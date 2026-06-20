開催：2026.6.20

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 16 - 2 [ブルージェイズ]

MLBの試合が20日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとブルージェイズが対戦した。

カブスの先発投手はベン・ブラウン、対するブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマンで試合は開始した。

1回裏、4番 鈴木誠也 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 CHC 2-0 TOR、8番 カーソン・ケリー 初球を打って左中間スタンドへの満塁ホームランでカブス得点 CHC 6-0 TOR、2番 アレックス・ブレグマン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 7-0 TOR

3回表、1番 ジョージ・スプリンガー 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 CHC 7-1 TOR

6回表、1番 ジョージ・スプリンガー 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでブルージェイズ得点 CHC 7-2 TOR

6回裏、8番 カーソン・ケリー カウント3-2から押し出しの四球でカブス得点 CHC 8-2 TOR、9番 ダンスビー・スワンソン カウント3-2から押し出しの四球でカブス得点 CHC 9-2 TOR、1番 ピート・クローアームストロング 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 10-2 TOR、2番 アレックス・ブレグマン 4球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでカブス得点 CHC 11-2 TOR

7回裏、8番 カーソン・ケリー 2球目を打ってピッチャーへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 12-2 TOR、1番 ジャスティン・ディーン 5球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでカブス得点 CHC 15-2 TOR、2番 ペドロ・ラミレス 2球目を打ってショートへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 16-2 TOR

試合は16対2でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのベン・ブラウンで、ここまで4勝2敗1S。負け投手はブルージェイズのケビン・ガウスマンで、ここまで4勝5敗0S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で5打数、3安打、2打点、打率は.269。さらに、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で3打数、0安打、0打点、打率は.228となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-20 06:20:25 更新