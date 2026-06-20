◆米大リーグ カブス１６―２ブルージェイズ（１９日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

２００８年以来となったカブス・鈴木誠也外野手（３１）とブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）の日本人右打者対決は「４番・ＤＨ」に座った鈴木が１回の適時二塁打に左前安打、三塁強襲安打を放って５月２９日以来の３安打固め打ちを見せて圧勝した。打率も２割６分９厘まで上がってきた。

鈴木は１回１死二、三塁でブルージェイズの右腕エースのガウスマンの２―２からの９４・８マイル（約１５２・５キロ）の直球にコンタクトすると打球は右翼ライン際に。右翼サンチェスのグラブに当たって落ち２者生還の先制２点打その後打線がつながって大量７得点の口火となった。鈴木は２回の打席でも左前安打。７回には大差試合で登板した外野のストローから三塁・岡本を強襲する内野安打も放ってチーム大量リードを誘発した。

一方、「７番・三塁」で出場の岡本は１三振含む３打数無安打。守っても５回にスワンソンの打球をはじき７個目の失策となった。

鈴木はＮＨＫの試合後インタビューに

―ゲームを振り返っていただけますか

「初回からいい攻撃ができた。それが初回だけでなく続いたのが良かった。

―鈴木さんの調子は？

「状態はわかりませんが、得点圏ではいつも走者を還したいと思っています。ラッキーなヒットになりましたが、チームにとって良かった。引き続きやっていきたい」

―タフな試合が続きますが

「あまり先のことは考えずに一戦一戦しっかりやっていきたい」

―久々に対戦した岡本選手については

「彼らしくマイペースでやっているので大丈夫だと思います。カブス戦以外で打って下さい」

―深夜の試合を観戦した日本のファンに一言

「すぐに寝て下さい」