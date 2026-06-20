「ＤｅＮＡ３−１１阪神」（１９日、横浜スタジアム）

阪神の坂本誠志郎捕手が、１号２ランを放ち初回一挙５得点、首位再浮上に貢献した。

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たまに明かしてくれるプライベートの坂本も面白い。Ｎｅｔｆｌｉｘなどでドラマを見るのが趣味の一つ。昨年は近本のオススメで米国のドラマシリーズ「ＭＡＮＩＦＥＳＴ」を視聴していた。洋画は基本的に「字幕派」。理由は「英語のニュアンスの勉強になるから」だという。

さらに春季キャンプ中には「ラヴ上等」をオススメされた。若者を中心に話題となった恋愛リアリティー番組だが、どこまで選択の幅が広いのだと驚かされた。ただ、見始めたきっかけは若手選手が「誰派？」というトークで盛り上がっていたから。「ＷＢＣに行った時に話題についていけなかったら嫌だから」。洋画の字幕も外国人選手とのコミュニケーションにつながり、結局、最後は野球のための行動なんだと知った。

ちなみに、「ラヴ上等」の推しは「Ｂａｂｙちゃん」だと言っていた。プレゼンもうまいもんだから、私もキャンプ中に全話完走。逆に「ザ・ロイヤルファミリー」は見た方がいいですよと伝えて、一気見していた。そろそろドラマトークをする頃かもしれない。（デイリースポーツ阪神担当・今西大翔）