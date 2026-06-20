再婚と第１子妊娠を発表した女優の杉本有美（３７）が広島を満喫する様子を公開した。

２０日までにインスタグラムを更新し、「ご縁があり、約３０年ぶりに宮島へ」と書き始め、「広島もいつぶりだろうか、かなり久しぶりでした 今回は身体のことを考え、人力車に乗っていろいろ回りました」とつづり、厳島神社の鳥居を背にしたショットや人力車からの眺めをアップした。

この投稿には「素敵な写真ばかりで癒されます」「ゆみっぺ、無理せずガンバ」「かわい〜い！」「神社でよいお祓いいされたら良かったですね」などの声が寄せられている。

杉本は５月１３日にインスタグラムで「ご報告です」と題した文書をアップ。「長年、杉本有美を温かく見守り、応援してくださるファンの皆さま、関係者の皆さまに深く感謝申し上げます」と書き出し「この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。続けて「また新しい命を授かり、新たな一歩を踏み出す運びとなりました」と第１子妊娠も併せて報告し、ふっくらしたお腹を披露した。杉本は２０１６年に結婚し、１９年に離婚。今回は再婚となる。

杉本は１９８９年４月１日、大阪府生まれの３７歳。２００１年に雑誌「りぼん」でジュニアモデルでデビュー。モデルとして「りぼん」「ピチレモン」「ＪＪｂｉｓ」「ＪＪ」などでモデルを経験。当時１５歳という史上最年少で「２００６年三愛水着イメージガール」に選ばれる。その後は女優としてドラマ・映画・舞台・ＣＭなどで活躍。代表作は「炎神戦隊ゴーオンジャー」ゴーオンシルバー須塔美羽役（テレビ朝日）、「ゲゲゲの女房」（ＮＨＫ）など。近年は特に舞台出演に力を入れている。