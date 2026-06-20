零れ落ちそうな横乳と美ヒップの競演！最上ゆに 1stイメージDVDで魅せる完璧すぎるプロポーション

最上ゆにが、イメージDVD『最上ゆに 神尻姫』（竹書房）を5月29日にリリース。Gカップのバスト、引き締まったクビレ、そして完璧な上向きヒップを誇る大型新人の登場だ。

最上ゆに ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD.

タイトルに「神尻」とある通り、お尻の肉感を最大限に活かしたバックラインの美しさは群を抜いている。しなやかな曲線美と、現役看護師という清楚なイメージとのギャップが、見る者の妄想を強く掻き立てる。

最上ゆに ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD.

作中でひと際目を引くのが、オイルをまとって鈍く妖艶に光るヒップのカット。その質感は非常に官能的で、あわせて惜しげもなく披露されている豊かな横乳のボリュームとともに、まさに眼福というほかない仕上がりだ。

最上ゆに ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD.

どこから見ても隙のない、完璧なプロポーションがこれでもかと詰め込まれた今作。グラビア界に新たな伝説を刻むであろう彼女の衝撃的な美ボディを、ぜひその目で確かめてほしい。

最上ゆに ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD.

＜プロフィール＞

最上ゆに（モガミ・ユニ）

2001年8月7日生まれ 山形県出身

T167、B92・W62・H92

趣味：サウナ、温泉、二郎系ラーメン

特技：書道、ラーメン早食い