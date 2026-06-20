サッカーＷ杯・１次リーグＦ組第２戦のチュニジア戦をあす２１日に控え、日本代表のＭＦ堂安律選手（２８＝Ｅフランクフルト）が兄で元Ｊリーガーの堂安憂氏（３０）と手がける兵庫県西宮市のドーナツ店「ｙ／ＯＵ ｄｏｎｕｔ（ユードーナツ）」が大盛況だ。Ｗ杯効果で注目度も上昇。１日６時間ほどの営業ながら、連日約５００個が売れる人気ぶりだ。百貨店や、古巣Ｇ大阪のホーム・パナスタ吹田への出店では約２５００個が売れるといい、店長は「決勝トーナメントに勝ち上がってほしい」と願いを込めた。

阪急・苦楽園口駅からほど近い小さな店舗に、客がひっきりなしに訪れていた。店長の堀池かおりさん（３５）は「Ｗ杯の流れで、今ちょうどにぎわっている感じ。第１戦があった効果を感じている」と、接客に追われていた。

堂安選手がドーナツ好きで「ドイツとかでは、甘いものが日本ほどおいしくないので、自分の好きなものを出したいと始まった。昔からドーナツを食べている店が神戸にあり、すごくおいしくて理想だったので、うちの店のドーナツをプロデュースしていただいている」と、２４年１１月に店をオープン。自身のＹｏｕＴｕｂｅでも公言しており、ユニホームを着た多くのファンが訪れる。

昨年末にも、帰国中の堂安選手が営業中に訪れた。「居合わせたお客さんが『わっ！』ってなって。イートインが即、満席になった。いったん家に帰って、サインをもらいに来た人も。（堂安選手は）いつもニコニコして、おおらかな方です」と神対応ぶりを振り返った。

オランダを相手に、劇的ドローを決めた第１戦直後には「同点に追いついてよかった」「次、勝てるといいね」などと、店員が客から次々と声をかけられた。Ｗ杯への注目度がさらに高まる中「あまりに忙しくて、セールやイベントを考える時間もなかった。決勝トーナメントに勝ち進んだら考えます。決勝トーナメントの時期は、大阪の百貨店への出店もあるので…」と、決勝Ｔ進出の効果を期待した。

堀池さんは「お客さんが喜んでくれるので点を入れてほしいんですけど、無事にケガなく。楽しんでほしい」と、メキシコで第２戦に臨む堂安選手に念を送った。