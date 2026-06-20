日本マクドナルドが発表

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は連日、熱戦が続き盛り上がりを見せる一方で、突如日本に悲報が舞い込んだ。開幕から1週間、まさかの展開にファンからは悲鳴が相次いだ。

日本のサッカーファンに衝撃を与えたのは、マクドナルドで販売されていた「VIVA！ワールドマック」ワールドレジェンドカップ販売終了のお知らせだ。

19日、日本マクドナルドから「2026年6月17日(水)より期間限定で販売開始した『FIFAワールドカップセット』に付属する『ワールドレジェンドカップ』は、お客様から大変ご好評いただいており、予想を大幅に上回る売れ行きとなったため、多くの店舗で販売終了となりました」と発表された。

ロナウジーニョ（元ブラジル代表）やアンリ（元フランス代表）らのレジェンドやヤマル（スペイン代表）、ソン・フンミン（韓国代表）らのイラストが描かれた「ワールドレジェンドカップ」が付属品として人気を博しただけに、突然の一報にX上ではファンから衝撃の声が続々と漏れた。

「普通に明日行く予定やったんやけど」

「まだW杯始まって一週間やぞ 再販しろよ！！」

「土日に買おうと思ってたのに…」

「え、早すぎない？」

「こんな爆速で販売終了とはww」

「在庫少なすぎない？」

販売終了を受けて、マクドナルドは「Myマクドナルド リワードでは、ポイントを使ってご応募いただくと、『ワールドレジェンドカップコンプリートBOX』が抽選で当たるリワード（特典）の提供を予定しております。詳細は公式アプリをご確認ください」としている。



（THE ANSWER編集部）