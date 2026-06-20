◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 9-2 広島(19日、神宮球場)

交流戦明け初戦を白星で飾ったヤクルトは、投打のヒーロー3人がお立ち台に上がりました。

この日は、打線の12安打9得点の猛攻と、先発・吉村貢司郎投手の4勝目で、まさに投打がかみ合ったヤクルト。

4打点を挙げた“打”のヒーロー武岡龍世選手は、第3、4打席について、「練習の成果がすごく出た打席」と振り返り。「打球角度を上げたいというふうに今年は取り組んでいる。思ったように打球角度が上がってくれたのでよかったなと思います」と練習の成果を伝えました。

さらに、7回に2点を奪われた後、すぐさま3点を取り返した試合展開について、武岡選手は「きょうは完封で終わるかなと思っていたんですけど…」とぼやき。「(吉村投手が)2点取られちゃったので、とりあえず2点取り返したいなと思っていたのが良い結果につながったと思います」と笑顔で話しました。

もう一人の“打”のヒーローで、吉村投手とバッテリーを組んだ古賀優大選手も、「まずは初回しっかり抑えて、9回まで投げきってくれたらいいなと思います」とお願い。

ふたりからの言葉を受けた吉村投手は、「最初はテンポ良くいけていたので、あとは後半しっかりと投げきれるように頑張っていきたいなと思います」とコメントしました。また、大量の援護点を授けてくれた野手陣へ、「本当に頼もしい打線でしたし、すごい点を取ってくれたので、そこは本当に感謝して投げることができました」と口にしました。