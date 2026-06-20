憲法改正に強い意欲を見せている高市総理。しかし、国民の憲法そのものに対する意識は必ずしも高いとは言えないのが現状だ。

【映像】憲法改正に強い意欲を示す高市総理（動画あり）

ニュース番組『わたしとニュース』では、法学者の谷口真由美氏と漫画家の瀧波ユカリ氏とともに、高市総理が目指す憲法改正の方向性や、私たちが持つべき憲法への意識について考えた。

■「憲法＝9条」街の声は…高市総理「決断のための議論を」憲法改正に強い意欲

先日、憲法改正を目指す集会にビデオメッセージを送った高市総理。「時代の要請に合わせて定期的な更新が図られるべき」と述べ、憲法改正に改めて意欲を示した。

「議論のための議論であってはなりません。私たち政治家が国民の皆様の負託に応えるために行うべきなのは、決断のための議論です」（高市総理）

この憲法改正について議論されているのが、衆参両院で開かれている憲法審査会。大規模災害などの際、国会議員の任期を延長できる緊急事態条項の創設や、参議院選挙における合区解消についての議論が行われている。

そもそも憲法について、街の人はどのくらい把握しているのか。

「（Q.“憲法9条以外に議論されていること”を知っていますか？）政治にそんなに興味があるわけじゃないから。普通の人はそうじゃないですか」（70代女性）

「『憲法＝9条』みたいな頭はありますけどね。あと憲法って言われると…なんなんだろう憲法って。これを守ることによって、あなた自身も守られているんですよっていう法治国家にはものすごく賛成」（50代男性）

■「生活を縛る方にきている」法学者が懸念する“マッチョな改憲”

高市総理の改憲への意欲や国会での議論について、谷口氏は次のように懸念を示した。

「憲法を改正したいと出てきているポイントが9条や緊急事態条項といった、割とマッチョなところが多い。例えば同性婚を認めるために変えようとか、人権に関わるメニューを増やそうというところではなく、私たちの生活を縛る方にきているのが特徴だ」

さらに、憲法が本来誰のためにあるのかという点について、憲法99条を引き合いに出して解説。

「条文の実質的な一番最後に、憲法を守らなければいけない人たちについて書いてある。それがいわゆる権力者と言われる人たち。天皇又は摂政、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重して守る義務がある、と書いてある。ここに『私たち』は出てこない。私たちは憲法を守る側ではなく、権力者に『守れ』と言う側だ」

「権力者は私たちの人権を守らなければいけない。歴史的に見ても人権は獲得する戦いである。人権は抵抗権の一種のようなもので、歴史的に見ても人権は権力者から獲得する戦いであり、権力を持つ人に『NO』と言うためのものだ。そういう成立経緯がわかれば、憲法が何かと言われたら、権力を縛るものであり、憲法による政治を仕組みの中でやるものだということがわかる」

■改憲で「国民を縛るもの」に？⇒「意識をもっと高めていかなければ」

瀧波氏も、自民党が掲げる憲法改正の方向性に疑問を呈する。

「自民党はずっと憲法を変えようと言っているが、憲法の捉え方が国民を縛るものに近づけていっている点でお話にならないとずっと前から思っていた。それが全く変わらない。ただ、これは政権側だけの問題ではなく、国民の意識ももっと高めていかなければいけないから、私たち一人ひとりの意識の問題でもあると思う」

憲法を自分ごととして捉え、権力者に守らせるためにはどうすればいいのか。谷口氏は「（憲法の条文の「国民」という）主語を『私』にして、自分で理解することが大事。そうしないと動けない」。瀧波氏も「学校で教育することも本当に大事だが、学校を出た後に暮らしの中で語り合っていくことも絶対に必要」と語った。

（『わたしとニュース』より）