“バズーカ”HARUKA、シースルー衣装で圧巻ボディ披露 “シングルベッドで愛が生まれる”瞬間
CYBERJAPAN DANCERSのHARUKAが、発売中のグラビア写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』に登場。“バズーカ”と称されるFカップの美バストと、ダンスで鍛え上げたボディラインを披露している。
【別カット】シングルベッドで寝ころび圧巻ボディ披露するHARUKA
『旬撮GIRL』は、『週刊SPA!』で撮り下ろした水着グラビアを収録した写真集シリーズ。記念すべき30号となる今作の表紙は伊織もえが務め、福井梨莉華、すみぽん（高倉菫）、本多もか、豊田ルナ、HARUKAら人気グラビアタレントが集結した。
HARUKAのグラビアテーマは「シングルベッドで愛が生まれる」。行きつけのスナックで偶然出会った女性との一夜を描くストーリー仕立ての内容となっている。
舞台となるのは、カラオケで盛り上がる夜のスナック。深酒を楽しんだあと、眠っていた女性から「このあと、どうする？」と声をかけられる――。そんなシチュエーションを通して、大人の色気あふれる世界観を表現した。
公開されたカットでは、シースルーの上着からのぞく美バストや、シングルベッドに寝そべる姿を披露。上下非対称のインナー姿では、引き締まったウエストラインと丸みを帯びたヒップを大胆に見せている。
誌面では、ダンスパフォーマンスで培ったしなやかなボディラインにも注目。ふっくらとした太ももや健康的な曲線美が印象的な仕上がりとなっている。
HARUKAは1996年、大阪府生まれ。2018年9月にCYBERJAPAN DANCERSへ加入し、中心メンバーとして活躍している。グループ活動に加え、グラビアでも存在感を発揮し、その抜群のプロポーションで多くのファンを魅了している。
【別カット】シングルベッドで寝ころび圧巻ボディ披露するHARUKA
『旬撮GIRL』は、『週刊SPA!』で撮り下ろした水着グラビアを収録した写真集シリーズ。記念すべき30号となる今作の表紙は伊織もえが務め、福井梨莉華、すみぽん（高倉菫）、本多もか、豊田ルナ、HARUKAら人気グラビアタレントが集結した。
舞台となるのは、カラオケで盛り上がる夜のスナック。深酒を楽しんだあと、眠っていた女性から「このあと、どうする？」と声をかけられる――。そんなシチュエーションを通して、大人の色気あふれる世界観を表現した。
公開されたカットでは、シースルーの上着からのぞく美バストや、シングルベッドに寝そべる姿を披露。上下非対称のインナー姿では、引き締まったウエストラインと丸みを帯びたヒップを大胆に見せている。
誌面では、ダンスパフォーマンスで培ったしなやかなボディラインにも注目。ふっくらとした太ももや健康的な曲線美が印象的な仕上がりとなっている。
HARUKAは1996年、大阪府生まれ。2018年9月にCYBERJAPAN DANCERSへ加入し、中心メンバーとして活躍している。グループ活動に加え、グラビアでも存在感を発揮し、その抜群のプロポーションで多くのファンを魅了している。