プロデューサーとして映画制作に携わった賀来賢人さん（36）にインタビュー。俳優だけでなくプロデューサー業も始めたきっかけや、海外で活動をするなかで得た気づきなどを伺いました。

■「あ、これ本当に仕事がなくなるかも」 プロデューサー業を始めたワケ

賀来さんは、2007年に俳優デビューし、これまで約100本の作品に出演してきました。そして2024年、配信作品で主演とプロデュースを務め、この作品でタッグを組んだアメリカ出身の監督・作家・プロデューサーのデイヴ・ボイルさんと共同で映像制作会社『SIGNAL181』を設立。会社の1作目となる映画『Never After Dark』では、出演・プロデューサーを務めました。

――賀来さんがプロデューサー業を始めたきっかけは何ですか？

始めたきっかけとしては、コロナ中だったんですよ。自分の仕事がもうなくなるって思って、特にエンタメ業界は。“意味がない”って言われる声もあったりとかして。“あ、これ本当に仕事なくなるかもな。でも、俳優って受け身だしな”って思ってる中で、じゃあもう自分で作っちゃえと思って。だから、プロデュースとかっていう肩書に固執してたというよりも、どっちかというと“企画を作っちゃえばいいんだ”っていうマインドですかね。

――もしコロナ禍がなかったとしたら、そういった思いは芽生えてこなかったですか？

ほぼ強制的に休まなきゃいけなかったじゃないですか、みんな。でもあれがあったおかげで本当いろいろ考えることができたかな。

――プロデュース作『Never After Dark』はどういった経緯があって制作されたのですか？

僕と一緒に組んでるパートナーのデイヴ・ボイルっていう、アメリカ人の監督でありライターなんですけど。彼と制作会社を作って、その一発目の作品をどうするかみたいなことを考えていた時に、自分たちの作りたいものを作る目的で制作会社を作ったっていうのがあるので。遊び心のある、自分たちっぽい、でもユニークな。日本だけじゃなくて、海外の方も楽しんでいただけるような作品にしたいねという話をしていて。

そういう時にホラーっていうジャンルって、すごく面白くて、結構予算が少なくても、アイデア勝負で遊びがきくというか。どれだけ予算が少なくても、リッチに見せることができるすごく可能性のあるジャンルだと思ったんですね。

――プロデューサーとして具体的にどういったことを行ったのですか？

そうですね。まあ全部です（笑） まず資金集めから始めて、そこから、どこにまず配給会社をつけるかというのと、どこをターゲットに、国もそうですね。あとは海外セールスだったりを見つけて。どういう座組にするか、スタッフィングだったり、キャスティングもそうですね。あとは、もちろん話の内容もそうですし、撮影中は、毎日このシーンをどう変えようかっていう微調整は常にやりながら、セリフとかも作りながらやっていってたので、そういう話し合いと、プラス僕は俳優としても出ていたので、俳優の仕事。

で、終わったら編集もありますよね。そのあと、PR活動みたいな、そういうのもあったりとか。どう効果的にいろんな方に知ってもらえるかっていう。まあ、割と全部ですね

――資金集めはどのようにして行ったのですか？

今回は、製作委員会方式をとってないんですよ。製作委員会方式って、色々な会社から何十社って集めて、ちょっとずつお金を出し合ってっていう。でも今回って、（自社を含む）2社だけで、予算は。

かなりリスクは高いんですけど、でも製作委員会方式にすると、やっぱり、たくさんの声がその分出てくるというか。「もっとこうしてほしい」とか、「こういうターゲットのために、こういうふうに作ってほしい」とか。だけどやっぱり今回の僕たちの作り方だと、僕たちが一番、声が強いので、自分たちの本当にやりたいことができるっていうのはすごく強みで。一回、映画作りをゼロから知りたかったっていうのがありますね。

■作品のコンセプトは「国関係なく楽しめるエンタメ」

映画『Never After Dark』は広がりを見せていて、アメリカ最大級のカンファレンス・フェスティバル『サウス・バイ・サウスウエスト（SXSW）2026』のミッドナイター部門で観客賞を受賞しました。

――今作は海外を視野に入れて制作したのですか？

国関係なく楽しめるエンタメを作ろうというのがコンセプトにあったので。全人が楽しめるようなエンタメってなんだろうというのを考えました。

――『サウス・バイ・サウスウエスト（SXSW）2026』でのお客さんの反応はいかがでしたか？

面白かったですよ。ホラーの楽しみ方が全然違うというか日本と。笑ったりするんでホラーで。ホラーってやっぱりちょっとコメディーに近いみたいな、欧米人からすると。笑ったり声を出して「おいおいおい」って言いながら見たりとか。新鮮な、でも楽しい本当に劇場体験をちゃんとしてくれてるなというのは見受けられましたけど。

――その反応を見て賀来さんはどんな心境になりましたか？

自信になりましたね。やっぱり一番の目的としては批評家にウケるよりお客さんにウケたいんですよ。お客さんに楽しいって思ってもらえるものを作るのが、大前提にあったので。

お客さんがすごく喜んで、終わった後に声かけてくれたりとかして結局なんか観客賞っていうのもいただいたんですけど、称賛がやっぱり一番うれしいですよね。

■海外に行って得た気づき“日本の才能を求めてる”

賀来さんは、2026年2月にアメリカのマネジメント会社『Artists First』と契約したことを発表しました。

――どういった思いがあって、アメリカのマネジメント会社と契約したのですか？

とにかく僕は、やったことがないことをやりたい人なので、自分が経験してないことにワクワクしたいなとは思っていて。ちょうどデイヴとも出会ったし、それこそデイヴが紹介してくれたコネクションみたいなのはあったので、すごく海外がどんどん前より身近にはなっていったんですよ。そんな時に『Artists First』っていう会社が声をかけてくれて。

会ってみたらすごく僕が今一番求めてたことを提供してくれる方々だったんですよ。それこそ、アメリカのハリウッドのコネクションを全部つないでくれたりとか、俳優としてもちろん、海外案件のお仕事のコネクションだったり、あとはプロデューサーとして僕たちがやりたい企画をそのまま海外に持っていけるっていう。

大体、海外案件って仲介人がいるんですよ。そこを取っ払って、もう直でやれる。いってしまえば話がめちゃめちゃ早くなってしまったというか、いい意味で。それはやっぱりメリットでしかないので。

前はやっぱり海外と制作するとか、海外の作品に出るとかっていうのがすごく夢のようなものだと思ってたんですよ、僕は勝手に。だけど、実際にLAに行って色々なスタジオのトップと話して思ったのが、あっちはやっぱり求めてるんですよ。日本のカルチャーだったり、日本の才能だったり、日本の素晴らしい映画陣の人たちを求めてるんだけど、来ないんだって言うんですよ、みんな。

多分、日本の方はそういう外交的な部分が得意ではないから、そこがやっぱり、でもあっちからすると、“もっとたくさんの素晴らしい日本人の才能に俺たちは会いたいんだけど”みたいな。だから僕“本当に珍しい”って言われたんですよ。これだけ日本の才能を認めてくれてるのに、どうやったら紹介できるんだろうっていうのはすごく考えたりしました。

――これからも海外でも活動を続けていくと思いますが、今後、どんな自分になっていたいですか？

ワクワクしてたいですね。停滞が一番嫌なので、常になんかやったことのないことをして、それが別に成功しても失敗しても、ぶっちゃけどっちでもよくて。何かそういう新しいことにトライするっていうことは、僕の中で生きる活力になるので。それをいい意味でも悪い意味でも楽しんで、ワクワクして生きていきたいなとは思います。