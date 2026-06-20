歌舞伎の女形を主人公にした映画「国宝」が大ヒット。評判を聞いて私も映画館へ見に行きました。上映後、真っ先に思い出したのは、人間国宝だった先代の中村雀右衛門さん（四代目）のことです。「金閣寺」の雪姫、「本朝廿四孝（ほんちょうにじゅうしこう）」の八重垣姫など格調高い、その至芸はまさに女形の最高峰でした。

ところが、雀右衛門さんは舞台を下りたら信じられないほどのコンテンポラリー。知り合って間もない頃、青山のブティックに全身ミリタリールック、軍靴まで履いた一人の男性が「こんちは！」と言いながら勢いよく入ってきました。一瞬、誰か分からず目が点になりました。よく見るとその人は紛れもなくあの雀右衛門丈。開口一番、「えっ、どうしちゃったんですか」と私が尋ねると、「どう？」と両手を広げてニッコリ。舞台上での華麗なお姫さまからは想像もつかない大変身。そのギャップの大きさにはさすがに驚かされました。

おちゃめな人柄で長く楽しいお付き合いの間には、こんなドッキリを仕掛けられたこともありました。新聞紙上で雀右衛門さんとの対談の企画があり、担当の記者さんと事務所を訪ねた時のこと。歌舞伎座近くのマンションの4階。約束の時間にピンポンしても誰も応答がありません。私たち2人は階段の踊り場で待つこと10分。「出直しましょうか」と帰ろうとした瞬間、上の階からダダダーッ。「お待たせ！」と本人が飛ぶように下りてきたのです。なんとその時は上から下までカウボーイ。おまけに玩具のピストルまで持って。聞けば、私たちをサプライズで出迎えようと思いつき、数日前、上野のアメ横で自ら買いそろえたとのこと。それだけでもありがたいのに、その格好で一人、踊り場でじっと「出番」のチャンスをうかがっていたんです。当代きっての女形、大名跡、それも人間国宝がですよ。その並々ならぬサービス精神に触れて涙が出るほどうれしくなりました。

雀右衛門さんとは画家の金子國義さんを介して知り合いました。仲良くなって家に遊びに来ると、いろいろな話をするようになりました。太平洋戦争で若くして出征し、好きな歌舞伎ができない時期もあったと言います。多数の命が理不尽に奪われた悲劇。つらく悲しい経験をして平和と自由の尊さを知ったことが、生きる喜びや一人でも多くの人の笑顔が見たいとの思いにつながったのかもしれません。

以前、住んでいた私の家のガラス張りの階段を見て、「ここで踊りたいわ」と言われ、何人かの友人たちを呼んで、雀右衛門さんを囲みパーティーを開いたことがありました。三味線も鳴り物もありません。しかし、即興の踊りは実に見事で思わず息をのむほど。あの時の艶（あで）やかな姿は今でも忘れられません。

◇コシノ ジュンコ 文化服装学院在学中に装苑賞を受賞。1978年から22年間、パリ・コレクションに参加。世界各国でファッションショーを開催、国際的な文化交流に力を入れる。オペラ、DRUM TAOの舞台衣装、花火、ユニホーム、インテリアのデザインなどを手がける。フランス政府からレジオン・ドヌール勲章シュバリエ受章、旭日中綬章受章。2025年11月には文化勲章受章。大阪府岸和田市出身。