こちらは、6月18日に放送した「太宰府天満宮の花手水（はなてみず）」です。放送後、視聴者の方から、「はなてみず」ではなく「はなちょうず」ではないかという問い合わせをいただきました。「はなてみず」か「はなちょうず」か、真相を取材しました。

■田中初奈アナウンサー

「たくさんの人が集まっています。奥には色とりどりのアジサイが水に浮かんでいます。とても涼しげで、見ていて癒やされます。」





太宰府天満宮に6月18日にお目見えした色鮮やかなスポット。「はなてみず」なのでしょうか。「はなちょうず」なのでしょうか。

■太宰府天満宮 権禰宜・出光公朝さん

「太宰府天満宮では『はなてみず』という読み方をしています。太宰府天満宮においては『手水（てみず）』という清め払いの神事がありますので、『はなてみず』と読んでいます。」



太宰府天満宮は「はなてみず」と読んでいました。ほかはどうなのでしょうか。

FBSでは、福岡県内の神社と寺、合わせて9か所を調べました。



その結果、「はなてみず」と読んでいるのが、筥崎宮や宮地嶽神社など7か所。



「はなちょうず」と読んでいるのが、十日恵比須神社など2か所でした。

さらに、全国の神社と寺を取材したところ、「はなちょうず」「はなてみず」どちらも使われていました。



発祥の地とされているのが、京都府の楊谷寺（ようこくじ）です。こちらでは「はなちょうず」と読んでいます。

楊谷寺によりますと、「花手水」はもともと水のない野外で手を清める際に、草花についた露を使った行為を指していたそうです。



新型コロナウイルスの感染が広がっていた2019年ごろから、全国の寺や神社で、感染防止のためにひしゃくの使用を取りやめ、代わりに花を浮かべる動きが広がっていきました。



■太宰府天満宮・出光さん

「手水舎に花を浮かべて、皆様の気持ちを晴れ晴れとしてほしいという思いで始めました。」

「はなてみず」と「はなちょうず」。



全国の神社を包括する神社本庁は「どちらの読み方でもよい」としています。



ではなぜ、2つの読み方が生まれたのでしょうか。



神社本庁の担当者によりますと、「神道事典」には「手を洗う水」＝「てみず」がなまって「ちょうず」に変化したと記されているということです。

「はなてみず」と「はなちょうず」。



読み方は違いますが、訪れる人の心を晴れやかにしたいという思いは同じです。



これからの季節、涼を感じに足を運んでみるのもいいかもしれません。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年6月19日午後5時すぎ放送