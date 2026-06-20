ジョンセンムル数量限定セット登場！水光肌と血色感を叶える特別BOXに注目

韓国発メイクアップアーティストブランド「JUNGSAEMMOOL（ジョンセンムル）」から、数量限定のスペシャルセットが登場しました。ブランドを代表するクッションファンデーション「エッセンシャルスキンヌーダークッション」の限定ピンクエディションに、“水彩画チーク”として人気の「アーティストクッションブラッシュ」のミニサイズを組み合わせた豪華な内容です。持っているだけで気分が高まる可愛らしいパッケージと、今注目の多幸感メイクが楽しめるセットは見逃せません♡

限定ピンクエディションの魅力

今回登場する「エッセンシャルスキンヌーダークッション」は、“肌の名人”として知られるメイクアップアーティスト、ジョン・センムル氏のノウハウを凝縮したブランドを代表するアイテムです。

みずみずしい潤い感と自然なツヤを演出しながら、まるで素肌そのものが美しくなったような仕上がりを叶えてくれるのが特徴。

軽やかなつけ心地で肌にぴったり密着し、時間が経っても透明感のある美しい印象をキープします。

今回の数量限定セットは、持ち歩きたくなるピンクカラーの特別デザインを採用。韓国メイクならではの上品な水光肌を楽しみたい方にぴったりのアイテムです。

ジョンセンムル エッセンシャルスキンヌーダークッションスペシャルセット #フェアライト／#クリームピンク



価格：各5,390円（税込）

内容量：クッションファンデーション14g×2、チーク2g、パフ2個

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水彩画チークで叶える多幸感メイク

セットに含まれる「アーティストクッションブラッシュ」は、韓国で“水彩画チーク”として親しまれている人気アイテムのミニサイズです。

クッションタイプならではの軽やかな使用感で、ぽんぽんと頬にのせるだけで自然な血色感を演出。

水分エッセンスによるツヤ感と透けるような発色が魅力で、まるで内側からにじみ出るようなナチュラルな仕上がりを楽しめます。

また、重ねてもムラになりにくく、お直し用としても優秀。コンパクトな手のひらサイズなのでポーチやミニバッグにも収納しやすく、外出先でのメイク直しにも便利です。

さらに頬だけでなく、目元や口元にも使えるマルチユース仕様。ひとつ持っているだけでメイクの幅が広がります。

数量限定だから早めのチェックがおすすめ

今回のスペシャルセットは、ブランドの人気アイテムを一度に楽しめる数量限定企画です。

クッションファンデーションのツヤ肌仕上げと、水彩画チークの自然な血色感を組み合わせることで、トレンド感あふれる多幸感メイクが完成します♪

2026年6月11日（木）より全国のバラエティショップにて順次発売となります。*店頭発売日となり、購入可能日は各店舗により異なります。

限定デザインの可愛らしさはもちろん、毎日のメイクを格上げしてくれる実力派アイテムとしても注目度の高いセット。気になる方は売り切れる前にぜひチェックしてみてくださいね。

まとめ

ジョンセンムルの数量限定スペシャルセットは、ブランドを代表するクッションファンデーションと人気の“水彩画チーク”を同時に楽しめる贅沢な内容です。

自然なツヤ感と透明感、さらに血色感まで叶えてくれるので、韓国メイク好きはもちろん、ベースメイクをアップデートしたい方にもおすすめ。

特別感あふれるピンクエディションで、毎日のメイク時間をもっと楽しく彩ってみてはいかがでしょうか♡