彼氏のことを探ってくる友人に違和感...すると、ある日“破局の噂”が流れ始めて！？それには【恐ろしい事実】が...！

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！同じサークルの彼氏と順調に付きあっていた私。しかし突然、「別れたらしい」という噂が広まり始めます。その裏には、彼氏を狙う女友だちの恐ろしい思惑が隠されていました…。

彼氏のことを探ってくる友人に違和感

私には、同じサークルに所属する彼氏がいました。周囲からも仲のいいカップルだと言われ、毎日楽しく過ごしていたのです。 ある日の帰り道、サークルの友人から声をかけられました。最初は普通の会話だったのですが、「最近うまくいってる？」「今日は一緒じゃないの？」など、やたらと彼氏について聞かれたことが少し気になりました。 とはいえ、そのときは世間話だろうと思い、深く考えずに別れたのです。

突然広まった“破局の噂”

数日後、別の友人から「彼氏と別れたって本当？」と驚いた様子で聞かれました。 もちろん私たちは別れておらず、前日も普通に会っていたため、突然の話に頭が真っ白になりました。 さらに話を聞くと、サークル内では「私が彼氏を振った」という噂まで広まっていたのです。まったく身に覚えがなく、不安になった私は急いで彼氏へ連絡しました。 そして2人で、誰がこんな噂を流しているのか調べることにしたのです。 このあと発覚した衝撃の事実とは…！ 原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部