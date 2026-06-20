◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組第２戦 スコットランド―モロッコ（１９日、ボストン競技場）

前回大会４強のモロッコ（ＦＩＦＡランク同７位）は７大会ぶり９度目出場のスコットランド（同４２位）と１次リーグＣ組の第２戦で対戦した。

先制したのはモロッコ。ＦＷサイバリ（ＰＳＶ）がＤＦラインの裏に抜け出し、ゴールネット上部に突き刺した。サイバリは第１戦ブラジル戦（１△１）に続く２戦連発で、開始７１秒での得点は今大会最速となった。

この試合で負けた場合、対戦相手スコットランドの決勝トーナメント進出が決定する。

モロッコは２０２２年カタール大会でアフリカ勢初の４強入り。次回の３０年にはスペイン、ポルトガルとの３か国共催を控える。ＤＦハキミ（パリＳＧ）、ＭＦアムラバト（ベティス）、ＦＷディアス（Ｒマドリード）ら戦力は充実しており、悲願の初優勝を狙う。

◆モロッコ（３大会連続７回目） ＦＩＦＡランク８位。２２年カタール大会でスペイン、ポルトガルを撃破し４強。昨年は世界記録となる１９連勝。３月からベルギー出身のモハメド・ワハビ監督（４９）が指揮。主な選手はＤＦハキミ、ＦＷディアス。アフリカ予選は８戦全勝で通過。首都ラバト。人口は３８０８万人。