高い守備力から「鋼鉄の岩」とも呼ばれるベテランが、今年も初戦を突破した。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージK卓が6月19日に行われ、前田直哉（連盟）が2戦連続トップで首位通過を果たした。2位通過は安藤弘樹（協会）。

【映像】前田直哉の“ダイヤモンドロック”ドラ暗刻落としの神守備

第1試合は東家から安藤、前田、阿久津翔太（KADOKAWAサクラナイツ・連盟）、茅森早香（セガサミーフェニックス・最高位戦）の並びで開始。東2局1本場、前田は先制リーチの阿久津から2900点（＋300点）をロン。幸先の良いスタートを切った。南1局は茅森から満貫をアガりリード拡大。このまま逃げ切って先勝を収めた。

合間のインタビューでは、「たぶん僕が、一番手が入っていた。ラッキーだったと思っています」と謙虚に試合を振り返った。第2試合に向けては「最後まで気を抜かずに。トップと言っても小さなトップなので、注意して頑張ります」とコメント。

第2試合は東家から安藤、茅森、阿久津、前田の並びで開始。前田は東1局、茅森から満貫をアガりまたも好スタートを切る。東3局はドラ八万を暗刻にしながら、ロン牌を止めてドラを切るスーパープレーも披露した。東3局1本場は安藤から満貫をアガり、さらにリードを広げる。南1局2本場、阿久津に満貫をツモられ2着へ後退したが、その阿久津が南2局1本場にラス目の安藤へ跳満を放銃するなど、試合は混戦模様に。

南4局1本場、安藤を1600点差で追う前田は456の三色同順の仕掛け。カン5筒を鳴き、2・5索待ちでテンパイ。阿久津からアガり、三色同順・赤の2900点（＋300点、供託2000点）で逆転した。この並びのまま試合終了。隙のない戦い振りで3rdステージへのジャンプアップを決めた。

試合後、第2試合について「オーラスまでは阿久津君に打っても安藤君に打っても通過。（大きく失点しないように）そこまで気を付けていたのですが、オーラスはどんどん攻めて、ある程度の条件を作ったらヤメようと思っていました」と説明。考えていた通りのゲームプランだったことを明かした。

第2試合、東3局でドラ3の手からロン牌を止め、ドラの暗刻落としをしたことについては「僕、『岩』と言われているんですよ」「かなり危ないと思っていた。より安全な牌がドラだったので」と自身のキャッチフレーズを持ち出して説明した。

前田は昨年、この大会に初出場。堅守と鋭い攻めで予選1st、2ndステージを突破し、ファイナルステージまで駒を進めた。解説者としても高い人気を誇り、Mリーグ入りを望む声も多い。インタビューを終え、最後に「次は3rdステージ、今日もご視聴ありがとうございました」と軽やかにあいさつをする姿に、視聴者は「前田さんかっこいい！」「最高だったぞ」「守備型の最高峰だよね前田さん」とコメントを寄せていた。

【第1試合結果】

1着 前田直哉（連盟）4万1000点／＋61.0

2着 安藤弘樹（協会）3万5500点／＋15.5

3着 阿久津翔太（KADOKAWAサクラナイツ・連盟）3万3700点／▲6.3

4着 茅森早香（セガサミーフェニックス・最高位戦）−1万200点／▲70.2

【第2試合結果】

1着 前田直哉（連盟）4万1100点／＋61.1

2着 安藤弘樹（協会）2万8300点／＋8.3

3着 阿久津翔太（KADOKAWAサクラナイツ・連盟）2万5700点／▲14.3

4着 茅森早香（セガサミーフェニックス・最高位戦）4900点／▲55.1

【最終結果】

1位 前田直哉（連盟）＋122.1

2位 安藤弘樹（協会）＋23.8

3位 阿久津翔太（KADOKAWAサクラナイツ・連盟）▲20.6

4位 茅森早香（セガサミーフェニックス・最高位戦）▲125.3

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

