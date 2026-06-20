緑の制服を着て、違法駐車に目を光らせる人たち、皆さん、見たことがあると思います。違法駐車の確認を民間委託する「駐車監視員制度」が始まって、6月で20年です。福岡ではこの間、どんな変化があったのでしょうか。



■警察官

「放置駐車違反の件で、ご連絡をさせていただきました。違反金がまだ払われていないので。」



福岡市博多区の放置違反金収納センター。電話をかけているのは、福岡県警交通指導課の警察官です。





ここでは、違法駐車をしたことが確認された車やバイクの使用者に、違反金を納めるよう電話で催促しています。■警察官「バイクの駐車違反の件で、ご連絡しました。」■電話の相手「交通違反です、止めていましたと言われても納得いきません。僕は違反した覚えがないので。」■警察官「私たちは写真を撮っています。」■電話の相手「それは、緑の方でしょう。」■警察官「駐車違反というのを確認しています。」一筋縄ではいかないこともあるようです。■駐車監視員「運転席、貼ります。」違法駐車の確認業務にあたるのは、緑の制服を着た「駐車監視員」です。福岡県内では現在、福岡市と北九州市で、一日最大22人の監視員が活動しています。

かつては、警察官がタイヤにチョークで印をつけて、数十分、様子を見た後、まだ車が放置されていれば違反切符を切る。そんな取り締まり方法でした。



■出動式（2006年）

「交通の安全と円滑に貢献する社会的意義を果たすため、公正かつ適正な職務の遂行に励むことをここに宣言します。」



今から20年前、渋滞や事故の原因となる駐車違反の確認を民間委託する「駐車監視員制度」がスタートしました。

講習を受けて資格を取得した民間の監視員が、警察官に代わり、駐車が禁止されている場所に止められた「放置車両」に対して、確認標章と呼ばれるステッカーを取り付けます。



標章を取り付けられると、運転手が出頭して「反則金」を納めるか、出頭しない場合は、車の使用者が「放置違反金」を支払わなければなりません。



「反則金」と「放置違反金」は同じ額で、駐停車禁止の場所であれば、普通車で1万8000円です。

■駐車監視員

「行ってきます。」



違法駐車の現状を知るため、私たちは、重点地域になっている福岡市の中洲地区や博多駅周辺を巡回する監視員に同行しました。



20年前から駐車監視員を務めている、樋口正信さん（68）です。2人1組で巡回します。



さっそく、中洲の細い路地に入っていくと、駐車されている車を発見しました。



■樋口さん

「今から写真撮影するから。」



車に誰も乗っていない「放置車両」と確認されれば、違反状況の記録を開始します。



その後、標章の取り付け作業に移ります。

■運転手

「あ、すぐ出ます。」



■樋口さん

「運転手さん？駐車場に止めるようにしてくださいね。はい。」

「今みたいに、運転者が出てきたら作業を中止します。」



監視員の業務は、あくまで「放置車両」を確認し、標章を取り付けることに限られています。



そのため監視員は、戻ってきた運転手を取り締まることはできず「放置車両」でなくなれば、確認作業はそこで終了です。



■運転手

「戻ってきたよ。」

■樋口さん

「運転手さん、出てきました。」



■樋口さん

「（今は運転手が）ほとんど出てこられますね。平成18年（2006年）ごろは、2時間も3時間も止まっている車がありました。当時は、運転手が激怒することもありました。今はモラルがよくなって、長時間、駐車する人はいないですね。」



監視員は「みなし公務員」のため、暴行や脅迫を加えた場合には、公務執行妨害の罪が適用されます。

駐車監視員制度が導入された翌年以降、福岡県内の取り締まり件数は5年間、8万件台で推移しました。その後は年々減少し、去年はおよそ1万7000件と、制度導入後のピーク時に比べ、6万8000件少なくなりました。



今回、取材で同行した3時間の活動で、監視員が標章を取り付けたのは1件のみでした。



一方で、標章を取り付ける前に運転手が戻ってきたケースが6件ありました。



その際、運転手たちは。



■運転手たち

「すみません、荷物置いていただけなので。」

「すみません、引っ越ししていて。」



■樋口さん

「駐車していた皆さん、理由をおっしゃる。短時間という理由ですね。放置駐車違反は、時間は関係ない。法律的には止めて（車両を離れた）瞬間に放置駐車違反は成立している。」



たとえ短時間であっても、駐車禁止場所に止めたまま車を離れると、違法駐車です。



監視員とともに取り締まりを行う警察官は、違法駐車の現状について。



■福岡県警 交通指導課・薬丸朱音巡査長

「（20年前に比べると放置車両が）道路上になくなった。監視員さんたちの活躍があってこそと思っています。（一方で）実際に件数もまだいっぱいある。「駐車影響事故」が実際に起こっている。駐車違反車両があることで、自転車も危なかったり、不用意な事故も防ぐことができる。放置車両は絶対ダメ。」



放置車両など駐車が原因で起きた事故は、去年1年間で170件となっています。



警察によりますと、走行中の車や自転車が放置車両に接触したり、放置車両の陰から飛び出して、人がはねられたりする危険があるということです。



警察は、たとえ短時間でも違法駐車をしないよう、強く呼びかけています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年6月15日午後5時すぎ放送