飲み会は楽しみ。でも、少しだけ気がかりがある

会社員のEさん（30代）は、同僚との飲み会や友人との女子会が嫌いではありません。仕事終わりに気心の知れた相手と話す時間は、気分転換にもなっていました。



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ただ最近は、予定が入るたび、あることが頭をよぎるようになりました。



「今日も、LINEがたくさん来るだろうな…」



結婚して2年になるEさんの夫は在宅で働くフリーランス。外での飲み会や、仕事終わりの付き合いがほとんどありません。



そのためか、Eさんが「今日は会社の飲み会」「友達とご飯に行く」と伝えると、決まって夫からLINEが立て続けに届くようになりました。



「何時くらいに終わりそう？」

「誰といるの？」

「楽しんでる？」



夫は、Eさんの外出自体を嫌がるわけではありません。「楽しんできてね」と送り出してくれますし、帰宅後に責められることもありません。



ただ、飲み会が始まると通知が増えるのです。



「写真送って」が少しずつ負担に

ある日の会社の飲み会。開始から30分ほどで、夫からメッセージが届きました。



「どんな感じ？」

「写真送って」



最初は他愛ないやり取りだと思っていました。テーブルの様子を送り、「こんな感じだよ」と返す。



すると少しして、



「今、誰の隣？」

「何食べてるの？」

「もう終わりそう？」



夫に悪気がないことは、Eさんも理解していました。 夫にとっては会話の延長で、単純に気になっているだけなのかもしれません。



しかも、こうしたやり取りは会社の飲み会だけではありませんでした。



学生時代の友人との女子会でも、



「まだ盛り上がってる？」

「写真見せて」

「今どこらへん？」



というLINEが届きます。



返信が遅れても責められるわけではありません。帰宅後に機嫌が悪くなるわけでもありません。それでも、スマートフォンが気になり、会話に集中できない時間が増えていきました。



友人と話していても、「そろそろ返した方がいいかな」と頭をよぎる。通知が来るたびに、つい画面を見てしまう。



気づけば、“息抜きの時間”だったはずの飲み会が、少し疲れる時間に変わっていったそうです。



愛情だからこそ、断りにくいこともある

Eさんが戸惑うのは、夫に悪気がないことでした。



束縛したいわけではなく、ただ気になる。心配しているだけ。そう思うからこそ、「少し負担」とも言い出しにくかったといいます。



「楽しんできてね」と言ってくれる。その優しさの裏で、なぜか飲み会中だけ気が休まらない--。



優しさなのに、なぜか少し疲れる。Eさん自身も、その感覚をうまく言葉にできずにいるといいます。



（まいどなニュース特約・松波 穂乃圭）