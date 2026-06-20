浜田雅功、子育てエピソードを明かす→息子に「嘘やろ!?」ツッコミ
ダウンタウンの浜田雅功が20日放送のMBS『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）で、俳優の山崎育三郎と街ブラ。子育てエピソードを披露する。
【動画】ミュージカル風で披露！“相方”の「チキンライス」にツッコむ浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、数々の人気ミュージカルで主演を務めるほか、ドラマや映画など、幅広いジャンルで多彩な才能を発揮している“ミュージカル界のプリンス”山崎育三郎。
今回のオープニングは大阪・豊中市にある阪急電鉄の庄内駅。浜田は相方の顔を見るなり、「おい！育三郎や」と、山崎の肩を叩きながら驚きの表情を浮かべる。一方の山崎はカメラに向かって「プリンスポーズ」であいさつ。「それやめろ！」と、浜田は早速強烈なツッコミを入れる。
今回は、肉が大好きな山崎のために「いっくんとめちゃくちゃうまく肉を食べよう！」と題して、良い食材を買い出しに行き、食欲が高まった状態でバーベキューを最高に楽しむ。
まずはバーベキューに欠かせない最高のお肉を買うため精肉店へ。到着した庄内駅すぐの精肉店では、店員にオススメを聞きながらお肉を選んでいく。「どうする？こんなんガーっと焼く!?」と浜田が選んだのはシャトーブリアン。山崎も「めちゃくちゃ贅沢じゃないですか！」と良いお肉を前に大興奮となる。続いて海鮮の食材を買うため創業70年の歴史を誇る「豊南市場」を訪れる。
無事に食材を買いそろえ、いよいよバーベキュー場に到着した2人。ところがバーベキューをより楽しめるようにするため、パターゴルフで先にお肉を食べられる権利を賭けて対決することに。「アメリカの高校に通っていて、週4でゴルフに行っていた」という山崎とゴルフ上級者の浜田がお互いを煽り合いながらガチンコのパター対決を繰り広げる。
パター対決を終えた2人はいよいよバーベキューをすることに。自分たちで選んだ最高の食材を最高の状態で食べ、「美味い！最高です！」とバーベキュー好きの山崎も大絶賛。そしてお肉を食べながら山崎の親友・城田優からのタレコミで、山崎が仲間内に迷惑をかけていることや育児のエピソードなど、山崎の意外な一面を暴露する。
これに浜田は「長男がなかなか寝なかった」と子育てエピソードを披露。寝かしつけに奔走する浜田が思わず息子に「嘘やろ!?」とツッコんだ“子育てあるある”とは（!?）。
【動画】ミュージカル風で披露！“相方”の「チキンライス」にツッコむ浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、数々の人気ミュージカルで主演を務めるほか、ドラマや映画など、幅広いジャンルで多彩な才能を発揮している“ミュージカル界のプリンス”山崎育三郎。
今回は、肉が大好きな山崎のために「いっくんとめちゃくちゃうまく肉を食べよう！」と題して、良い食材を買い出しに行き、食欲が高まった状態でバーベキューを最高に楽しむ。
まずはバーベキューに欠かせない最高のお肉を買うため精肉店へ。到着した庄内駅すぐの精肉店では、店員にオススメを聞きながらお肉を選んでいく。「どうする？こんなんガーっと焼く!?」と浜田が選んだのはシャトーブリアン。山崎も「めちゃくちゃ贅沢じゃないですか！」と良いお肉を前に大興奮となる。続いて海鮮の食材を買うため創業70年の歴史を誇る「豊南市場」を訪れる。
無事に食材を買いそろえ、いよいよバーベキュー場に到着した2人。ところがバーベキューをより楽しめるようにするため、パターゴルフで先にお肉を食べられる権利を賭けて対決することに。「アメリカの高校に通っていて、週4でゴルフに行っていた」という山崎とゴルフ上級者の浜田がお互いを煽り合いながらガチンコのパター対決を繰り広げる。
パター対決を終えた2人はいよいよバーベキューをすることに。自分たちで選んだ最高の食材を最高の状態で食べ、「美味い！最高です！」とバーベキュー好きの山崎も大絶賛。そしてお肉を食べながら山崎の親友・城田優からのタレコミで、山崎が仲間内に迷惑をかけていることや育児のエピソードなど、山崎の意外な一面を暴露する。
これに浜田は「長男がなかなか寝なかった」と子育てエピソードを披露。寝かしつけに奔走する浜田が思わず息子に「嘘やろ!?」とツッコんだ“子育てあるある”とは（!?）。