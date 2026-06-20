認知症の母が「忘れられない」にしおかすみこがダウン症の姉とともに「転んだ」話

「大人が転ぶ」理由は何だろうか。

政府広報オンラインには、2025年10月に「たった一度の転倒で寝たきりになることも。転倒事故の起こりやすい箇所は？」という記事が公開されており、「転倒の主な原因は、（1）加齢による身体機能の低下、（2）病気や薬の影響、（3）運動不足です。」と書かれている。

しかしこれは「高齢者だけ」の問題ではないだろう。

にしおかすみこさんは2020年のコロナ禍、久々に実家に帰ってから実家がゴミ屋敷のようになっていることに直面し、それから認知症の母、ダウン症の姉、酔っぱらいの父との同居を始めた。その状況を2021年9月から連載し、1年前のことを赤裸々に綴り、これまでに『ポンコツ一家』『ポンコツ一家2年目』という書籍にまとめられてきた。

2025年11月に母親が84歳で突然天国に旅立ったが、1年前のことをつづる連載では当時の母親の姿がよみがえる。

さて、今回のテーマは「転倒」。認知症の母やダウン症の姉の転倒だろうかと思ったら、なんと……。

早足で進んでいたら突然…

2025年6月某日。

都内の仕事場に向かっていた。ムアッとした湿気にまとわりつかれながらも、ビル街の歩道をやや早足で進んでいた、そのときだった。

突然、しっかり転んだ。

バタン！――と、全身で地面にダイブする。たまにやる。

恥ずかしさもあるが、それ以上に起き上がるのが面倒だった。私は今、地面に張りついている。

額を生暖かいアスファルトにつけたまま、人々の靴音の振動を感じる。皆、ちゃんと私を避けて通っている。……よくないよ、私。

「もぉ〜。行き倒れじゃないんだから。はい、迷惑。通行のじゃま。はい、さっさと立って」とマスクの中でブツブツ言い出す。口が隠れているので、けっこう声を出しても平気だと思っている。ここ数年で身についた油断が、私の独り言をどんどんのびのびと育ててしまった。

のっそり起き上がる。服についた砂埃をパンパンと払いながら、「昔は地べたに着く前に、もう少し回避できてたよ。やっぱり筋力？ 瞬発力の衰えってか？」。

ジンジンする手のひらを見て、それから破れてしまったデニムの穴越しに膝を確認する。大した事はない。

「擦り傷程度でも痕が残る年頃なんだからぁ。気をつけてよ私〜」

もはや“独り言”ではない、“会話”の音量だ。

タラタラしている間に

私がタラタラしている間に、通行人の方々が、ひとつ、またひとつと散らばったバッグやスマホやリップを拾ってくださる。ああ、申し訳ない。

その中の女性、30代くらいだろうか、心配そうに声をかけてくださった。

「大丈夫ですか？」

膝？ 頭？ どちらを心配してくれました？ と心が卑屈。

年齢の揺らぎなのか、6月という季節のうっとうしさか、その両方か。特にこれといった理由もないのにイライラしているときがある。そんな自分にうんざりする。

24時すぎ

24時すぎ、帰宅。

相も変わらず、1階では父が酔っ払ってひとりで暴れている。母と姉は2階でそれぞれのベッドに入り、起きている。……もう、寝ててよ。

そっと階段を上がり、自室に滑り込もうとしている私を、姉の妙にキラキラした声が捕らえて離さない。

「すみちゃ〜ん、きょうは どんな日だった？」

出た、どうでもいいアイドリングトーク。語るほどのことなんて何もない。

布団からチョコンと出した屈託のない顔に負け、「今日はねえ、転んじゃったなあ。……それくらい。あとは普通」そして今日一日の総括のように「年は取りたくないねえ」と付け加えた。

すると、すかさず母がしゃしゃり出る。

「ええ？ 転んだの？ あんた、それ年じゃないよ。昔っからよ」

始まった。

「あんたママの記憶の中ではいっつも転んでる。生まれてから、つかまり立ちって殆どなかったよ。ハイハイしてたと思ったら、わりとすぐ歩いて、すぐ転ぶの。まったく、どこ見てんのかね。

保育園のときもさ、なんだったか、子供も親もみんなでお汁粉食べる会みたいのがあってさ。あんた、お椀持って歩いて、そのまま転んで、前にいた先生の背中に汁ごと全部ぶちまけたんだから。

先行きが心配でね。だから教えたんだよ。転ぶのは勝手。でも人様に迷惑をかけない！ 常識の範囲で転びなさい！」

教育方針が独特だ。

だいぶ昔までさかのぼった話だが、私は何も覚えていない。きっと当時、ひとつも母の迷言が心に響かなかったに違いない。

となると、今日の昼間の転倒は非常識か……。

忘れたくても忘れられない

「そうなの？」私は欠伸を嚙み殺す。「なんでもいいよ。私、もう寝たい。おやすみ」そう言ったところで、「あとさ」と母の思い出話は続く。

昼間のひとりごとも、今夜の喋りも。結局、誰も聞いていないことに変わりはない。

「あとさ、これは忘れたくたって忘れられないよ。ママさ、あんたたちの保育園の送り迎えを自転車でしてたんだよ。前カゴにお姉ちゃん乗っけて、後ろにあんた。

そしたらどっかでバランス崩してさ、3人まとめて横倒しになっちゃってさ。そりゃあ慌てたよ〜。横は車がビュンビュン通ってるしさ。それなのにママ、あんとき、あんたたち引き寄せたまま、身体がギュウってなっちゃって、そのまま固まって動けなくなっちゃったんだよ。2、3秒だったと思うよ。でも、ああ、みんな死んじゃうって。助けたいのに身体が言うこときかなくてさ。情けないねえ。親失格だって思ってさあ」

で、どうしたの？とも思ったが、この話の終わり方が見えない。相づちや感想を挟むと、どんどん時間がかかるので黙っていた。

母の話は続く。

「お姉ちゃんが最初だったかな。泣き出したんだよ。そしたらあんたも。ギャンギャン泣かれて、ハッとして、ふたりを引きずるようにしてだったかな、どうだったかな、とにかく転がるようにして脇道に逃げたんだよ。そうしたら、あんた起き上がろうとしたんかね？立ちあがって、そのすぐ横のドブに落ちたんだよフフフ、フフフハハハハハ！」

「……どういう話？」思わず聞いた。

「あん？ だから、あんたが昔っからおっちょこちょいって話だろう？ フハハハハ！」

それで言うなら母もじゃないか。親譲りではないか。

昨今の自転車の法改正とか、時代が違ったにせよ、危ない。

このときは“人様を巻き込まなくて良かった”くらいのことを思い、本来は常識的な若き母の落ち込んだ姿が目に浮かんだ。いや、それより私の瞼が限界だ。愚痴というより、祈りに近い声が出る。

「もう寝るよ〜〜。疲れた。肩も凝るし、五十肩痛いし、転ぶし。睡眠不足だとろくなことない。なんか悪霊にとりつかれてるのかっていうくらい体重いし。もうなんなんだよ」

姉が

すると、ここで姉が会話に入ってくる。締めてくれるようだ。

「すみちゃ〜ん。おねえちゃん、その、わけしってる。それは〜、 た・た・り♡」

違う。おい。可愛くない。寄り添い方を間違えているぞ。

ただそれだけだった。

特にどうってことのない一コマ。

でも、ここまで書いて思う。あと半年したら、母、死んじゃうんだよなあ。元気に見えた。

記憶の底に沈んで、そのまま忘れてしまいそうなやりとりだ。実際忘れていた。

ただこの会話、亡くなってから、ふいに思い出す日があったんだ。

◇ふいに思い出す日にいったいなにがあったのか。詳しくは後編「にしおかすみこが水族館に行ってダウン症の姉が階段を転がり落ちたときに思ったこと」にてお伝えする。

【後編】にしおかすみこが水族館に行ってダウン症の姉が階段を転がり落ちたときに思ったこと