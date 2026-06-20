MATCH 32 グループD第2戦



2026年6月20日 4:00キックオフ（会場：シアトル・スタジアム）



アメリカ 2-0 オーストラリア



今大会のグループステージは早くも2週目に突入。グループDの第2戦は初戦をともに制したアメリカとオーストラリアが激突した。



試合の構図は開始直後からはっきりしており、マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるアメリカがボールを保持し、オーストラリアを押し込む展開に。後方は3バックとなり、サイドからゴールを目指す。





アメリカは負傷により、クリスティアン・プリシッチを欠く中で11分、そのサイド攻撃から先制に成功。後方からの縦パスに反応したフォラリン・バログンがスピードを生かして左サイドからボックス内に侵入してクロスを供給。オーストラリアはこれを処理しきれず、キャメロン・バージェスのOGで先制点を許してしまう。劣勢のオーストラリアだが、セットプレイではアメリカを脅かすことができる。ターゲットは198cmと約2mの高さを持つハリー・サウター。ひときわ大きなレスターDFをターゲットマンとし、空中戦から好機を探る。43分、押し込み続けるアメリカに同点弾。右サイドの深い位置でセットプレイを獲得し、キッカーはゴール前ではなく、マイナスのパスを選択。ペナルティアークからセルジーニョ・デストがミドルシュートを放ち、これは相手に当たるも、そのこぼれ球をアレックス・フリーマンが押し込んだ。当初、副審はオフサイドの判定を示していたが、VARにより判定が覆ったため得点が認められた。ビハインドのオーストラリアはハーフタイムに3選手を一気に交代。初戦でゴールを挙げたネストリー・イランクンダらをピッチに送り込む。選手交代から流れに乗りたいオーストラリアがカウンターからアメリカゴールに迫る。スピードのあるイランクンダが長い距離を運び、最後はクリスティアン・ボルパトがシュートを放つも、枠は捉えられない。後半にすべての交代枠を使い切り主導権を取り戻そうとしたオーストラリアだが、結果アメリカにいなされてしまう結果に。終盤は前半と打って変わって前線までボールを持ち込み、ポケットを取る場面もあったが、最後の精度が足りず、シュートまで持ち込めない。アメリカは終始正確なビルドアップで試合を作り、サイド攻撃を中心にオーストラリアを苦しめた。終盤こそオーストラリアの猛攻に遭うも、守備陣を中心にクリーンシートを達成した。連勝のアメリカはこれで決勝トーナメント進出が決定。第3節ではトルコと、オーストラリアはパラグアイとの対戦が予定されている。［スコア］アメリカ 2-0 オーストラリア［得点者］アメリカキャメロン・バージェス（11） OGアレックス・フリーマン（43）［ポゼッション］アメリカ 56%オーストラリア 34%中立 10%［シュート数］アメリカ：10本オーストラリア：5本［枠内シュート］アメリカ：2本オーストラリア：2本［イエローカード］アメリカアントニー・ロビンソンフォラリン・バログンクリス・リチャーズオーストラリアジョーダン・ボスアレッサンドロ・チカルティジェイコブ・イタリアーノハリー・サウターアメリカフォーメーション：［3-5-2］監督：マウリシオ・ポチェッティーノGKマット・フリース（ニューヨーク・シティ）DFクリス・リチャーズ（クリスタル・パレス）ティム・リーム（シャーロットFC）アレックス・フリーマン（ビジャレアル）MFアントニー・ロビンソン（フラム）セルジーニョ・デスト（PSV）タイラー・アダムス（ボーンマス）ウェストン・マッケニー（ユヴェントス）マリク・ティルマン（レヴァークーゼン）FWリカルド・ペピ（PSV）フォラリン・バログン（モナコ）交代出場74分 リカルド・ペピ→セバスティアン・バーハルター（バンクーバー・ホワイトキャップス）80分 セルジーニョ・デスト→ジョー・スカリー（ボルシアMG）80分 アントニー・ロビンソン→オーストン・トラスティ（セルティック）90分＋6 フォラリン・バログン→ハジ・ライト（コヴェントリー・シティ）90分＋6 ウェストン・マッケニー→ジョバンニ・レイナ（ボルシアMF）オーストラリアフォーメーション：［5-4-1］監督：トニー・ポポヴィッチGKパトリック・ビーチ（メルボルン・シティ）DFアレッサンドロ・チカルティ（パルマ）ジェイコブ・イタリアーノ（グラーツァー）ジョーダン・ボス（フェイエノールト）ハリー・サウター（レスター）キャメロン・バージェス（スウォンジー）MFエイデン・オニール（ニューヨーク・シティ）ポール・オコン・エングストラー（シドニーFC）ニシャン・ベルピレイ（メルボルン・ビクトリー）マシュー・レッキー（メルボルン・シティ）FWモハメド・トゥレ（ノリッジ・シティ）交代出場46分 モハメド・トゥレ→ネストリー・イランクンダ（ワトフォード）46分 ニシャン・ベルピレイ→コナー・メトカーフ（ザンクトパウリ）46分 キャメロン・バージェス→ジェイソン・ゲリア（アルビレックス新潟）61分 マシュー・レッキー→クリスティアン・ボルパト（サッスオーロ）78分 ポール・オコン・エンスグトラー→ジャクソン・アーバイン（ザンクトパウリ）