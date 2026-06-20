なぜ韓国人は大阪に多いのか、かつて多かった福岡との「決定的な差」

日本は「東西」で語れるのか、「中部地方」は存在するのか、何が「裏日本」をつくったのか……私たちは〈この国のかたち〉を全然知らなかった!?

話題の新刊『新しい日本地理――地図・統計・移動から読み解く』では、気鋭の研究者が大量の統計地図を用いて、日本列島を大胆に問いなおしている。

（本記事は、重永瞬『新しい日本地理』の一部を抜粋・編集しています）

西日本に多かった朝鮮人

韓国併合後、朝鮮では総督府によって「土地調査事業」が行われた。土地所有権の確定を名目とするこの事業によって、村の共有地や所有権のあいまいな土地が官有地化され、日本の企業・地主に払い下げられた。

これによって土地を失った朝鮮人農民たちは、生活の糧を求めて日本へと渡航するようになった。1920年代までは農村部からの出稼ぎが多かったが、戦時下には強制力を持った徴用も加わり、終戦直前には約200万人にも及ぶ朝鮮人が日本に居を置いた。

1945年の朝鮮人の分布は西日本に偏っており、大阪府（約34万人）に次いで福岡県（約23万人）が第2位の集住地となっている（図7-4）。一方、東京都は約11万人であり、山口県（約13万人）にも及ばない。

重工業都市であった大阪では、肉体労働者として多くの朝鮮人が働いていた。特に多かったのは済州島出身者であり、済州島と大阪を結ぶ「君が代丸」に乗って多くの朝鮮人が大阪へ渡った。1938年における大阪の朝鮮人人口は平壌や釜山よりも多く、ソウルに次いで世界で2番目に朝鮮人の多い都市となっていた。

日本と朝鮮を結ぶ航路としては、1905年に運航を開始した関釜連絡船も主要な役割を果たした。この船は釜山から下関までを、開通当初は11時間半、のちに短縮され7時間で結んだ。1943年には博多―釜山間の博釜連絡船も開通し、朝鮮と九州の結びつきはいっそう強くなった。

北部九州や山口県の炭鉱では、多くの朝鮮人が過酷な労働に従事した。山口県宇部市の長生炭鉱では、海底にある坑道の天井が崩落したことによって、183人の坑夫が犠牲となった。そのうちの約7割にあたる136人は朝鮮人だった。1942年に起こったこの事故は「水非常」と呼ばれ、現在も遺骨の捜索活動が続けられている。

大阪と福岡の違いはなぜ生まれたか

第二次世界大戦の終結後、朝鮮半島は米ソ冷戦に巻き込まれ、大韓民国（韓国）と朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）に分断された。「内地」にいた朝鮮人たちの多くは終戦後に祖国へ帰還していったが、情勢の混乱もあって帰還は困難をきわめ、終戦時の約200万人のうち約60万人は日本に残る選択をした。

終戦後、「朝鮮」国籍となっていた在日朝鮮人は、朝鮮半島の分断を受けて国籍を「朝鮮」から「韓国」へと変更することが可能になった。現在日本で言う「朝鮮」国籍とは、基本的にこの国籍変更をしなかった者を指し、「北朝鮮」国籍を指すわけではない。日本は北朝鮮を国家として承認していないため、日本では制度上は「北朝鮮」国籍は存在しない。

朝鮮戦争が休戦したのち、1959年には北朝鮮を支持する朝鮮総連の主導で「帰国事業」が開始された。「地上の楽園」と喧伝されて多くの朝鮮人が北朝鮮へ渡ったものの、実際は飢餓と貧困に苦しめられることになった。戦前から日本に来る朝鮮人は半島南部（現韓国）出身者が9割以上を占めていた上、戦後の「帰国事業」や帰化などによって「朝鮮」国籍者は減少し、現在では在日韓国・朝鮮人のうち約94％が「韓国」国籍である。

現在、韓国人が多く集まるのは関西、とりわけ大阪・京都である（図7-5）。大阪市生野区は全国の市区町村で最も韓国人の比率が大きく、帰化した人も含めれば約4分の1が韓国・朝鮮にルーツを持つ人びととされる。JR鶴橋駅近くにある「大阪コリアタウン」は韓流ブームを契機として一大観光地となり、韓国コスメやK-POPアイドルのグッズを求める若い女性が集まる街になった。

一方、かつては大阪と並ぶ集住地だった福岡県では、現在は関西ほど韓国人割合は高くない。なぜこのような違いが生まれたのだろうか。

一つの理由として、大阪と福岡では朝鮮人の男女比に差があったことが考えられる。1945年の朝鮮人人口のうち、大阪では約6割が女性であったのに対し、福岡の女性割合は約3割に留まっていた。日本全体での朝鮮人人口の女性割合は38％であり、それと比べても大阪の女性割合は非常に高かった。

図7-6から分かるように、福岡と比べると大阪は早くから朝鮮人の移住が進んでいた。近代においては、移民ははじめ男性の出稼ぎ労働者が移り住み、のちに家族や親戚を呼び寄せるというパターンが多い。そのため、大阪の朝鮮人人口は福岡よりも女性の比率が高かった。

戦後すぐには両府県とも朝鮮半島への帰国者が相次ぎ、韓国・朝鮮人人口は大幅に減少したが、その後大阪では徐々に増加していく。これは自然増（出生）と社会増（移住）の二つの理由が考えられる。女性が多いと、朝鮮人同士での結婚も起こりやすく、朝鮮人コミュニティが持続しやすい。すると、そのネットワークを頼って他地域から大阪へ移住する朝鮮人も多くなる。このようにして大阪では在日韓国・朝鮮人人口が増えていったと推測される。

戦前の大阪は東京をもしのぐ工業都市であり、「東洋のマンチェスター」との呼び名からも分かるように重工業だけでなく紡績業や織物業も盛んであった。紡績業は手先の器用さが求められることから女性を雇用することが多く、中には岸和田紡績のように朝鮮人の女工を多く雇用した企業もあった。

一方、福岡県の工業は炭鉱や製鉄、港湾荷役のような肉体労働が中心であり、朝鮮人といっても単身の男性労働者が多かった。こうした産業構造の違いも、男女比に差異をもたらした一つの要因であり、ひいては終戦後の人口動態を左右したと考えられる。

戦前戦中には太平洋ベルトの西側にまんべんなく居住していた朝鮮人は、戦後には関西への集中を見せた。外国人の数が全体的に増えるなか、韓国・朝鮮人は帰化や高齢化によって減少傾向にある。植民地支配や南北分断に振り回されてきた彼ら／彼女らについて考える際には、よりいっそう歴史的な経緯に注意を払いたい。

さらに、「多くの人が知らない「都道府県ランキング」が隠すもの…地図から問いなおす「日本の姿」」では、「都道府県魅力度ランキング」が抱えている問題、さらには都道府県や地方ブロックからは見えていないことを掘り下げていく。

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