【台風のたまご＝熱帯低気圧】が台風に発達する見込み

気象庁によると、19日にマリアナ諸島付近で発生した「熱帯低気圧」＝台風のたまごは、20日には台風に発達する予想です。

熱帯低気圧は、20日正午には台風に発達し、フィリピンの東を1時間に20キロの速さで西北西に進む予想です。中心気圧は1000ヘクトパスカル、最大瞬間風速は25メートルと予想されます。

22日午後9時には、フィリピンの東で強い台風に発達し、1時間に20キロの速さで西北西に進み、中心気圧は975ヘクトパスカル、最大瞬間風速は50mと予想されています。

台風は、次第に北寄りに進路を変え、24日午後9時には強い勢力のまま、沖縄の南に進み、1時間に20キロの速さで北に進む予想です。中心気圧は975ヘクトパスカル、最大瞬間風速は50mと予想されています。

雨・風シミュレーション

雨・風シミュレーションでは、21日（日）になると、地図の下にこの新たな台風とみられる反時計回りの渦が出現します。この渦は、23日ごろにかけてフィリピンに方向に西寄りに進む予想です。

このシミュレーションでは、23日ごろから24日ごろにかけて、フィリピン付近から次第に北寄りに進む予想です。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。今後、気象庁から発表される台風情報や気象情報に注意してください。

この次も？新たな「反時計回りの渦」が発生か

長期のシミュレーションでは、フィリピン付近に進んだあと、25日ごろには不明瞭になる予想になっているものもあります。

そして、このあと25日ごろから26日ごろにかけて、新たな「反時計回りの渦」がグアム・サイパン周辺に発生し、北寄りに進む予想です。

長期のシミュレーションも予想にはブレがあり、台風とみられる最初の渦が25日ごろ不明瞭になるかや、その次の「反時計回りの渦」が台風になるかどうかは不確定です。

こちらについても、今後、気象庁から発表される最新の台風情報、気象情報に注意してください。

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