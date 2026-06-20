豊田ルナ、浴衣をラフにはだけさせ…大胆ボディがあらわに 花火より激しい“夜”を表現
俳優でアイドルグループ・AND CaaaLLのメンバーとしても活動する豊田ルナが、発売中の写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』に登場。浴衣姿で夏の夜を彩るグラビアを披露している。
【別カット】提灯の光に照らされ儚げな表情を見せる豊田ルナ
『週刊SPA!』で掲載された水着グラビアをまとめた同シリーズ。記念すべき30号の表紙は、コスプレイヤーの伊織もえが務める。誌面には福井梨莉華、すみぽん（高倉菫）、本多もか、HARUKAらも登場し、豪華なラインナップとなっている。
豊田のテーマは「花火より激しい浴衣の夜」。夜祭りを舞台に、浴衣姿で屋台を巡るデートシーンをイメージしたカットを展開する。
提灯の明かりが灯る会場で髪を整える姿や、屋台で購入した食べ物を手に帰宅する様子など、夏のひとときを切り取ったような自然体の表情を収録。自宅で乾杯するシーンでは、浴衣をラフにはだけさせ、しなやかなボディラインをのぞかせている。
さらに翌朝のシーンでは、オーバーサイズのシャツをまとった姿も披露。祭りの余韻が漂うストーリー仕立てのグラビアで、多彩な魅力を見せている。
豊田は2002年、埼玉県生まれ。2019年に「ミスマガジン2019」グランプリを受賞し、2021年には特撮ドラマ『ウルトラマントリガー』に出演。俳優業に加え、アイドルグループ・AND CaaaLLのメンバーとしても活動の幅を広げている。
【別カット】提灯の光に照らされ儚げな表情を見せる豊田ルナ
『週刊SPA!』で掲載された水着グラビアをまとめた同シリーズ。記念すべき30号の表紙は、コスプレイヤーの伊織もえが務める。誌面には福井梨莉華、すみぽん（高倉菫）、本多もか、HARUKAらも登場し、豪華なラインナップとなっている。
提灯の明かりが灯る会場で髪を整える姿や、屋台で購入した食べ物を手に帰宅する様子など、夏のひとときを切り取ったような自然体の表情を収録。自宅で乾杯するシーンでは、浴衣をラフにはだけさせ、しなやかなボディラインをのぞかせている。
さらに翌朝のシーンでは、オーバーサイズのシャツをまとった姿も披露。祭りの余韻が漂うストーリー仕立てのグラビアで、多彩な魅力を見せている。
豊田は2002年、埼玉県生まれ。2019年に「ミスマガジン2019」グランプリを受賞し、2021年には特撮ドラマ『ウルトラマントリガー』に出演。俳優業に加え、アイドルグループ・AND CaaaLLのメンバーとしても活動の幅を広げている。