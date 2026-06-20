平和なはずの学び舎を突然、炎と黒煙が襲った──。6月19日午前11時ごろ、東京都北区の区立滝野川第三小学校から119番通報があり、約3時間後に鎮火された。児童と教員あわせて11人が搬送され、およそ200平方メートルが焼けたという。【前後編の前編】

【写真を見る】火災発生後に消火活動をする東京消防庁の隊員らほか、黒煙が立ち上る校舎の様子

全国紙の社会部記者が語る。

「校舎4階の音楽準備室が火元とみられ、詳しい出火原因は調査中だが、未使用のストーブが発火した可能性があるとも報じられていまする。

出火当時、音楽準備室とつながる音楽室では5年生の授業が行われていた。一時は複数人が屋上やひさしに取り残されたが、全員救助された。いずれも命に別状はないものの、児童ひとりが転倒し、肘の骨を折ったといいます」

火事が発生した4階には、音楽室と音楽準備室のほか、5年生と6年生の教室があった。まさに4階で授業を受けていたという5年生の少年は、衝撃的な体験を抱えきれないのか、母親の付き添いのもと、報道陣に自ら口を開いた。

「僕は音楽の授業を受けていたクラスじゃなくて、社会の授業の最中だったけど、バンバンって音がして、『ワーッ！』って声もして、なんだろうと思った。何か物でも倒れたのかなと思っていたら、いきなり『リリリリー！』って非常ベルが鳴って、廊下に出たら炎が見えて……」

炎を目の当たりにし、いつも通りの日常が一変したことに気づいたようだ。

「僕はちょっと遠くにいたからよく見えなかったけど、音楽室のほうからオレンジ色の火が出ているのを見ました。たぶん膝より下くらいの炎の高さ。"あれ、準備室ってあんなに赤かったっけ？"って。"マジの炎だ"って、ちょっと怖かった。

なんか出来立てのパンみたいな、バナナみたいな、ちょっと甘くて焦げ臭い匂いがした。天井も炭みたいに黒っぽくなっていて、煙が充満しているし、とにかく急いで避難した。そのときガッシャンみたいな音が聞こえて、たぶん壁とかが崩れたんじゃないかな」（男児、以下同）

防災頭巾を着ける余裕もなく、ハンカチを口に当てながら、体勢を低くして慌てて校舎の外へと出た。校庭に避難した後、まもなく消防車やハシゴ車などが到着。さらに救急車やパトカーまでずらりと並ぶ光景に、少年は、「お祭りみたいにライトがピカピカしている」とあらためて異常事態を実感したそうだ。

その後、音楽室から避難してきた友達とも再会することができたという。少年が友達から聞いたという避難劇、そして息子と再会したときの保護者の心情とは。後編で詳報する。

（後編につづく）