残っていました。

昭和4年の誌面では発色がわかりませんでしたが、現物を見ると柄の斬新さが強調された鮮やかな紺色であるのがわかります。

多数の著名人が図案を考案した

浴衣地の多くに著名人の考案者名がついているのも特徴です。

市川猿之助、野口雨情、西条八十、伊東深水、宮崎（柳原）白蓮夫人、淡谷のり子と錚々たる人々が名を連ねます。

柄には何年も売り続ける「婦人倶楽部浴衣」の定番柄になったものもあれば、新作もありました。たとえば昭和4年の座談会で、伊東深水画伯が「波のところに魚の飛んでいるのを見ましたが、あれは良いと思いました」と褒めている「日和山（ひよりやま）」という銘の浴衣地があります。

座談の司会者が「三木露風氏の民謡の一節を図案化したもので、とても人気です。いわゆる江戸前といったような生きのいい柄ですね」と説明しています。座談会から2年後の1931（昭和6）年の見本帳に入っていますから、きっと定番になったのでしょう。

最も斬新なものとしては、「日本機の栄冠」「坊やの横断」「プロペラづくし」などとユニークな名前がついた一連の生地があります。

講談社創業者・野間清治は1930（昭和５）年に報知新聞社社長として同社主催の北太平洋無着陸横断飛行を計画発表し、翌年5月、「報知日米号」という飛行機で決行しました。その大冒険を鼓舞する意味での浴衣地発売だったのでしょう。この頃は「婦人倶楽部浴衣」と並んで「キング スピリット浴衣」というシリーズまで登場していましたので、そちらのシリーズかもしれません。

もっとも肝心の大冒険は、5月、7月と2回不時着、そして9月の3回目はついに飛行機が消息不明となってしまい大失敗に終わっていますから、昭和7年以降にはこの浴衣地は絶対に売り出されなかったはずです。まさに幻の珍品といえるでしょう。

戦前の日本人だって、こんなに自由な発想でデザインを考え、ファッションを楽しんでいたのです。さて、あなただったらどの浴衣地で仕立ててみたいですか？

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