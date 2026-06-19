糖尿病「1型」と「2型」は年代で違う？ 発症しやすい人の特徴と進行スピードの違い【医師解説】

糖尿病と一口にいっても、いくつかの型があります。代表的なものは「1型糖尿病」と「2型糖尿病」で、そのうち日本で圧倒的に多いのが2型糖尿病です。それぞれ発症の原因や治療法も異なるため、糖尿病を予防するためには理解を深める必要があります。そこで今回は「八木医院」の八木先生に、1型糖尿病と2型糖尿病の特徴について詳しく教えていただきました。

監修医師：

八木 孝（八木医院）

日本医科大学卒業。その後、日本医科大学 武蔵小杉病院内科専攻医、内分泌・糖尿病・動脈硬化内科病院講師を務める。2023年、東京都目黒区に位置する「八木医院」の副院長に就任。日本内科学会専門医・指導医、日本糖尿病学会専門医、日本内分泌学会専門医、日本病態栄養学会専門医。

編集部

患者さんの属性も異なるのですか？

八木先生

一般に1型糖尿病は子どもや青年に多く発症する一方で、2型糖尿病は中年以降に多く発症するとされています。これは、2型は食べ過ぎや肥満など生活習慣が大きく関与しているためです。ただし、現在は生活習慣の変化により、子どもを含めて若い人が2型糖尿病を発症する例も増えています。

編集部

発症してからの経過は、両者で異なるのですか？

八木先生

まず、両者では症状出現の進行が異なります。1型糖尿病の場合、症状が数日～数カ月と短期間で出現することが大半です。多くみられる症状としては、「尿の回数が増える」「のどがよく渇く」「疲れやすくなる」などが挙げられます。一方、2型糖尿病の場合には、多くは年単位で進行していくため気づきにくいという特徴があります。

編集部

そのほか、1型糖尿病と2型糖尿病で違う部分はありますか？

八木先生

進行すると症状自体はそれほど大きな違いはなく、個人差によるところも大きいとされています。気をつけたいのは、1型糖尿病と2型糖尿病が混同されている症例もあり得るという点です。両者は症状が似ているため、「2型糖尿病と診断されたけれど、後日、1型糖尿病だと判明した」というケースもあります。

編集部

日本ではどちらが多いのですか？

八木先生

日本における糖尿病患者のうち、圧倒的に多いのは2型糖尿病です。日本人の糖尿病患者のうち1型糖尿病は約3％であるのに対して、2型は約90％とされており、国民病とも呼ばれています。それぞれの患者数を比較してみると、厚生労働省の研究班は「日本の1型糖尿病の患者数は10～14万人と推定される」と公表しています。一方で「2型糖尿病の患者数は1000万人以上」と推定されており、「40歳以上では約10％の人が2型糖尿病を発症している」という報告もあります。

※この記事はメディカルドックにて＜糖尿病の「1型」と「2型」の違いはご存じですか? 発症しやすい人の特徴や進行リスクも医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。