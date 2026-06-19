ジェリービーンズが韓国発シューズブランド「サップン」を日本独占販売

婦人靴ブランド「ジェリービーンズ」を展開しているジェリービーンズグループが、韓国発のレディースシューズブランド「サップン（SAPPUN）」の日本国内での独占販売を2026年8月以降に開始する。

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サップンは、「つま先から、私らしく。」をコンセプトに、パンプスやローファー、ブーツやサンダルといったフットウェアを展開するブランド。トレンド感と高級感を両立した多様なアイテムを手頃な価格帯で販売している。シンガーソングライター アイユー（IU）やaespaのカリナ（KARINA）、俳優のシン・ミナ（Shin Min-a）といった韓国の著名人が着用したことでも知られる。現在は弘大（ホンデ）・明洞（ミョンドン）といったソウル主要エリアと釜山に実店舗を構え、会員数100万人を超えるECサイトを展開している。

ジェリービーンズグループは、市場規模が1.2兆円を記録するなど堅調な国内シューズ市場の現状や、Kファッションの定着、日韓の越境ECの伸長といった状況を勘案し、同ブランドの独占販売を決定。人気が加熱する韓国ブランドを同社が培ってきたノウハウを用いて提案することで、事業基盤の強化を狙う。