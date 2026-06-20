プロ野球パ・リーグは19日、各地で3試合が行われました。

今季8戦全敗を喫しているソフトバンク戦に挑んだ日本ハム。水谷瞬選手の先頭打者ホームランで先制すると、4回には2点タイムリーで逆転を許すも、直後に2連続タイムリーで再びリードを奪います。さらに6回にはレイエス選手がソロホームラン。9回にはソフトバンクの代打・柳町達選手のタイムリーで1点差まで迫られるも、逃げ切り勝利しました。

新指揮官として吉井理人監督を迎えた楽天は、ロッテと対戦。初回にマッカスカー選手の2ラン、3回にも渡邊佳明選手の2点タイムリーとリードを奪うも、徐々にロッテ打線の反撃を浴びます。同点で迎えた6回には、2番手・鈴木翔天投手が2アウトからヒットや四球で満塁のピンチを招き、3番手・柴田大地投手が痛恨の一発を被弾。ここまで2度の空振り三振に倒れていた愛斗選手の、今季第1号となる勝ち越し満塁ホームランを浴びました。9回には佐藤直樹選手が一発を放つもゲームセット。吉井監督の初陣は黒星となりました。

オリックスと西武の試合は接戦の展開に。初回に西武が犠牲フライで先制すると、その裏にはオリックスが連打から併殺の間に同点に追いつきます。4回にはオリックスが若月健矢選手のタイムリーでリードするも、5回には西武がカナリオ選手の2点タイムリーで逆転。6回には点差を3点に広げられますが直後の裏にオリックスが杉本裕太郎選手と山中稜真選手のタイムリーで1点差まで迫り、9回には1アウトから太田椋選手のソロホームランで試合を振り出しに戻しました。決着がついたのは延長10回。1アウト1、3塁の好機で打席に向かった太田選手がサヨナラタイムリーを放ち、2打席連続の活躍で勝利に貢献しました。

交流戦を終えて、パ・リーグは順位に変動なし。同リーグ内の熱い戦いが続きます。

◆日本ハム 4-3 ソフトバンク

勝利【日本ハム】伊藤大海(8勝3敗)

敗戦【ソフトバンク】大津亮介(7勝2敗)

セーブ【日本ハム】柳川大晟(2勝19S)

本塁打【日本ハム】水谷瞬3号、レイエス14号

◆ロッテ 8-5 楽天

勝利【ロッテ】八木彬(6勝)

敗戦【楽天】鈴木翔天(3敗)

本塁打

【ロッテ】佐藤都志也8号、山口航輝9号、愛斗1号

【楽天】マッカスカー4号、佐藤直樹6号

◆オリックス 6x-5 西武勝利【オリックス】マチャド(1勝18S)敗戦【西武】浜屋将太(1敗)本塁打【オリックス】太田椋4号【西武】古賀悠斗3号