有罪主張一転「白旗」の検察、最高裁再審支持は「きわめて重い判断」…日野町事件無罪へ

逮捕から３８年、滋賀県日野町で１９８４年に起きた強盗殺人事件で無期懲役が確定し、７５歳で病死した阪原弘（ひろむ）・元受刑者の再審無罪が確実となった。

再審開始決定から８年にわたり有罪主張を続けてきた検察は、１９日にあった大津地裁、弁護団との三者協議で、一転して「白旗」を揚げた。

■世間の関心

「有罪主張も、新たな立証も行わない」。地裁の一室で行われた三者協議の冒頭、検事は淡々と切り出した。弁護団が「無罪を求める論告をするのか」と尋ねたが、検事は回答しなかったという。

協議後、報道各社の取材に応じた大津地検の萩原良典次席検事は終始硬い表情だった。「（阪原さんが）犯人であるとの立証が困難と判断した」と説明。一方で、「犯人ではないことを積極的かつ明白に示す証拠があるわけではなく、無罪は主張しない」と述べた。

再審制度の見直しに世間の関心が高まっていることには、「法改正の議論が今回の判断に影響した事実はない」と強調した。

ある検察幹部は方針転換の理由について、再審請求審で最高裁が再審開始を支持した点を挙げた。静岡・一家４人殺害事件や福井・中３女子生徒殺害事件では、高裁の判断で再審開始が確定し、検察が再審公判で有罪主張を維持した。

この幹部は「長年争ってきたが、最高裁の判断は極めて重い。これまでのように有罪主張を続けるわけにはいかなかった」と漏らした。加えて、事件から年月が過ぎ、関係者や捜査・公判に関わった検事らが亡くなったり、記憶が薄れたりしていたことも影響したという。

一方、別の検察幹部は「再審制度の法改正の議論も、考慮する事情になったことは否定できない」と打ち明けた。

■証拠開示

事件では、第２次再審請求審で検察が新たに開示した証拠が再審開始の決め手となった。

弁護団によると、この日の協議で、検察に対する更なる証拠開示請求に言及したところ、検事は「我々が有罪主張しないのに、証拠開示をすれば、さらに（再審公判まで）時間がかかる」と消極的な姿勢を見せたという。

協議後に記者会見した弁護団の石側亮太弁護士は「検察がさっさと開示すれば、時間はかからない。なぜこんなことになってしまったのかを検証する上で、証拠開示は非常に重要だ。検察の姿勢は正しくない」と批判した。

■「適切な対応」

関西学院大の川崎英明名誉教授（刑事訴訟法）の話「最高裁まで争った再審請求審で検察側の主張は尽くされており、有罪主張の放棄は、これ以上審理を長引かせないための適切な対応だ。警察・検察は、無理な捜査がなかったのか、事後的に検証を行い、信頼回復に努めなければならない」

長女「長く待たせたね」

「ホッとした。無罪が確定したら、（８８歳の）母を連れ、父のお墓に行きたい」。協議後、大津市内で記者会見した阪原さんの長男・弘次さん（６５）は穏やかな笑顔を見せた。

この日は長女・美和子さん（６３）とともに協議に参加。検察側から有罪主張しない方針を聞き、握手して喜びを分かち合った。

３８年前の逮捕前日、阪原さんは「父ちゃんはやってへん。お前らだけは信じてくれ」と泣いていた。子煩悩で家族を愛する優しい父親だった。

阪原さんの死後、弘次さんと美和子さんは遺族として再審請求を行い、父親の無実を訴えてきた。

美和子さんは協議中、天を仰ぎ、亡き父親に「長いこと待たせたね」と語りかけた。記者会見では涙を見せ、「きっとお父さんは『よう動いてくれたな』と言ってくれている。でも、ここにいてほしかった。うれしいけど、やっぱりさみしい」と語った。