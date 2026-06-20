昨年12月末にフジテレビを退社したフリーアナウンサーの藤本万梨乃（30）が、6月1日から、篠原涼子、寺島進らが所属する芸能事務所「ジャパン・ミュージックエンターテインメント」に所属していたことが19日、明らかになった。

藤本は、自身のインスタグラムで「アナウンサーとしてこれまで経験してきたことを大切にしながら、新しいことにも果敢に挑戦し、成長していけたらと思っています」と抱負をつづった。同事務所も「今後はアナウンサー時代に得た経験を生かし、さまざまな仕事に挑戦していきたいと考えております」としている。

藤本アナは、東大医学部健康総合科学科在学中にファッション誌「non-no」のモデルも務めた知性派美人。19年4月にアナウンサーとしてフジテレビに入社し、「めざましテレビ」のキャスターや「さんまのお笑い向上委員会」アシスタントを務めた。25年8月には、大学時代の同級生と結婚も発表。退職後も「Mr．サンデー」のキャスターを務めていたが、今年3月末で卒業していた。

役者やタレントが多数所属する同事務所には、フリーアナの石井亮次、元フジテレビの加藤綾子も所属している。