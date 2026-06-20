歌手・千昌夫（７９）が、４８歳で亡くなったという父親についてつづった。

２０日までに自身のインスタグラムを更新し、「父の思い出 私に残された父の写真は、この一枚だけです」と顔写真を投稿。

「出稼ぎ先の足寄で病により４８歳で亡くなりました。父は知人の結婚式で即興で歌うのが得意だったそうで今で言うシンガーソングライターのようだったと母から聞いています」と明かし、「私はどうやら父の血を引き継いだみたいです。両親に感謝」と記した。

「＃親父＃たった一枚親父の写真＃両親に感謝」とハッシュタグを付け、フォロワーからは「素敵なお父様のお写真などに感動します」「お父様、美男子ですね」「千昌夫さんに似ていらっしゃいます」「男らしくてかっこいい千昌夫さんはお父様から受け継がれているんですね」などの声が上がっている。

１９７７年に発売した「北国の春」を始め、「津軽平野」「望郷酒場」などヒット曲多数の千。これまでも娘たちや息子とのレアショットを投稿し、「美男子に美女ですね」「やはり美男美女」「美しい家族」「息子さん千さんにそっくり」「ハンサムさん」「素敵なお嬢さんたち」「ママに似たのかな？」などと話題になっている。