フィリピンの海上で「日本産武器」が炸裂…小泉進次郎が「その驚くべき性能」に歓声を上げたワケ

フィリピン・マルコス大統領の来日

先月末までフィリピンのマルコス大統領夫妻が来日中であった。嫌米親中の色濃かったばかりでなく、人道に対する罪でも逮捕され、オランダ・ハーグの国際刑事裁判所で刑事裁判中の前ドゥテルテ大統領の評判と違い、現マルコス大統領は国賓として我が国に招かれた際も、宮中晩さん会では天皇皇后両陛下はじめ愛子様、悠仁様からもお目通りが叶うばかりか、国民からも大歓迎を受けた。なぜ今、日比関係はかように良好になったのか。

日本政府から下にも置けぬ扱いを受けた通称“ボンボン”・マルコス大統領、フルネームでフェルディナンド・ロムアルデス・マルコス・ジュニア。父上は不肖・宮嶋の世代ではジュニアのつかない故フェルディナンド・マルコス大統領その人である。

父上のマルコス大統領は1960年代から20年以上にわたり、フィリピン全土で独裁政権を敷いていた。しかし、その権力基盤は長く続く政権の常か汚職にまみれ、国軍や警察機関の横暴も目に余り、国民の顰蹙を買うまでになり、揺らぎつつあった。

そんな1986年2月、マルコス大統領（現“ボンボン”・マルコス大統領の父上のほうです。くどいですが……）の再選を阻止すべく、大統領の政敵ベニグノ・アキノ上院議員が亡命先のアメリカからマニラ国際空港に帰国する。アキノ上院議員とハコ乗り（同乗）してきた大勢のメディアが乗り込んだ民間機がマニラ空港エプロンで停止するや、フィリピン国軍兵士の制服に身を固めた人物が機内に乗り込み、アキノ上院議員はそいつらにより、ひきずられるように機外に連行され、直後射殺されてしまうのである。

これは国民に人気が出てきたアキノ上院議員が選挙で新大統領に選ばれるのを恐れたマルコス大統領が刺客を送ったとも言われたが、真相は明らかになることはなかった。

大統領選挙の反マルコス候補の大本命のアキノ上院議員の死により、代わって未亡人となったコラソン・アキノ女史が立候補するものの、不正選挙のせいもあり、マルコス大統領は再選されてまう。暗殺の真相が明らかにされなかったことや選挙の不正に怒ったフィリピン国民の怒りは頂点に達し、時待たず国防相の寝返りなどから軍の一部も反乱、最後は大統領宮殿に群衆が雪崩れ込み、マルコス大統領は米軍ヘリで側近、家族とともに大統領官邸でもあった通称マラカニヤン宮殿を脱出、ハワイに亡命、大統領宮殿のあった通りの名に因んだ「エドサ革命」は成就した。

その後、アキノ未亡人が改めて新大統領に就任、それから3年も経たずマルコス大統領はハワイで客死、その後やっとイメルダ夫人らマルコス一家はフィリピンに帰国を果たした。その息子が今のフィリピン大統領ということになる。

独裁者マルコス大統領がアメリカに亡命したことによりアキノ政権は反米……とまでいかんが、自然か必然か、嫌米、親中になった。当時、フィリピンにはアメリカ本土以外では沖縄より大規模なアジア最大の2つの海空軍基地、スービック、クラークがあった。これらは建前上ではピナツボ火山の被害により「閉鎖」となっているが、実際には米軍によるフィリピン国内の基地使用を比上院が認めなかったことによるほうが大きい。その結果、1991〜2年にかけ、アメリカはフィリピンから撤収した。以降、中国のスプラトリー（南沙）諸島への侵攻が始まった。

その後もフィリピンでは大統領選挙は一応「民主的に」行われ、現在アメリカから帰国したマルコス一家の長男の”ボンボン”・マルコス氏が現在大統領に選ばれ就任したのは先述の通りである。いったいあの「ピープルズ・パワー」とか「エドサ革命」とは何やったんやと首をかしげたくなるが、これがフィリピンの国民性でもある。

島国・日本とフィリピンの決定的な違い

さてと、近代フィリピン史の話はいったん置いといて、今度は地理の話である。

地図を見るまでもないが、フィリピンは島国である。その数、無人島も含め7000以上。その中にフィリピンが領有を主張しながら、国際裁判所の「違法」判決ガン無視で中国人民解放軍により実効支配され、実質軍事基地化されてしまったスプラトリー（南沙）諸島なども含まれる。

変わって、言うまでもないが我が国も島国である。その数フィリピンの約倍の1万4千以上。もちろんその中にはロシアに奪われたまんまの北海道北方領土や韓国に不法占拠された島根県竹島、さらに今やその周辺海域は実質中国の海と化し、日本漁船が自由に操業できなくなった沖縄県尖閣諸島も含まれる。

ただ日比が似ているのは「島国であり隣国に島を奪われた」という地政学的状況だけである。日本が侵略者共に「イカン」「到底容認できない」と口だけに対し、フィリピンの現マルコス政権は雲泥の差もある軍事力と核兵器までかさに着て、襲い掛かる中国に対し果敢に挑み、これ以上、国土の安全と財産を奪われてたまるかという気概を国際社会に見せつけ続けているのである。

しかしフィリピン一国だけでは、正規軍だけで200万以上の兵力から核兵器でも武装する中国人民解放軍の侵略に長期持ちこたえるのは不可能である。それには各国軍との連帯強化は必須なのである。そんなフィリピン政府の心意気に応えんと日本はじめ、周辺友好国から遠いヨーロッパからも「援軍」が駆けつけるようになったのである。

日比はいまや共通の敵ともいえる中国に連帯して対処せざるをえなくなった、極めて厳しい安全保障環境下にある。日比は二国だけ、いや世界一の軍事大国アメリカとも手を組まなければ中国の横暴と侵略を思いとどませるのは叶わなくなっているのである。

米比によって毎年開催「バリカタン作戦」

そんなフィリピンで1993年より始まったのが「バリカタン作戦」という共同訓練。この「バリカタン」、九州のラーメンみたいなネーミングだがタガログ語で「肩を組んで」の意で、米比が主体となり、ほぼ毎年のように開催されている。日本からも自衛隊が2012年にオブザーバーとして参加しはじめたが、今年から我ら陸海空自衛隊からも1400人にも及ぶ実動部隊が派遣され、実弾を使用した極めて実戦的な共同訓練となった。

陸上自衛隊からは水陸機動団に第1特科団等、海上自衛隊からは護衛艦「いせ」、「いかづち」、輸送艦「しもきた」及び第71航空隊所属のUS−2救難機が、航空自衛隊からは基地防空地対空誘導弾部隊等々が戦後初めてフィリピンに上陸することになった。なお護衛艦「いせ」には齋藤聡海上幕僚長も乗艦されたことからも、この「バリカタン26」訓練が日本にとっていかに重要かも測られよう。

自衛隊も米比軍も心置きなく訓練に集中できる恵まれた環境にあることや、内地ではとてもできぬ長射程の88式地対艦ミサイルなども「ホンモン」の実弾射撃ができるなど、貴重な経験となる。

緊迫した安全保障環境下、その舞台となったのが、バシー海峡を挟み、台湾から400kmしか離れていないルソン島北西部の北イロコス州からパラワン島に渡る海岸線。海洋進出を続ける中国を超意識した、これほどの大規模の実弾射撃訓練である。フィリピン内外からもメディアが大挙して駆けつけるはずである。かくして不肖・宮嶋も重いカメラに加え、防弾チョッキに鉄ッパチ（防弾ヘルメット）担ぎイヤーマフ（耳栓）という完全武装で現場に降り立ったのである。

海外メディアが多数集結しているかと思いきや…

羽田を絶って4時間ちょいで首都マニラに、さらに民間機を乗り継ぎやってきた、パラワン島もうだるような暑さであった。共同訓練の舞台となるビーチは照りつける強烈な紫外線に加え、ビーチの砂からの照り返し、両面焼き状態である。

敵上陸部隊迎撃訓練の取材のためのメディア集合場所となるAFP（フィリピン国軍）の海軍基地衛門には早朝にもかかわらず、さぞかし、世界中から駆けつけた著名なジャーナリストが殺到しているかという予想……は見事裏切られ、ゲートでは国軍兵士があくびを噛み殺し、面倒くさそうに不肖・宮嶋をながめるだけであった。

緊張感もまるでない。早朝5時集合の1時間前である。むしろ遅すぎるやろと、見渡してもどうも不肖・宮嶋が一番乗りみたいなのである。「too early(早すぎるぞ）」、まじでめんどくさそうに兵卒にうながされゲート内に招かれたが聞こえてくるのは虫の声ばかり……。衛門には分厚い書類の束が置かれていた。

今日の取材にリクエストしているメディアのリストであろうか、気になって、リストを確認させてもらった。「今日だけで200人がリストアップされているが……」兵卒が書類の束を投げてよこした。さもありなん……、これほどの歴史の１ページを飾る一大軍事作戦である。200人でも少なすぎるわ。

ひまそうに眠い目をこするだけの兵卒の許可を得て、自分の名がリストアップされていることを確認して、他のページにも懐から取り出したマグライトで照らし、目を凝らし、指でなぞっていく。ロイターにAPはもちろん、日本人なら誰もが知る大新聞、大テレビ局、いわゆるオールドメディアのマニラ支局や国籍の欄には今回実動部隊を派遣してきた豪、仏やニュージーランド、カナダ国籍のメディアやジャーナリストの名もある。

しかし……集合時間の午前5時をすぎても、現れたのは200人どころか、せいぜい20人程度、日本人記者は不肖・宮嶋を除くと、ミリタリー専門誌の軍事フォト・ジャーナリスト氏一人だけである。マニラに支局のある日本の大新聞、大テレビ局も「ゼロ」なのである。

なんでやろ？

「新旧武器の見本市」の様相を呈した

日本の大メデイアの無関心をよそに敵上陸部隊を迎撃すべき海岸線で小は小銃から大は地対艦ミサイルまでの実弾射撃が始まった。海面を水すましのように逃げ回るUSV（無人水上船）米海兵隊が放つハイマース（高機動ロケット砲システム）やフィリピン軍に配備されている、あのRPG-7（ロシア・オリジナルの対戦車ロケット砲）の砲弾が降り注ぎ、無数の水柱が立ち上がっては命中しては炎と黒煙が舞い上がる。舞台をルソン島海岸線に移ってからは陸上自衛隊水陸機動団、略して水機団も加わる。ビーチという、砂だらけの地理的条件にもかかわらず、砂を噛んでもジャム（弾詰まり）しにくいと言われる最新式の20式小銃や機関銃がうなりを上げる。瞬間、目標のUSVに命中した砲弾が炎と黒煙を舞い上げる。

上空を飛び回る、固定翼、回転翼と様々なUAV（無人標的機）に向かっても米軍のスティンガー（個人携帯式地対空）ミサイルや35mm機関砲弾が襲い掛かり、翼を吹き飛ばし、次々撃墜していく。

ベトナム戦争以来から最近のウクライナでの戦いまで、時代を越え、世界の戦場で使用されたという「実績」を積み「戦果」を上げてきたRPG-7からハイマースまで、「新旧武器の見本市」の様相も呈したバリカタン作戦であるが、その中でも各国軍の目を最も注目されたのは自衛隊が初めてフィリピンに持ち込んだ88式SSM（地対艦誘導弾）であった。

小泉進次郎防衛相が視察に訪れた「目的」

パラワン島での貴重な経験となった実戦的多国間共同訓練にもガン無視だった日本のメディアも作戦の舞台が首都マニラのあるルソン島に移ってからは、姿を現しはじめた。さらに「台湾」からわずか400kmの北イロコス州パオアイ地区の海岸線に作戦の舞台が移ってからは、はるばる、日本から、あの小泉進次郎防衛相までがフィリピンのテオドロ国防相を伴い、視察に訪れたのである。なお北イロコス州はマルコス大統領一族の出身地でもある。

日本が大規模な実動部隊をフィリピンに派遣したのはもちろん極めて早急に対処しなければならん、厳しくなる一方の安全保障環境……、つまりや、ますます強まる中国の領土侵犯や干渉、挑発に備えるため、極めて実戦的統合訓練を積み、これ以上の侵略は多大な犠牲を伴い、高くつくと敵に知らしめ、それをあきらめさせるということもあるが、これまたもうひとつ極めて重要な目的もあった。

それは、現高市早苗政権が初めて実現させる殺傷能力のある防衛装備品、つまり武器輸出である。もちろん、その相手国には条件がつくのは言うまでもない。日本とは地政学的共通点も多く、共通の敵に備えるフィリピンはまさにその条件に叶うと考えたのだろう。かくして日比交渉の机上にあがっているのが海上自衛隊の「あぶくま」型護衛艦3隻と陸上自衛隊の88式SSM（地対艦誘導弾）である。

ただでさえ、新旧武器の「見本市」の様相も呈する「バリカタン作戦」だが、日本は最大級の88式SSMを日比国防相の見守る中、40年振りの実弾射撃に臨むのである。命中すれば、いや絶対命中、射撃成功しなければならんのである。それが日本による武器輸出の先駆けとなり、絶好のセールス・ポイントになり、小泉防衛相にとっても最大の「営業成績」につながるっちゅうもんである。

「日本製」武器の性能はいかに……？

かくしていまだ肌寒い北海道から常夏のフィリピンに派遣された第1特科団は現地時間5月6日10時23分、わざわざ民間機と軍用機をのりつぎ、このビーチに内地からかけつけ、沖縄の「カリユシ」同様のフィリピンの酷暑用の民族衣装「バロン・タガログ」で身を固めた小泉進次郎防衛相にエスコート役のフィリピン政府のテオドロ国防相、さらに約100人のフィリピン内外の報道関係者がかたずをのんで見守る中、立て続けに2発、炸薬入り弾頭搭載の「実弾」を発射、その約6分後、南シナ海75キロ沖合の標的となった元比海軍の哨戒艦「ケソン」に命中、「ケソン」は大爆発を起こした後、間もなくして転覆、見事撃沈された。これには上空のドローンからのライブ映像を目にしていた小泉、テオドロ両国防相はじめ側近らからも歓声が上がった。なお第2弾は目標を大型艦と想定したためオントップ（直上通過）でも「命中」判定された。

第1特科団は日比両国防相やフィリピン内外のメディアが見つめる中、初めてのフィリピンという海外でのしかも40年振り、さらに将来の防衛産業にとっても重要な転換期の機会にもなりかねる等々、様々なプレッシャーも跳ね除け、見事命中、任務を達成させたのである。この報を受け小泉防衛相もご満悦……、自民党大会で陸上自衛隊の「歌姫」と自撮り写真をアップさせて国会でも問題になったのも忘れ、我ら精鋭の第1特科団員との自撮り写真にもご執心であった。大臣は自衛隊員らにも大人気で、汗だくになりながらも日米比の将兵とともに和気あいあいで、記念写真や談笑にも応じ、同盟同志国の連帯強化の役も充分に果たした。

機嫌がいい間にとテオドロ国防相の「ぶら下がり」のあいだに現場を立ち去る小泉大臣に声をかけた不肖・宮嶋の言葉にも「遠くからご苦労様！」と上機嫌で言葉を返すほどであった。

日本の防衛産業はずっと採算が合わなかった

ここで改めて申し上げたい。この40年前に配備された88式SSMも最新式の25式高速滑空弾も74式、90式、10式という3世代に渡る戦車等々、護衛艦、戦闘機などもかの三菱重工が製造した「国産」である。（一部ライセンス生産）さらに潜水艦、C-２輸送機、P-1哨戒機、ブルーインパルスでお馴染みT-4練習機なども川崎重工が開発、製造している。しかし、日本の防衛産業は取引先が国民人口が1億2千万のうち、わずか22万の兵力しかない自衛隊、防衛省だけと、まあ、せっまい市場やったのである。そのため開発にも膨大な銭がかかり、単価も高く、結果造れば造るほど赤字になるものもあり、さんざんなしのぎなのである。

せやのに、なんで戦車や潜水艦まで国産で造っているかといえば、もちろん有事の際シーレーンや空路が閉じられても国内で製造できるという利点がある。さらに、大企業故に防衛部門がほんの一部であるから赤字部分を民間部門で相殺できる余地があるうえ、その防衛部門で培った技術を民間部門でも活用できるメリットもあったからなのである。タービン・エンジンから自動車の自動運転しかり、GPSや魚群探知機等々。

今回、日本の「バリカタン26作戦」への参加は88式SSMなど、内地ではとても出来なかった長射程で、実際の艦艇やドローンなどを標的にした実弾射撃など極めて「実戦的」で貴重な経験を積めたという点、さらに各国軍との信頼醸成、連帯強化にもなったことなどからも充分意義深かった。これらの実戦的訓練が訓練で終わってくれることを切に願うばかりである。

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