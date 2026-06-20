お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之が、北中米Ｗ杯メンバーから選外となったＭＦ南野拓実（モナコ）とのツーショットを公開した。

「ＤＡＺＮ」のリポーターとして、現地で取材中の井口は２０日までに自身のインスタグラムを更新。「日本代表ＶＳオランダ代表。最高。」と記し、スタジアムのピッチ上でメンター役として代表チームに帯同している南野と並び、笑顔で写真に収まっている。

この投稿にフォロワーからは「井口さんがこんな楽しそうな顔してるのほぼ初めて見ました」「素敵なショット」「すごい場所にいる！」「サッカー大好き少年だ」「すごすぎる！！うらやましい」「笑顔が輝いてる！」などのコメントが寄せられている。

森保一監督が率いる日本代表の中核として、これまでチームに貢献してきた南野だが、昨年１２月、所属クラブでの試合中に左膝前十字靱帯（じんたい）を断裂。懸命なリハビリを続けるも、本大会までの実戦復帰は困難と判断され、５月１５日に発表となった２６人のメンバーからは外れた。一方で森保監督の要望により、大会期間中もチームとともに行動することになった。