オーストラリア戦でOGを誘発したバログン photo/Getty Images

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MATCH 32　グループD第2戦

2026年6月20日 4:00キックオフ（会場：シアトル・スタジアム）

アメリカ 2-0 オーストラリア

今大会のグループステージは早くも2週目に突入。グループDの第2戦は初戦をともに制したアメリカとオーストラリアが激突した。

試合の構図は開始直後からはっきりしており、マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるアメリカがボールを保持し、オーストラリアを押し込む展開に。後方は3バックとなり、サイドからゴールを目指す。

アメリカは負傷により、クリスティアン・プリシッチを欠く中で11分、そのサイド攻撃から先制に成功。後方からの縦パスに反応したフォラリン・バログンがスピードを生かして左サイドからボックス内に侵入してクロスを供給。オーストラリアはこれを処理しきれず、キャメロン・バージェスのOGで先制点を許してしまう。

劣勢のオーストラリアだが、セットプレイではアメリカを脅かすことができる。ターゲットは198cmと約2mの高さを持つハリー・サウター。ひときわ大きなレスターDFをターゲットマンとし、空中戦から好機を探る。

43分、押し込み続けるアメリカに同点弾。右サイドの深い位置でセットプレイを獲得し、キッカーはゴール前ではなく、マイナスのパスを選択。ペナルティアークからセルジーニョ・デストがミドルシュートを放ち、これは相手に当たるも、そのこぼれ球をアレックス・フリーマンが押し込んだ。

当初、副審はオフサイドの判定を示していたが、VARにより判定が覆ったため得点が認められた。

ビハインドのオーストラリアはハーフタイムに3選手を一気に交代。初戦でゴールを挙げたネストリー・イランクンダらをピッチに送り込む。

選手交代から流れに乗りたいオーストラリアがカウンターからアメリカゴールに迫る。スピードのあるイランクンダが長い距離を運び、最後はクリスティアン・ボルパトがシュートを放つも、枠は捉えられない。

後半にすべての交代枠を使い切り主導権を取り戻そうとしたオーストラリアだが、結果アメリカにいなされてしまう結果に。終盤は前半と打って変わって前線までボールを持ち込み、ポケットを取る場面もあったが、最後の精度が足りず、シュートまで持ち込めない。

アメリカは終始正確なビルドアップで試合を作り、サイド攻撃を中心にオーストラリアを苦しめた。終盤こそオーストラリアの猛攻に遭うも、守備陣を中心にクリーンシートを達成した。

連勝のアメリカはこれで決勝トーナメント進出が決定。第3節ではトルコと、オーストラリアはパラグアイとの対戦が予定されている。

［スコア］
アメリカ 2-0 オーストラリア

［得点者］
アメリカ
キャメロン・バージェス（11）　OG
アレックス・フリーマン（43）

［ポゼッション］
アメリカ 56%
　
オーストラリア 34%
　
中立 10%

［シュート数］
アメリカ：10本

オーストラリア：5本

［枠内シュート］
アメリカ：2本

オーストラリア：2本

［イエローカード］
アメリカ
アントニー・ロビンソン
フォラリン・バログン
クリス・リチャーズ

オーストラリア
ジョーダン・ボス
アレッサンドロ・チカルティ
ジェイコブ・イタリアーノ
ハリー・サウター

アメリカ

フォーメーション：［3-5-2］

監督：マウリシオ・ポチェッティーノ

GK
マット・フリース（ニューヨーク・シティ）

DF
クリス・リチャーズ（クリスタル・パレス）
ティム・リーム（シャーロットFC）
アレックス・フリーマン（ビジャレアル）

MF
アントニー・ロビンソン（フラム）
セルジーニョ・デスト（PSV）
タイラー・アダムス（ボーンマス）
ウェストン・マッケニー（ユヴェントス）
マリク・ティルマン（レヴァークーゼン）

FW
リカルド・ペピ（PSV）
フォラリン・バログン（モナコ）

交代出場
74分 リカルド・ペピ→セバスティアン・バーハルター（バンクーバー・ホワイトキャップス）
80分 セルジーニョ・デスト→ジョー・スカリー（ボルシアMG）
80分 アントニー・ロビンソン→オーストン・トラスティ（セルティック）
90分＋6 フォラリン・バログン→ハジ・ライト（コヴェントリー・シティ）
90分＋6 ウェストン・マッケニー→ジョバンニ・レイナ（ボルシアMF）

オーストラリア

フォーメーション：［5-4-1］

監督：トニー・ポポヴィッチ

GK
パトリック・ビーチ（メルボルン・シティ）

DF
アレッサンドロ・チカルティ（パルマ）
ジェイコブ・イタリアーノ（グラーツァー）
ジョーダン・ボス（フェイエノールト）
ハリー・サウター（レスター）
キャメロン・バージェス（スウォンジー）

MF
エイデン・オニール（ニューヨーク・シティ）
ポール・オコン・エングストラー（シドニーFC）
ニシャン・ベルピレイ（メルボルン・ビクトリー）
マシュー・レッキー（メルボルン・シティ）

FW
モハメド・トゥレ（ノリッジ・シティ）

交代出場
46分 モハメド・トゥレ→ネストリー・イランクンダ（ワトフォード）
46分 ニシャン・ベルピレイ→コナー・メトカーフ（ザンクトパウリ）
46分 キャメロン・バージェス→ジェイソン・ゲリア（アルビレックス新潟）
61分 マシュー・レッキー→クリスティアン・ボルパト（サッスオーロ）
78分 ポール・オコン・エンスグトラー→ジャクソン・アーバイン（ザンクトパウリ）