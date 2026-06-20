北中米W杯

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグD組が19日（日本時間20日）に行われ、米国がオーストラリアを2-0で下した。後半アディショナルタイムには、主審にアクシデントが発生。日本人ファンは驚いていた。

強い日差しのもと、現地正午にキックオフとなった米国-オーストラリア戦。米国が2-0とリードした後半アディショナルタイム、主審が突如苦悶の表情を浮かべていた。

足がつったとみられ、ピッチに座り込んだ。米国選手に脚を伸ばしてもらうなど介抱を受け、第4審からもドリンクを受け取って水分補給。数分後に試合は再開されたが、X上の日本人ファンからは様々な声が上がった。

「主審も暑い中死ぬほど走ってるからキツイよね」

「主審がつって時間止まるの珍しすぎやろwww」

「主審の足が攣るのは珍しいけど、暑さとそれだけ走ってる証拠」

「主審が足つってるの初めて見た」

「主審が脚つって、選手が伸ばしてあげてるの珍しい！」

米国は25日（同26日）にトルコと対戦。オーストラリアは同日にパラグアイと戦う。



（THE ANSWER編集部）