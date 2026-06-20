［W杯マッチ32］プリシッチ不在もアメリカが圧倒し2大会連続決勝T進出 オーストラリアは後半に交代枠を使い切るも差は歴然……
MATCH 32 グループD第2戦
2026年6月20日 4:00キックオフ（会場：シアトル・スタジアム）
アメリカ 2-0 オーストラリア
今大会のグループステージは早くも2週目に突入。グループDの第2戦は初戦をともに制したアメリカとオーストラリアが激突した。
試合の構図は開始直後からはっきりしており、マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるアメリカがボールを保持し、オーストラリアを押し込む展開に。後方は3バックとなり、サイドからゴールを目指す。
劣勢のオーストラリアだが、セットプレイではアメリカを脅かすことができる。ターゲットは198cmと約2mの高さを持つハリー・サウター。ひときわ大きなレスターDFをターゲットマンとし、空中戦から好機を探る。
43分、押し込み続けるアメリカに同点弾。右サイドの深い位置でセットプレイを獲得し、キッカーはゴール前ではなく、マイナスのパスを選択。ペナルティアークからセルジーニョ・デストがミドルシュートを放ち、これは相手に当たるも、そのこぼれ球をアレックス・フリーマンが押し込んだ。
当初、副審はオフサイドの判定を示していたが、VARにより判定が覆ったため得点が認められた。
ビハインドのオーストラリアはハーフタイムに3選手を一気に交代。初戦でゴールを挙げたネストリー・イランクンダらをピッチに送り込む。
選手交代から流れに乗りたいオーストラリアがカウンターからアメリカゴールに迫る。スピードのあるイランクンダが長い距離を運び、最後はクリスティアン・ボルパトがシュートを放つも、枠は捉えられない。
後半にすべての交代枠を使い切り主導権を取り戻そうとしたオーストラリアだが、結果アメリカにいなされてしまう結果に。終盤は前半と打って変わって前線までボールを持ち込み、ポケットを取る場面もあったが、最後の精度が足りず、シュートまで持ち込めない。
アメリカは終始正確なビルドアップで試合を作り、サイド攻撃を中心にオーストラリアを苦しめた。終盤こそオーストラリアの猛攻に遭うも、守備陣を中心にクリーンシートを達成した。
連勝のアメリカはこれで決勝トーナメント進出が決定。第3節ではトルコと、オーストラリアはパラグアイとの対戦が予定されている。
［スコア］
アメリカ 2-0 オーストラリア
［得点者］
アメリカ
キャメロン・バージェス（11） OG
アレックス・フリーマン（43）
［ポゼッション］
アメリカ 56%
オーストラリア 34%
中立 10%
［シュート数］
アメリカ：10本
オーストラリア：5本
［枠内シュート］
アメリカ：2本
オーストラリア：2本
［イエローカード］
アメリカ
アントニー・ロビンソン
フォラリン・バログン
クリス・リチャーズ
オーストラリア
ジョーダン・ボス
アレッサンドロ・チカルティ
ジェイコブ・イタリアーノ
ハリー・サウター
アメリカ
フォーメーション：［3-5-2］
監督：マウリシオ・ポチェッティーノ
GK
マット・フリース（ニューヨーク・シティ）
DF
クリス・リチャーズ（クリスタル・パレス）
ティム・リーム（シャーロットFC）
アレックス・フリーマン（ビジャレアル）
MF
アントニー・ロビンソン（フラム）
セルジーニョ・デスト（PSV）
タイラー・アダムス（ボーンマス）
ウェストン・マッケニー（ユヴェントス）
マリク・ティルマン（レヴァークーゼン）
FW
リカルド・ペピ（PSV）
フォラリン・バログン（モナコ）
交代出場
74分 リカルド・ペピ→セバスティアン・バーハルター（バンクーバー・ホワイトキャップス）
80分 セルジーニョ・デスト→ジョー・スカリー（ボルシアMG）
80分 アントニー・ロビンソン→オーストン・トラスティ（セルティック）
90分＋6 フォラリン・バログン→ハジ・ライト（コヴェントリー・シティ）
90分＋6 ウェストン・マッケニー→ジョバンニ・レイナ（ボルシアMF）
オーストラリア
フォーメーション：［5-4-1］
監督：トニー・ポポヴィッチ
GK
パトリック・ビーチ（メルボルン・シティ）
DF
アレッサンドロ・チカルティ（パルマ）
ジェイコブ・イタリアーノ（グラーツァー）
ジョーダン・ボス（フェイエノールト）
ハリー・サウター（レスター）
キャメロン・バージェス（スウォンジー）
MF
エイデン・オニール（ニューヨーク・シティ）
ポール・オコン・エングストラー（シドニーFC）
ニシャン・ベルピレイ（メルボルン・ビクトリー）
マシュー・レッキー（メルボルン・シティ）
FW
モハメド・トゥレ（ノリッジ・シティ）
交代出場
46分 モハメド・トゥレ→ネストリー・イランクンダ（ワトフォード）
46分 ニシャン・ベルピレイ→コナー・メトカーフ（ザンクトパウリ）
46分 キャメロン・バージェス→ジェイソン・ゲリア（アルビレックス新潟）
61分 マシュー・レッキー→クリスティアン・ボルパト（サッスオーロ）
78分 ポール・オコン・エンスグトラー→ジャクソン・アーバイン（ザンクトパウリ）